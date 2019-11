Thời điểm vàng cho cuộc “yêu” viên mãn

Chủ Nhật, ngày 24/11/2019 12:00 PM (GMT+7)

Chất lượng tình dục là chuyện mà ai cũng quan tâm. Chuyện ấy liên quan nhiều đến yếu tố tâm lý, tình trạng sức khỏe và còn phụ thuộc khá nhiều vào thời điểm “nhập cuộc”.

Khi nhiệt độ ấm áp

Tiết trời đầu thu và mùa xuân, khí hậu ấm áp và có nhiều ánh nắng, là yếu tố tốt có tính tích cực hơn với tình dục. Bởi ánh sáng mặt trời sẽ giúp bạn sản sinh gấp đôi lượng hormon testosteron và ham muốn tình dục vì thế cũng tăng theo. Đó là lý do tại sao bạn cảm thấy như có ham muốn quan hệ tình dục nhiều hơn vào mùa thu và mùa xuân.

Ngày thứ tư quý giá

Thông thường các đôi lứa thường chọn và coi những ngày cuối tuần là tốt nhất vừa để nghỉ ngơi, vừa làm chút “thăng hoa”. Nhưng điều này chưa hẳn đã đúng. Bởi vì, nếu cứ thực hiện theo một môtíp như vậy và quyết định “nhịn” cả tuần để chuẩn bị tinh thần cho ngày cuối tuần thì cơ thể sẽ thiếu thốn và khó chịu. Theo đánh giá mới đây của các nhà khoa học, ngày cuối tuần, cùng với tâm lý nghỉ ngơi, hormon testosteron của cơ thể con người cũng có xu hướng nghỉ. Chính vì vậy, chuyện ấy vào ngày cuối tuần nhiều khi lại không được như ý. Thực ra ngày thứ tư trong tuần mới là thời gian lý tưởng cho chuyện yêu. Vì đây là thời điểm hormon testosteron cao nhất, khiến cho bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng và dễ thăng hoa. “Yêu” vào thời điểm này rất dễ đạt khoái cảm và không cảm thấy mệt mỏi, lại tiếp thêm động lực cho những ngày làm việc sắp tới.

Buổi sáng tốt lành

Không có một khung giờ chuẩn cho tất cả các cặp đôi. Khi còn trẻ, đang ở độ tuổi sung mãn của tình dục (trước 40 tuổi) thì có thể yêu vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Nhưng khi bước vào tuổi trung niên, cùng với những áp lực công việc, gia đình và đã qua độ tuổi sung mãn thì bạn cần nắm vững đặc điểm sinh lý để chọn thời điểm mà khả năng hòa hợp cao nhất.

Mỗi sớm mai thức dậy, đa số nam giới đều thấy “cậu nhỏ” dậy sớm. Cùng với sự cương cứng đều đặn, ham muốn ái ân cũng nảy sinh. Các chuyên gia tình dục cho biết, thời điểm từ 5 - 8 giờ có liên quan đến kích thích dục năng ở cánh mày râu và đây hầu như là thời gian “đỉnh” của họ. Thông thường, đó còn là thời điểm phái mạnh có khuynh hướng cần phóng thích năng lượng nhanh chóng, muốn yêu vội và yêu ngay. Hiện tượng cương cứng vào buổi sáng ở phái mạnh được hiểu như trạng thái cương lên của dương vật về đêm. Đây là một phản ứng sinh lý bình thường và lành mạnh mà hầu hết đàn ông đều trải qua. Trung bình, một người đàn ông khỏe mạnh sẽ có từ 3 - 5 đợt cương cứng trong một giấc ngủ trọn giấc vào ban đêm, với mỗi đợt kéo dài từ 25 - 35 phút.

Hiện tượng nam giới tự nhiên cương cứng vào lúc sáng sớm có thể do nhiều nguyên nhân. Đôi khi đó là biểu hiện của sự cao điểm khi máu đến dương vật bởi cậu nhỏ cũng cần được cung cấp một lượng máu tối ưu để duy trì sự khỏe mạnh. Ở một thời điểm nào đó, quá trình lưu thông máu trong cơ thể nam giới diễn ra tốt, đặc biệt là vào ban đêm và sáng sớm khi tinh thần thoải mái, sức khỏe được hồi phục sau giấc ngủ thì việc máu dồn nhiều về dương vật gây cương cứng là điều bình thường. Một lý do khác cho sự cương cứng vào buổi sáng sớm ở nam giới là do hàm lượng testosteron - yếu tố khởi động ham muốn tình dục của các chàng vốn thường dâng cao vào những giờ đầu tiên của ngày mới. Và tất nhiên, nó cũng khiến “cậu nhỏ” nhanh chóng “đứng dậy” và có thể giúp lâm trận lâu hơn.

Trong khi đó, phụ nữ thì ngược lại - họ không cảm thấy có gì gợi cảm khi mới thức giấc. Nhưng giờ đây, khi đã biết thời gian yêu thích của chàng, nhất định nàng sẽ thay đổi chính mình để chiều lòng các quý ông. Điều này không chỉ tốt cho chàng, mà còn tốt cho chính bạn bởi những lợi ích khi sinh hoạt tình dục vào buổi sáng sớm như: “yêu” mãnh liệt hơn nhiều vào buổi sáng và rất dễ đạt cực khoái ở cả nam lẫn nữ.

Thêm nữa, khi yêu, cơ thể sẽ tiết ra oxytocin - “hormon tình yêu” giúp con người cảm thấy sảng khoái, yêu đời hơn, xua tan mọi lo lắng, phiền muộn... màu da, mái tóc cũng nhờ đó mà tươi tắn, mịn màng hơn. Chất oxytocin còn giúp cơ thể thanh lọc được các độc tố, đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, giúp sức khỏe sung mãn hơn. Những người thường xuyên yêu vào buổi sáng rất ít khi bị cảm cúm hay các cơn nhức đầu, sổ mũi. Các bệnh về tim mạch, ung thư tuyến tiền liệt... cũng được hạn chế rất nhiều. Các nhà khoa học lý giải, do tính chất chớp nhoáng lúc sáng sớm nên các màn yêu này luôn diễn ra rất khẩn trương với cường độ mạnh trong một khoảng thời gian khá ngắn ngủi. Vì thế, tim bạn phải làm việc nhanh hơn, số nhịp đập tăng mạnh và biến tình dục thành bài tập thể dục tự nhiên rất tốt cho tim.

