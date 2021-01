2 vợ chồng cùng mắc ung thư ruột vì món ăn khoái khẩu này trong nhiều năm

Chủ Nhật, ngày 10/01/2021 12:00 PM (GMT+7)

“Bệnh từ miệng mà vào”, rất nhiều căn bệnh ung thư xuất hiện mà nguyên nhân của nó chính là do thói quen ăn uống gây ra.

Trong những năm gần đây, tỷ lệ tử vong của những người mắc ung thư ruột ngày càng tăng. Điều này là do hầu hết bệnh nhân được phát hiện khi đã ở giai đoạn cuối. Những biểu hiện ban đầu của loại ung thư này thường rất khó nhận biết, nhiều người cảm thấy đó là những triệu chứng như vô tình ăn uống hay bị táo bón rồi bỏ qua.

Có một cặp vợ chồng giấu tên ở Trung Quốc có điều kiện gia đình tốt, cuộc sống viên mãn, nhưng trong một lần đi khám lại phát hiện ra dấu hiệu của ung thư ruột.

Bác sĩ cho biết đây là căn bệnh “ung thư hôn nhân” thường gặp, do thói quen sinh hoạt của các cặp vợ chồng trong cuộc sống rất giống nhau. Nếu cả 2 đều có chung thói quen xấu, rất dễ mắc ung thư cùng nhau.

Món ăn quen thuộc này là thủ phạm gây ung thư của 2 vợ chồng.

Khi tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh, bác sĩ nhận ra cả 2 đều rất thích ăn xúc xích. Ngoài việc xem nó như là món ăn vặt, họ còn chế biến thành nhiều món ăn chính mỗi ngày. Các món ăn thường được họ ăn như xúc xích nướng, hun khói, xào…

Trên thực tế, bản thân xúc xích chứa rất nhiều chất phụ gia thực phẩm, chẳng hạn như kali sorbat, sulfur dioxide, nitrit , aspartame… Nếu thỉnh thoảng ăn một lần thì không sao, nhưng ăn thường xuyên trong thời gian dài sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường tiêu hóa.

Đồng thời, nếu tiêu thụ thực phẩm ngâm chua và hun khói quá nhiều sẽ khó tiêu hóa, làm thay đổi môi trường trong ruột, có thể gây táo bón, viêm ruột mãn tính, polyp ruột và xuất hiện khối u.

4 triệu chứng phổ biến nhất của ung thư ruột

- Đau bụng

Trong quá trình phát triển của ung thư ruột, thể tích khối u cục bộ tăng dần kích thước, nó sẽ chèn ép lên các mô thần kinh xung quanh, khiến nhiều người cảm thấy đau nhẹ ở vùng bụng.

Khi khối u tiếp tục phát triển, bệnh tình sẽ trở nên nặng, cơn đau rõ ràng hơn. Nếu thấy tần suất đau bụng kéo dài liên tục, cần tìm hiểu lý do cụ thể. Nếu nó có liên quan đến ung thư ruột, cần điều trị càng sớm càng tốt.

- Thường xuyên bị táo bón

Táo bón là điều mà ít nhiều ai cũng sẽ gặp phải vài lần. Đôi khi, ăn thức ăn khó tiêu hóa, táo bón sẽ xảy ra. Tuy nhiên táo bón do ung thư ruột khác với táo bón nói chung. Đây là tình trạng tắc nghẽn do hẹp ruột do ung thư xâm nhập xung quanh thành ruột, kèm theo chướng bụng mạnh và đau bụng.

- Có máu trong phân

Bệnh trĩ và ung thư ruột dễ bị đi ngoài ra máu trong phân, nếu máu có màu đỏ tươi, kèm theo chất nhầy, hậu môn sẽ có cảm giác ngứa ngáy, phần lớn là bệnh trĩ. Nếu máu có màu đỏ sẫm và kèm theo thay đổi thói quen đại tiện, có thể là ung thư ruột. Ngoài ra, khi điều trị bệnh trĩ không hiệu quả, hãy cẩn thận.

- Thay đổi hình dạng phân

Khi phân bình thường trở nên loãng và phẳng, có thể là do khối u ở ruột khiến phân trôi qua trơn tru và làm cho phân bị biến dạng. Sau khi đi vệ sinh, bạn phải xem hình dáng của phân, đây có thể coi là bước kiểm tra sơ bộ. Nếu có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư ruọt hoặc nghiện rượu mãn tính, cần tiến hành nội soi 2 năm 1 lần.

Bảo vệ và phòng chống các bệnh đường ruột

- Tiêu thụ nhiều chất xơ, thúc đẩy nhu động ruột

Chất xơ trong thực phẩm có ý nghĩa rất lớn đối với sức khỏe đường ruột, nó không chỉ có thể điều chỉnh hệ vi khuẩn đường ruột mà còn thúc đẩy quá trình bài tiết phân và ngăn ngừa táo bón lâu ngày.

Chất xơ có thể thúc đẩy nhu động ruột, làm sạch rác trong ruột, giảm thời gian tồn đọng của chất gây ung thư trong ruột, từ đó giảm nguy cơ ung thư.

- Ăn uống lành mạnh và tập thể dục hợp lý

Chế độ ăn uống lành mạnh rất quan trọng, việc tập thể dục cũng quan trọng không kém. Mọi người cần tránh ngồi lâu, ít vận động sẽ khiến nhu động đường tiêu hóa chậm lại, chất độc sẽ kích thích đường tiêu hóa ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Tránh xa các chất gây ung thư

Chất gây ung thư được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm, chẳng hạn như thực phẩm bảo quản và thịt nướng. Cho dù món này có ngon đến đâu, hãy ăn ít đi. Ngoài ra còn có các chất độc gây ung thư được thu thập từ môi trường, chẳng hạn như formaldehyde thường có trong vật liệu trang trí kém chất lượng.

