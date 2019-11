Bắt quả tang cơ sở cắt mác hàng chục ngàn quần áo, "hô biến" thành xuất xứ Việt Nam

Thứ Ba, ngày 05/11/2019 17:00 PM (GMT+7)

Nhân công trong cơ sở sản xuất tại địa bàn quận Long Biên (Hà Nội) đang cắt mác cũ trên sản phẩm quần áo, để thay mác mới có xuất xứ Việt Nam.

Kinh Doanh Sự kiện:

Ngày 5-11, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17 thuộc Cục QLTT Hà Nội cho biết vừa phát hiện, thu giữ hàng chục ngàn sản phẩm quần áo đang trong quá trình cắt tem nhãn để giả xuất xứ Việt Nam.

Cụ thể, khi kiểm tra một cơ sở sản xuất có địa chỉ tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên (Hà Nội), lực lượng QLTT phát hiện nhân công tại đây đang tiến hành cắt mác in chữ nước ngoài để thay thế, gắn mác có logo in chữ IFU, với xuất xứ "Made in Viet Nam".

Quần áo được cắt mác cũ để gắn mác có xuất xứ Việt Nam

Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, cơ sở có khoảng 10 nhân công, chủ cơ sở không xuất hiện. Toàn bộ hàng hóa trong cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Ông Nguyễn Ngọc Hà, Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 17, cho biết các sản phẩm quần áo với nhiều chủng loại, chất liệu khác nhau nhưng khi được cơ sở thay đổi nhãn mác thì đều có thành phần cấu tạo giống nhau trên tem nhãn thay thế với 65% cotton và 35% polyester.

Sản phẩm sau khi được gắn mác có chữ IFU, xuất xứ Việt Nam

Theo Đội QLTT số 17, ước tính lô hàng với hàng chục ngàn sản phẩm có giá trị vài tỉ đồng. Hiện cơ quan này đã tạm giữ toàn bộ lô hàng để tiếp tục làm rõ vụ việc.