4 triệu chứng của bệnh gan biểu hiện ở bàn chân

Tiến sĩ Vivek Angural, chuyên gia gan mật và tiêu hóa làm việc tại Bệnh viện Fortis, Delhi, Ấn Độ chỉ ra khi gan bị tổn thương, một số triệu chứng có thể bộc lộ ở chân và bàn chân.

1. Sưng phù ở chân

Sưng phù chân có thể là biểu hiện của bệnh lý về gan.

Sưng phù ở chân là triệu chứng phổ biến của bệnh gan. Tình trạng này diễn ra do gan hoạt động kém khiến chất lỏng và độc tố dư thừa tích tụ ở phần dưới cơ thể, gây phù ngoại biên và sưng phù ở chân. Xơ gan, viêm gan B, viêm gan C, ung thư gan có thể gây ra tình trạng này.

2. Ngứa ở chân

Ngứa ở chân có thể là dấu hiệu của bệnh viêm gan. Độc tố tích tụ trong cơ thể khiến da bị ngứa, đặc biệt ở chân. Nếu triệu chứng này kéo dài, bạn cần thăm khám với bác sĩ chuyên khoa để có hướng điều trị kịp thời.

3. Tê ở bàn chân

Cảm giác tê bì ở bàn chân kéo dài có thể do bệnh lý về gan.

Bệnh viêm gan C hoặc viêm gan, xơ gan do rượu có thể gây ra cảm giác tê ở bàn chân. Đây là triệu chứng do tổn thương gây thần kinh ngoại vi gây ra.

4. Móng chân yếu, dễ gãy

Bệnh lý về gan cũng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của móng chân. Gan hoạt động không tốt khiến cơ thể không nhận được đủ dinh dưỡng, khiến móng chân yếu, dễ gãy hoặc kém phát triển.