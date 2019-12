Hà Nội: Phát hiện 25 tấn đùi gà tây hun khói Hàn Quốc chảy nước, hôi thối

Thứ Ba, ngày 31/12/2019 11:30 AM (GMT+7)

Đùi gà tây hun khói Hàn Quốc đã hết hạn gần cả năm, chảy nước, bốc mùi hôi thối, đang được chủ cơ sở tự ý “tẩy date”, gia hạn thêm thời gian sử dụng để bán ra thị trường.

Thực phẩm bẩn Sự kiện:

Ngày 30/12, Đoàn liên ngành An toàn vệ sinh thực phẩm trước và sau Tết do Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17 phối hợp với Đội 6 PC 05 Công An TP Hà Nội đã kiểm tra kho lạnh An Việt thuộc Khu Công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Lực lượng chức năng đã phát hiện 25 tấn đùi gà hun khói Hàn Quốc không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc

Đây là nơi “ẩn náu” của 25 tấn đùi gà hun khói do Hàn Quốc sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Trong đó 12 tấn đã hết sử dụng từ ngày 9/3/2019, đang được chủ cơ sở gia hạn thêm thời gian sử dụng đến ngày 1/3/2020. Lô hàng có giá trị khoảng 5 tỷ đồng.

Được biết, tại Việt Nam, một đùi gà tây hun khói Hàn Quốc đang được rao bán từ 200-250.000 đồng/ đùi. Sản phẩm trên rất được ưa chuộng trên thị trường hiện nay.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hà, Đội trưởng Đội QLTT số 17 (Cục QLTT Hà Nội), khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, chủ kho đã cất giấu một lượng lớn sản phẩm hết hạn trong kho hoa quả, sử dụng các kệ để che lấp. Tuy nhiên vì số lượng quá lớn, chủ hàng không thể cất giấu toàn bộ sản phẩm đã hết hạn sử dụng.

Sản phẩm hết hạn từ 9/3/2019 được Chủ cơ sở gia hạn thêm đến 1/3/2020

Theo khai nhận của chủ hàng, toàn bộ sản phẩm trong kho đều không có giấy tờ nhập khẩu chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp, không có các giấy tờ được các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận sản phẩm đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm lưu thông trên thị trường. Khi thấy sản phẩm sắp hết hạn sử dụng, chủ cơ sở đã tự ý thay đổi bằng cách gia hạn thêm thời gian sử dụng.

Đánh giá cảm quan của các đơn vị trong Đoàn kiểm tra, toàn bộ sản phẩm được đóng gói trong các thùng carton đã rách nát, chảy nước, có mùi hôi thối. Một nửa trong số đó, có hai date sử dụng được dán đè lên nhau. Đối với những sản phẩm đã “tẩy date” thành công, sẽ được gắn chữ “đã lọc” để chuẩn bị vận chuyển ra thị trường.

Lực lượng chức năng đã tiến hành tịch thu toàn bộ sản phẩm đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ địa chỉ mà cơ sở phân phối để xử lý theo quy định của pháp luật.

