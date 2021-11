Giá xăng dầu trong nước tăng sốc, bộ Công Thương lý giải gì?

Chủ Nhật, ngày 07/11/2021 20:47 PM (GMT+7)

Từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu trên thế giới tăng 59,08-76,03%, tuy nhiên do sử dụng quỹ bình ổn nên giá xăng dầu trong nước chỉ tăng 40,23-52,59%, thấp hơn mức tăng của thế giới.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 6/11 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn chủ trì, trả lời câu hỏi của báo chí về các vấn đề liên quan tới giá xăng dầu, than và giá vận chuyển tăng cao, Thứ trưởng bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, trong những tháng cuối năm, dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát. Nhưng giá nguyên liệu trên thế giới như xăng dầu, than, giá vận chuyển cũng tăng rất cao ảnh hưởng trực tiếp tới chỉ số CPI và lạm phát.

Thứ trưởng bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải. Ảnh: VPG

Theo đó, chỉ số CPI tháng 10 đã giảm 0,2% so với tháng trước nhưng tăng 1,77% so với cùng kỳ năm 2020. Tính chung 10 tháng năm nay, CPI tăng 1,81% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016. Đồng thời, lạm phát cơ bản tăng 0,84% so với cùng kỳ năm 2020.

Tuy nhiên, Thứ trưởng bộ Công Thương cũng khẳng định, cả năm nay Bộ chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu Quốc hội đề ra. CPI cả năm sẽ vào khoảng 2%, thậm chí dưới con số này.

Cũng theo Thứ trưởng Hải, trong năm 2022, nền kinh tế thế giới và trong nước có khả năng phục hồi mạnh mẽ khi đạt miễn dịch cộng đồng, nhưng sẽ tạo ra áp lực lên lạm phát rất lớn. Việc các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, than, giá vận chuyển tăng sẽ ảnh hưởng tới giá thành, chi phí sản xuất tăng theo. Từ đó, giá hàng tiêu dùng trong nước tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân.

Để giảm áp lực việc tăng giá thành, ngay từ đầu năm, Chính phủ đã chỉ đạo và các bộ ngành đã vào cuộc. Riêng với bộ Công Thương, mặt hàng xăng dầu đã được liên bộ Công Thương - Tài chính sử dụng linh hoạt, hiệu quả quỹ bình ổn giá để hạn chế mức tăng trong nước so với mức tăng cao của thế giới.

Theo ông Hải, từ đầu năm tới nay, giá xăng dầu thành phẩm bình quân trên thị trường thế giới dùng để tính giá cơ sở tăng 59,08 - 76,03%. Tuy nhiên, do Việt Nam sử dụng quỹ bình ổn, giá xăng dầu trong nước từ đầu năm tới nay chỉ tăng 40,23 - 52,59%.

Thứ trưởng bộ Công Thương cho rằng, mặc dù đây là mức tăng rất cao ảnh hưởng trực tiếp tới doanh nghiệp và người dân, nhưng cũng là cố gắng, nỗ lực của liên bộ và Chính phủ.

