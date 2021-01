10 biện pháp để giảm ho tại nhà trong mùa lạnh

Thứ Bảy, ngày 16/01/2021 08:00 AM (GMT+7)

Những cơn ho không dứt không chỉ gây khó chịu mà còn gây kích ứng đường họng. Để giảm ho bạn có thể thử một số biện pháp điều trị tại nhà như uống mật ong, trà gừng, nước ép dứa, súc miệng bằng nước muối, xông hơi…

Ho thường tự khỏi sau vài ngày. Nhưng để giảm đau, bạn có thể dùng thuốc không kê đơn hoặc thử một số biện pháp điều trị tại nhà. Dưới đây là 10 phương pháp điều trị tại nhà có thể giúp bạn giảm ho.

Mật ong

Mật ong là một phương pháp chữa ho dân gian đơn giản tại nhà và thậm chí được khoa học chứng minh về lợi ích sức khỏe của nó. Theo một nghiên cứu, mật ong có hiệu quả hơn trong việc điều trị ho so với bất kỳ loại thuốc không kê đơn (OTC) nào khác.

Các đặc tính chống oxy hóa, kháng khuẩn và chống viêm của nó có thể giúp làm dịu cơn đau họng. Nó có hiệu quả đối với mọi người ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, không bao giờ được cho trẻ dưới 1 tuổi uống vì trong một số trường hợp có thể dẫn đến ngộ độc ở trẻ sơ sinh.

Cách thực hiện: Trộn 2 thìa cà phê mật ong vào trà thảo mộc hoặc nước ấm. Uống hai lần mỗi ngày để có kết quả hiệu quả.

Tỏi

Tỏi chứa các hợp chất có đặc tính kháng vi-rút, kháng khuẩn và chống viêm. Ăn tỏi thường xuyên cũng có thể làm giảm huyết áp và tăng cường hệ miễn dịch.

Tỏi chứa các hợp chất có đặc tính kháng vi-rút, kháng khuẩn giúp giảm ho. Ảnh: NHẬT LINH

Cách thực hiện: Rang một nhánh tỏi băm nhỏ và trộn với một thìa mật ong và uống trước khi đi ngủ. Bạn cũng có thể rang một ít tỏi băm nhỏ trong bơ và thêm vào thức ăn của mình. Điều này sẽ giúp giảm ho và hỗ trợ tiêu hóa.

Gừng

Gừng là một siêu thực phẩm có thể giúp giảm một số bệnh về sức khỏe bao gồm buồn nôn, cảm lạnh, cảm cúm và ho. Đặc tính chống viêm của gừng có thể làm giãn màng trong đường hô hấp và giảm ho.

Cách thực hiện: Uống trà gừng ấm hoặc pha nước gừng với mật ong và bột tiêu đen là một trong những bài thuốc hữu hiệu để chữa ho. Tránh thêm quá nhiều gừng trong chế độ ăn uống của bạn vì nó có thể gây đau bụng và ợ chua.

Nghệ

Curcumin trong nghệ có đặc tính kháng vi rút, kháng khuẩn và chống viêm. Loại gia vị màu vàng này được sử dụng để điều chế thuốc Ayurvedic để điều trị bệnh đường hô hấp.

Cách thực hiện: Thêm 1/4 thìa cà phê nghệ vào một ly sữa ấm và uống trước khi đi ngủ.

Súc miệng bằng nước muối

Súc miệng là một phương pháp điều trị tại nhà mà ngay cả các bác sĩ cũng khuyên dùng để giảm đau họng. Nó có thể làm dịu cổ họng ngứa và giảm chất nhầy tích tụ trong phổi và đường mũi. Nó cũng giúp giảm sưng tấy và kích ứng. Biện pháp khắc phục này không dành cho trẻ nhỏ vì trẻ có thể không súc miệng đúng cách và muối có tính kiềm do đó trẻ nhỏ nuốt phải sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cách thực hiện: Trộn 1/4 thìa muối với 1 cốc nước ấm và súc miệng nhiều lần trong ngày để giảm đau nhanh.

Bạc hà

Lá bạc hà có chứa một hợp chất gọi là tinh dầu bạc hà, có thể làm tê các dây thần kinh trong cổ họng bị kích thích khi ho. Tinh dầu bạc hà cũng có thể giúp phân hủy chất nhầy và giảm tắc nghẽn.

Cách thực hiện: Uống trà bạc hà 2 - 3 lần mỗi ngày để giảm ho. Bạn cũng có thể sử dụng dầu bạc hà làm dầu thơm.

Xông hơi

Một trong những biện pháp đơn giản nhất để giảm cơn ho là xông hơi. Không khí ấm áp bổ sung độ ẩm cho không khí và có thể giúp làm dịu cơn ho và nghẹt mũi do cảm lạnh.

Cách thực hiện: Bạn có thể sử dụng máy tạo độ ẩm hoặc sử dụng một bát nước nóng và thêm các loại tinh dầu, chẳng hạn như bạch đàn hoặc hương thảo. Úp mặt vào bát và đặt một chiếc khăn lên đầu, hít thở trong 5 phút. Đừng quên uống một cốc nước lọc sau đó để hạ nhiệt và ngăn mất nước.

Dứa

Dứa có chứa một loại enzyme gọi là bromelain, được coi là một phương thuốc chữa ho hiệu quả. Một số nghiên cứu cho thấy enzym này có thể giúp giảm ho và làm lỏng chất nhầy trong cổ họng của bạn. Dứa giúp giảm viêm xoang và các vấn đề về xoang do dị ứng, thường dẫn đến ho. Bên cạnh đó, đôi khi nó được sử dụng để điều trị viêm và sưng tấy.

Ăn một lát dứa hoặc uống nước ép dứa 2 lần một ngày giúp giảm ho. Ảnh: NHẬT LINH

Cách thực hiện: Khi bị ho, hãy ăn một lát dứa hoặc uống 250 ml nước dứa tươi hai lần một ngày. Đảm bảo trái cây và nước trái cây của bạn không lạnh vì chúng có thể làm tăng kích ứng.

Dầu bạch đàn (khuynh diệp)

Tinh dầu bạch đàn có thể giúp bạn loại bỏ cơn ho, thậm chí nó có thể loại bỏ chất nhầy trong phổi của bạn. Ngoài ra, tinh dầu còn có thể giúp giảm viêm, giảm đau và giảm căng cơ.

Cách thực hiện: Trộn một vài giọt dầu bạch đàn với một số loại dầu như dầu dừa hoặc dầu ô liu và thoa chúng lên ngực và cổ họng. Bạn cũng có thể thử xông hơi bằng lá bạch đàn.

Rễ cam thảo

Rễ cam thảo

Nhấm nháp trà ấm làm từ rễ cây cam thảo cũng được coi là một phương thuốc hiệu quả để giảm kích ứng cổ họng. Thảo mộc này có đặc tính kháng vi-rút, kháng khuẩn và có thể giúp giảm bớt vấn đề đau họng.

Cách thực hiện: Nhúng 1 thìa cà phê bột rễ cam thảo vào 250 ml nước và đun sôi trong 10 phút. Đổ ra cốc và uống khi còn ấm. Rễ cam thảo nói chung là an toàn, nhưng sử dụng lâu dài có thể làm tăng huyết áp và dẫn đến kinh nguyệt không đều, mệt mỏi, đau đầu, giữ nước và rối loạn cương dương, theo The Times of India.

