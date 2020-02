Phạt 85 cửa hàng, hiệu thuốc tăng giá bán, khẩu trang bắt đầu hạ nhiệt

Chủ Nhật, ngày 02/02/2020 17:00 PM (GMT+7)

Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, trong 2 ngày qua, lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã xử phạt 85 trường hợp vi phạm về tăng giá bán khẩu trang quá mức với tổng số tiền xử phạt 88,7 triệu đồng. Giá khẩu trang ở nhiều khu vực bắt đầu hạ nhiệt.

Lực lượng QLTT và công an đã kiểm tra, xử phạt 85 trường hợp tăng giá bán khẩu trang quá mức trong 2 ngày qua

Lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) trên cả nước trong hai ngày qua đã ra quân kiểm tra, xử lý các trường hợp thu gom, tăng giá các mặt hàng khẩu trang, nước sát trùng và găng tay y tế phục vụ phòng bệnh.

Sau khi lực lượng QLTT ra quân, giá bán khẩu trang ở nhiều cửa hàng, hiệu thuốc đã giảm nhiệt rất nhiều.

Như tại Hà Nội, dọc tuyến phố Ngọc Khánh, các cửa hàng thuốc đều treo biển thông báo hết khẩu trang y tế. Còn tại chợ thuốc Hapulico, hai doanh nghiệp đã phối hợp Ban Quản lý, lực lượng Quản lý thị trường và công an tổ chức bán 17.000 hộp khẩu trang loại 50 chiếc/hộp với giá 50.000 đồng/hộp.

Dọc tuyến phố Phương Mai, nhiều cửa hàng thuốc bán các loại khẩu trang nhiều loại với giá từ 150.000 đến 200.000 đồng/hộp nhưng số lượng người mua không nhiều. Tại các khu vực khác, nhiều cửa hàng thuốc vẫn bán khẩu trang y tế với giá 3.000 đồng/chiếc (150.000 đồng/hộp) nhưng số lượng người mua không nhiều.

Tại Quảng Ninh, hiện trên thị trường rất khan hiếm mặt hàng khẩu trang y tế. Các lực lượng chức năng đã kiểm tra và đang tạm giữ 200.000 chiếc khẩu trang (chủ yếu do thu gom để xuất sang bên kia biên giới). Theo báo cáo, các lực lượng Hải quan, Biên phòng, Công an và Quản lý thị trường đang xem xét phương án xử lý nhằm sớm đưa số khẩu trang này ra phục vụ nhu cầu của người dân.

Tại Lào Cai, giá khẩu trang y tế phổ biến thông dụng ở mức 3.000 - 5.000 đồng/chiếc tăng so với trước đây là 1.000 – 3.000 đồng/chiếc, tuy nhiên số lượng hàng khẩu trang tại các cơ sở kinh doanh dược phẩm, vật tư y tế không còn nhiều, chỉ còn 5 – 10 hộp (50 chiếc/ hộp) nhiều cơ sở đã hết hàng. Một số nhà thuốc đã quy định chỉ bán 10 chiếc/ người đến mua. Không có hiện tượng chen lấn, xổ đẩy nhau mua bán khẩu trang.

Ngoài địa bàn huyện Sa Pa, hiện nay tại địa bàn thành phố Lào Cai, Bảo Yên đã có một số nhà hàng ăn uống, khách sạn, các điểm kinh doanh buôn bán nhỏ đã tổ chức phát miễn phí khẩu trang cho khách du lịch và khách đi đường.

Tại Hải Phòng, các đội QLTT đã chủ động xây dựng phương án kiểm tra, kiểm soát thị trường, đến chiều ngày 31/1/2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng không còn xuất hiện những điểm kinh doanh công khai tăng giá bán hàng hóa quá mức đối với những mặt hàng trên, không còn tồn tại những tụ điểm đông người xếp hàng chờ mua khẩu trang. Đồng thời xuất hiện một số cơ sở treo biển phát khẩu trang miễn phí.

Tại Lạng Sơn, các Đội Quản lý thị trường phụ trách địa bàn biên giới đã phối hợp với các cơ quan chức năng khu vực biên giới tuần tra, kiểm soát chống xuất lậu hàng hóa vật tư y tế sang bên kia biên giới; cho đến nay chưa phát hiện vụ việc xuất lậu hàng hóa. Hiện mặt hàng khẩu trang y tế khan hiếm trên thị trường, hầu hết các cửa hàng kinh doanh sản phẩm y dược đều không có khẩu trang để bán.

Tại TP.HCM, ngày 1/2/2020, các đội QLTT ghi nhận sức mua mặt hàng khẩu trang y tế giảm so với ngày 31/1, tuy nhiên do tình hình sau Tết Nguyên Đán lượng hàng bán ra chủ yếu hàng tồn kho trước Tết nên một số nhà thuốc, cơ sở kinh doanh thiết bị y tế có kinh doanh mặt hàng khẩu hàng y tế đã hết hàng hoặc chỉ còn số lượng ít. Riêng đối với khu vực chợ Sỉ Thuốc Tây tại Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh thì tình trạng buôn bán khẩu trang vẫn diễn ra bình thường, chưa phát hiện tình trạng khan hiếm hàng. Số lượng người mua tập trung đông và lượng hàng hóa bán ra tương đối nhiều so với bình thường.

Tính chung, lực lượng QLTT đã kiểm tra, xử lý 85 cửa hàng, hiệu thuốc bán tăng giá quá mức với tổng số tiền xử phạt 88,7 triệu đồng. Quản lý thị trường đã tạm giữ 4.870 khẩu trang. Đối với số khẩu trang có dấu hiệu vi phạm về nhãn hàng hóa và số khẩu trang đang tạm giữ tại TP.HCM, Tổng cục đã chỉ đạo Cục Quản lý thị trường thành phố xử lý và đưa ngay số hàng này ra thị trường phục vụ nhu cầu của người dân.

