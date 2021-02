3 lý do thầm kín khiến nhiều quý ông không thích dùng bao cao su trong "cuộc yêu"

Trên thực tế, nhiều quý ông không thích dùng các biện pháp tránh thai, vì điều này sẽ khiến cơ thể cảm thấy khó chịu và bị kìm hãm trong chuyện chăn gối.

Tránh thai bằng bao cao su là biện pháp phổ biến và an toàn nhất. Khả năng bảo vệ của nó rất cao, vì vậy không những giúp chúng ta phòng tránh việc mang thai mà còn giúp phòng tránh các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Tuy nhiên, nhiều nam giới không thích sử dụng khi làm “chuyện ấy” với bạn tình. Dưới đây là các lý do và cách khắc phục để “cuộc yêu” thêm phần thăng hoa và an toàn.

1. Dị ứng

Thực tế, “cậu nhỏ” của nam giới tương đối mỏng manh, cũng giống như cơ quan sinh dục của các phụ nữ, một khi “cậu nhỏ” của nam giới bị kích thích đến một mức độ nhất định sẽ xảy ra một số dị ứng và phản ứng đào thải. Nếu “cậu nhỏ” của họ quá mỏng manh thì sẽ bị dị ứng với chất dịch bôi trơn trên bao hoặc chất liệu của bao. Các dấu hiệu khi bị dị ứng thường xuất hiện là một số vết chàm, mẩn đỏ và lở loét.

Để khắc phục điều này, quý ông cần tìm cho mình loại bao cao su phù hợp, những loại dành riêng cho da nhạy cảm và chứa ít hóa chất.

2. Không thoải mái

Trên thực tế, khi dùng bao cao su, quý ông hay gặp trường hợp kích thước bao không phù hợp hoặc bao quá dày khiến tạo ra khoảng cách giữa hai người. Nếu kích thước bao không vừa vặn - quá lớn hoặc quá nhỏ - việc “lên đỉnh” của nam giới sẽ rất khó khăn và 2 bạn dễ bị mắc các bệnh tình dục. Điều đó làm nam giới cảm thấy khó chịu trong thời gian sinh hoạt vợ chồng, chất lượng cuộc sống sẽ giảm sút đáng kể.

Giải pháp cho các cặp đôi là cần tìm cho quý ông một loại bao cao su có kích cỡ phù hợp với “cậu nhỏ” và mỏng để không làm giảm sức nóng của “cuộc yêu”, mang lại cảm giác chân thực.

3. Ích kỷ

Nếu quý ông có tính cách ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân, coi thường cảm xúc của phụ nữ, hoặc luôn khiến bạn tình phải chịu tổn thương thì họ sẽ đặc biệt không thích bao cao su. Bởi vì một khi xuất hiện một sinh mệnh nhỏ không trong kế hoạch, phụ nữ là người chịu tổn thương nhiều hơn về mặt cảm xúc lẫn thể chất. Vì vậy, nếu nam giới quá ích kỷ, họ sẽ từ chối dùng bao cao su, họ không nghĩ đến hậu quả của sự việc mà chỉ quan tâm đến niềm vui tại thời điểm đó.

Trong cuộc sống hằng ngày, lời khuyên cho cả 2 giới là hãy dùng bao cao su một cách triệt để, suy cho cùng vật phẩm này rất hữu ích. Nếu quý ông không muốn sử dụng bao cao su thì có thể chọn biện pháp tránh thai khác từ phía phụ nữ, nhưng mức độ an toàn không cao và thường những biện pháp này sẽ gây hại cho sức khỏe phụ nữ. Hãy dẹp bỏ tính cách hẹp hòi, bởi sự cảm thông và chia sẻ lẫn nhau mới là tiền đề vững chắc để gây dựng lên mối quan hệ lâu dài của hai bạn.

