Bỏ tiền mua sofa cũ bốc mùi, 3 sinh viên không ngờ “vớ quả đậm”, hành động sau đó làm ai nấy nể phục

Thứ Năm, ngày 24/12/2020 18:30 PM (GMT+7)

Mua sofa cũ với giá chỉ 20 USD, 3 sinh viên bất ngờ tìm thấy số tiền “khổng lồ” giấu bên dưới và đã quyết định trả lại người bị mất.

Theo WABC-TV, Reese Werkhoven, Cally Guasti và Lara Russo là sinh viên của một trường đại học ở New York (Mỹ). Cả 3 thuê phòng trọ ở New Paltz, cách thành phố New York khoảng 120km về phía Bắc.

Vì căn phòng trọ có không gian nhỏ, cũng không có nhiều tiền, ba sinh viên này quyết định mua một chiếc sofa cũ, bốc mùi ẩm mốc tại Salvation Army với giá chỉ 20 USD (khoảng 462.000 đồng).

Sự việc bất ngờ xảy đến vào khoảng 1 tháng sau đó. Cảm giác bên dưới lớp nệm ghế có vật gì đó kỳ lạ, nhóm sinh viên đã dùng dao rạch lớp nệm ra và vô cùng bất ngờ khi phát hiện số tiền lớn được dấu dưới đó.

“Chúng tôi lấy ra hết phong bì này tới phong bì khác. Lúc ấy, tôi thực sự ngạc nhiên và sững sờ tới mức không nói nên lời. Đó thực sự là một số tiền quá lớn”, Cally cho hay.

Chiếc ghế sofa cũ được nhóm sinh viên mua với giá 20 USD. Eyewitness News/ABC

Bắt đầu xem xét từ phần nệm tay dựa bị sần sùi một cách kỳ lạ, cả nhóm tìm được một chiếc phong bì chứa 4000 USD (khoảng 92,5 triệu đồng). Một loạt các phong bì khác cũng được tìm ra sau đó. Tổng số tiền nhóm sinh viên tìm được dưới ghế lên tới 40.800 USD (khoảng 943,9 triệu đồng).

Guasti nhớ lại: “Chúng tôi trải toàn bộ số tiền tìm đươc lên giường và bắt đầu đếm. Số tiền tìm được khiến chúng tôi mừng rơn, không ngừng la hét tới mức hàng xóm tưởng chúng tôi trúng số”.

Số tiền này thực sự không phải là một con số nhỏ đối với những sinh viên như họ. Trong lúc cả ba vẫn chưa biết phải xử lý số tiền ra sao, Guasti tìm thấy miếng giấy ghi tên một góa phụ 91 tuổi. Đoán rằng đây là chủ nhân của số tiền cũng như chiếc sofa, nhóm sinh viên quyết định đem tiền trả lại cho bà.

Ngay sáng hôm sau, Reese đã gọi điện cho người phụ nữ, thông báo về số tiền họ tìm được, rồi cùng 2 người bạn mang tiền tới tận nhà trả cho bà. Nhận lại số tiền, người phụ nữ bật khóc, vô cùng biết ơn và bày tỏ sự cảm kích của mình tới 3 người bạn trẻ.

Được biết, đây là số tiền mà chồng người phụ nữ này đã dành dụm và cất dấu dưới chiếc ghế trong suốt 30 năm. Thời điểm chồng mới mất, bà thường nằm ngủ trên chiếc ghế sofa nhưng ga đình bà sau đó đã tặng nó cho Salvation Army khi bà gặp vấn đề về sức khỏe mà không hay biết về số tiền giấu trong đó.

Guasti cho hay, đã có lúc họ nghĩ tới việc giữ lại số tiền đó cho riêng mình nhưng cuối cùng họ không làm vậy.

