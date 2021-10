Người đàn ông say rượu có hành động mạo phạm khiến lính cứu hỏa phát la hét ầm ĩ

Thứ Tư, ngày 20/10/2021 16:47 PM (GMT+7)

Một đoạn clip người đàn ông say rượu rơi xuống cống đã thu hút được nhiều sự chú ý từ phía dân mạng.

Vài ngày trước, đội cứu hỏa thị trấn Tô Tây thuộc thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã tiến hành giải cứu một người đàn ông trượt chân rơi xuống giếng.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 22h20 phút tối 11/10. Được biết, người đàn ông này say rượu, khi dò dẫm tìm chỗ đi vệ sinh thì không may rơi xuống một cái giếng. May mắn là mực nước không sâu, chỉ ngang ngực người này.

Khi có mặt tại hiện trường, lính cứu hỏa đã thả dây thang xuống và hướng dẫn người đàn ông leo lên. Tuy nhiên, do không còn tình táo nên anh ta liên tục lẩm bẩm "cút đi, biến đi" và hoàn toàn không chịu nghe theo đội cứu hộ.

Thấy vậy, anh Zhang Jincheng đã trang bị dụng cụ bảo hộ và đi xuống giếng để đưa người đàn ông lên. "Nào, đội mũ bảo hiểm vào, tôi sẽ giúp anh lên trên", anh Zhang nhắc nhở. Thế nhưng, người này lại liên tục lắc đầu, không ngừng ngọ nguậy tỏ ý không muốn leo lên thang. Hết cách, anh Zhang đành phải buộc dây ngang bụng người đàn ông để đồng đội phía trên kéo lên.

Bất ngờ, người đàn ông quay sang thơm vào má anh lính cứu hỏa và rối rít cảm ơn vì đã giải cứu tính mạng mình khiến anh lính cứu hỏa phát hoảng và hét ầm lên: "Anh bình tĩnh lại đi".

Cuối cùng, sau 28 phút nỗ lực, lực lượng cứu hỏa cũng thành công đưa người đàn ông ra ngoài. Anh này sau đó được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Sự việc nhanh chóng thu hút rất nhiều sự chú ý từ phía cộng đồng mạng, nhiều người cho rằng hành động của hai bên thật sự rất đáng yêu. Tuy nhiên, thơm vào má một người thì nên hỏi người ta trước chứ đừng tùy tiện hành động như vậy.

