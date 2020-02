Cửa hàng tính phí gần 400.000 đồng với khách muốn thử đồ gây tranh cãi

Thứ Ba, ngày 04/02/2020 05:00 AM (GMT+7)

Một cửa hàng may mặc ở thành phố Bilbao của Tây Ban Nha đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng sau khi đăng tải thông tin rằng họ bắt đầu tính phí 15 euro (gần 400.000 VND) những người muốn thử quần áo.

Kinh Doanh Sự kiện:

Camino Azula Pascual, đồng sở hữu của tiệm may Pascual Bilbao ở trung tâm thành phố Bilbao, đã làm ra những bộ vest và tuxedo đắt tiền dành cho nam giới trong 40 năm qua. Do đó giờ đây bà chỉ cần nhìn dáng người để may vest mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào thước đo.

Ngay khi ai đó bước qua cánh cửa, bà đã biết số đo của họ, và nếu họ đang vội, bà thậm chí có thể đề xuất ngay một bộ hoàn hảo để khách hàng của mình lựa chọn mang đi mà không cần suy nghĩ quá nhiều.

Pascual Bilbao phục vụ những bộ vest sang trọng đắt tiền (Nguồn: Oddycentral)

Đây là một kỹ năng mà bà và anh trai Carlos đã mài giũa suốt bốn thập kỷ dài, nhưng cũng khá lãng phí thời gian với những người thậm chí không muốn mua bất cứ thứ gì nhưng vẫn thử quần áo. Đó là lý do tại sao bắt đầu từ năm 2020, Pascual Bilbao đã áp dụng mức giá 15 euro (~400.000 đồng) cho tất cả mọi người muốn thử quần áo trong cửa hàng.

“Nhiều người ghé thăm tất cả các cửa hàng, cũng có thể là đến một vài lần, dù một mình, với mẹ của họ, với bà của họ, bạn bè của họ. Họ xin lời khuyên về kiểu dáng, mẫu mã, phụ kiện, nhưng sau đó đi nơi khác để mua”, Camino Pascual nói với tờ El Correo, nói thêm rằng một số khách hàng thậm chí còn tệ hơn - sử dụng tất cả lời khuyên họ nhận được trong cửa hàng để mua một bộ đồ rẻ hơn trên internet.

“Mỗi lần tư vấn như vậy có thể kéo dài trung bình hai giờ và chúng tôi biết rằng không ai đảm bảo chúng tôi có thể bán được hàng sau những cuộc hẹn đó, nhưng bằng cách tính phí này, ít nhất chúng tôi sẽ biết rằng những người đến cửa hàng là vì giá trị những gì chúng tôi đang cung cấp”, chủ cửa hàng nói thêm.

Bộ quần áo tại Pascual Bilbao có giá dao động từ 800 đến 1.500 euro (20 triệu đến 40 triệu VND), vì vậy hai anh em tự tin rằng bất cứ ai thực sự muốn mua một trong những sáng tạo của họ sẽ không phải băn khoăn vì mức phí 15 euro. Ngoài ra, đối với những người mua hàng tại cửa hàng, thuế được khấu trừ vào hóa đơn, vì vậy họ chỉ phải trả tiền cho quần áo và phụ kiện.

"Chúng tôi muốn cho mọi người biết rằng số tiền đó để phục vụ những dịch vụ với chất lượng cao nhất", Camino Azula Pascual cho biết, và nói thêm rằng thuế 15 euro cũng là "hành động công lý cho những dịch vụ vì khách hàng và xứng đáng được công nhận".

Câu chuyện này đã lan truyền ở Tây Ban Nha, gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên phương tiện truyền thông xã hội. Carlos Azula Pascual đã đăng một lời giải thích rất dài trên trang Facebook Pascual Bilbao cho bất cứ ai muốn tìm hiểu về lý do của họ.

Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/cua-hang-tinh-phi-gan-400000-dong-voi-khach-muon-thu-do-gay-t...Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/cua-hang-tinh-phi-gan-400000-dong-voi-khach-muon-thu-do-gay-tranh-cai-1052372.html