10 dấu hiệu cảnh báo ung thư sớm

Ảnh: iStock

Wang Donglin, Trưởng khoa Ung thư Nội khoa tại Bệnh viện Ung thư trực thuộc Đại học Trùng Khánh, Trung Quốc, cho biết sự xuất hiện của ung thư là một quá trình lâu dài, gồm nhiều giai đoạn. Nếu cơ thể sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc lở loét lâu ngày, đau nhức kéo dài không rõ lý do... bạn cần phải đi khám kịp thời.

Đồng thời, bác sĩ Wang Donglin cũng cho biết thêm các triệu chứng cảnh báo ung thư sớm, được tổng hợp từ nhiều chuyên gia đến từ Hiệp hội Y khoa Trung Quốc, gồm:

1. Các khối u không rõ nguyên nhân phát triển ở bất cứ đâu trên cơ thể

Nếu các khối u không đau, phát triển âm thầm ở vú, đầu, cổ, bụng... bạn cần cảnh giác với bệnh ung thư.

2. Loét miệng kéo dài

Các vết loét miệng thường tự lành trong khoảng một tuần, nhưng nếu vết loét do khối u gây ra, nó không những không lành trong thời gian dài mà còn ngày càng to hơn. Do đó, nếu bạn bị loét miệng lâu ngày không khỏi, bạn cần cảnh giác với bệnh ung thư miệng.

3. Chảy máu âm đạo bất thường

Chảy máu âm đạo bất thường ở phụ nữ trung niên có thể là dấu hiệu của ung thư cổ tử cung.

4. Nuốt khó chịu và khó ăn uống

Triệu chứng chính của ung thư thực quản là khó nuốt. Ban đầu bệnh nhân sẽ khó nuốt thức ăn, sau đó bệnh tiến triển đến mức chỉ có thể ăn được thức ăn bán lỏng và lỏng, cuối cùng là không thể nuốt được cả nước. Vì vậy, nếu có những triệu chứng như vậy, bạn cần cảnh giác với bệnh ung thư thực quản.

5. Ho kéo dài hoặc ngày càng trầm trọng hơn

Nếu có triệu chứng ho kéo dài hoặc ho ngày càng nặng, bạn cần cảnh giác với bệnh ung thư phổi. Nếu có máu trong đờm hoặc ho ra máu trực tiếp, bạn cần chú ý hơn.

6. Chán ăn và sụt cân không rõ nguyên nhân

Nếu các triệu chứng như sụt cân, chán ăn không rõ nguyên nhân diễn ra trong thời gian dài, bạn cần cảnh giác với các bệnh ung thư thuộc hệ tiêu hóa như ung thư thực quản, ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng.

7. Nghẹt mũi, thay đổi khứu giác, luôn nhìn thấy hai hình ảnh giống nhau

Các triệu chứng như nghẹt mũi không rõ nguyên nhân, nhìn đôi và thay đổi khứu giác là những dấu hiệu cảnh báo sớm của ung thư vòm họng và cần phải cảnh giác.

8. Thay đổi thói quen đại tiện

Nếu xuất hiện các triệu chứng như máu trong phân, táo bón, tiêu chảy hoặc táo bón xen kẽ với tiêu chảy, bạn cần cảnh giác với bệnh ung thư ruột, ung thư ruột kết và ung thư trực tràng.

9. Những thay đổi về nốt ruồi đen trên bề mặt cơ thể

Những thay đổi thường gặp bao gồm sự phát triển của nốt ruồi hoặc xuất hiện các vết viêm, châm chích, loét... trên bề mặt da. Lúc này bạn cần cảnh giác với sự xuất hiện của khối u ác tính.

10. Đi tiểu ra máu nhưng không đau

Nếu đi tiểu ra máu và không kèm theo đau đớn thì đó là dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh ung thư thận và ung thư bàng quang, bạn cần hết sức cảnh giác.

Bác sĩ Wang Donglin nói thêm: "Ung thư diễn ra âm thầm. Hầu hết các bệnh ung thư đều không có triệu chứng rõ ràng và chỉ có thể được phát hiện qua khám sức khỏe và trang thiết bị hiện đại. Vì vậy, mỗi người phải có ý thức phòng ngừa và sàng lọc sớm ung thư. Nên tầm soát ung thư định kỳ sau tuổi 40. Nếu gia đình bạn có tiền sử mắc bệnh ung thư, bạn cũng nên khám sàng lọc ung thư trước tuổi 40. Chỉ có chẩn đoán sớm và điều trị sớm mới có thể đạt được tỷ lệ chữa khỏi cao hơn".

Làm thế nào để ngăn ngừa ung thư? Wang Donglin cho rằng duy trì một lối sống lành mạnh là một trong những cách quan trọng để giảm tỷ lệ mắc bệnh ung thư. Nên tập thể dục phù hợp với sức của mình, bỏ hút thuốc và uống rượu, đồng thời duy trì thái độ lạc quan.

Nguồn: [Link nguồn]