Dế Mèn Phiêu Lưu Ký gây bất ngờ khi lên phim điện ảnh

"Dế Mèn phiêu lưu ký” là một trong những tác phẩm văn xuôi xuất sắc của nhà văn Tô Hoài, đã sống trong lòng bao thế hệ và trở thành một biểu tượng vững chãi trong lòng độc giả. Với mong muốn đưa hình ảnh Dế đến gần hơn với công chúng, bộ phim điện ảnh 3D đặc sắc mang tên “Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội” đã được ấp ủ, hứa hẹn sẽ là món ăn tinh thần mới lạ, hấp dẫn đối với những người yêu điện ảnh.

Lấy cảm hứng từ câu chuyện Dế Mèn phiêu lưu ký, bộ phim mang đến những màu sắc rất mới thông qua kỹ xảo ấn tượng, cùng những hình ảnh đậm nét văn hóa Việt.

Bộ phim kể về chuyến phiêu lưu của 2 anh em Dế Mèn, Dế Trũi tại xóm Lầy Lội - Nơi những nguy hiểm liên tục rình rập trước sự hiếu kỳ của anh em nhà Dế. Để rồi vượt qua nhiều hiểm nguy, tình bạn, tình đoàn kết về muôn loài được ca ngợi. Với việc lồng ghép khéo léo từ bối cảnh tới phần hé lộ của First look, bộ phim hứa hẹn mang tới một hơi thở mới cho đời sống nhân vật so với nguyên tác, cũng như mang tính thời đại khi đề cập đến vấn đề tái chế, biến đổi khí hậu.

Bộ phim sẽ chính thức ra mắt hè 2025.

“Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội“, bên cạnh cốt truyện hấp dẫn, còn mang tới những trải nghiệm mới về nhạc phim. Với yếu tố nhạc kịch giống như những tác phẩm đình đám của Disney, nhạc phim được sản xuất và chuẩn bị kĩ lượng từ "Phù Thuỷ âm nhạc" Masew. Trong đó các chất liệu dân gian, các nhạc cụ truyền thống được đặt để khéo léo, mang tới màu sắc Việt đậm chất hiện đại.

Sự kết hợp với nhiều nghệ sĩ ở đa dạng lứa tuổi, cùng nhiều loại hình âm nhạc khác nhau tạo nên một “vũ điệu âm thanh” hoàn hảo cho phim Dế.

Phim điện ảnh 3D về Dế Mèn tổ chức buổi lễ ra mắt vào chiều ngày 6/1.

Buổi lễ có sự góp mặt của PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội và ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh.

Đạo diễn Mai Phương chia sẻ: "Là đạo diễn kiêm biên kịch, đội ngũ của chúng tôi đã thống nhất lựa chọn tác phẩm "Dế Mèn phiêu lưu ký" của nhà văn Tô Hoài để chuyển thể thành phim. Tác phẩm này không chỉ là một phần ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam, đặc biệt là những người sinh trước những năm 90, mà còn là một biểu tượng văn học thiếu nhi đầy cảm hứng. Trong thời kỳ đất nước mở cửa, khi các hình thức giải trí còn hạn chế, quyển sách này đã trở thành một kho tàng tinh thần quý giá.

Đạo diễn Mai Phương

Khi bắt tay vào viết kịch bản, thách thức đầu tiên không phải là lựa chọn mô típ mà là quyết định liệu có nên giữ nguyên bối cảnh của tác phẩm hay tạo ra một thế giới mới cho Dế Mèn. Trong nguyên tác, Tô Hoài miêu tả Dế Mèn trong một bối cảnh gắn liền với thiên nhiên, làng quê, cánh đồng và trò chơi dân gian. Điều này mang đến sự gần gũi, thân thuộc với chúng tôi, những người lớn lên trong môi trường đó, và tạo nên hình ảnh thân thiết của một thế giới côn trùng sống động, tồn tại ngoài đời thực.

Nhưng trong một xã hội ngày càng đô thị hóa và hiện đại, nơi văn hóa và nghệ thuật quốc tế ngày càng phổ biến, việc thiết kế lại bối cảnh để phù hợp với thực tại mới là một quyết định quan trọng. Chúng tôi cân nhắc liệu có nên mang đến một không gian mới mẻ cho nhân vật Dế Mèn, tạo ra một sân chơi đa dạng hơn để tiếp cận với thế hệ trẻ ngày nay, giữa sự phát triển rực rỡ của nền kinh tế và sự du nhập của các hình thức giải trí mới".

Nhà sản xuất Vũ Duy Nam - đại diện Cineplus, đơn vị sản xuất cho hay: "Thách thức của dự án này là làm thế nào để hài hòa giữa trí tưởng tượng của đạo diễn và nhịp điệu của những bản nhạc do đạo diễn âm nhạc Masew sáng tạo. Với mục tiêu doanh thu lên đến 40 tỷ và giấc mơ đạt 100 tỷ, đội ngũ của chúng tôi đang rất hào hứng và kỳ vọng vào sự thành công của bộ phim".

Đạo diễn âm nhạc Masew

Trong buổi ra mắt truyền thông, Masew chia sẻ: "Tôi rất kỳ vọng vào dự án này, với mong muốn thể hiện âm nhạc mang đậm chất Việt. Tôi đã mang đến những yếu tố dân gian, nhằm nâng cao giá trị văn hóa truyền thống trong bộ phim. Các khán giả đã quen thuộc với phong cách âm nhạc mà tôi thường sử dụng, và tôi tin tưởng rằng bộ phim này sẽ được công chúng đón nhận nồng nhiệt".

Masew kỳ vọng vào dự án phim điện ảnh 3D về Dế Mèn.