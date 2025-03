Yaris Cross Hybrid cũ có nên mua không?

Toyota Yaris Cross Hybrid ra mắt tại thị trường Việt Nam vào tháng 9/2023 với mức giá bán niêm yết ban đầu là 838 triệu đồng, thuộc hàng xe Hybrid có giá rẻ hàng đầu tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên chỉ sau khoảng 4 tháng có mặt trên thị trường, vào tháng 1/2024 nhà sản xuất Nhật Bản đã điều chỉnh giá Yaris Cross Hybrid xuống chỉ còn 765 triệu đồng, tức là giảm 73 triệu đồng và duy trì tới nay.

Theo khảo sát của chúng tôi hiện số lượng xe Yaris Cross Hybrid cũ bán lại không nhiều, tuy nhiên nếu có cũng bán ra khá cao. Đơn cử một chiếc Yaris Cross Hybrid đời 2023 với số ODO 40.000 km được rao bán với mức giá là 705 triệu đồng. Như vậy so với xe mới đang bán ra trên thị trường thì giá Yaris Cross Hybrid cũ đang rẻ hơn khoảng 60 triệu đồng. Tuy nhiên do mức phí trước bạ với xe cũ chỉ tính bằng 2%, nên so với mua xe mới thì lựa chọn Yaris Cross Hybrid cũ tiết kiệm cho khách hàng cả trăm triệu đồng.

Ngoài ra, những chiếc Yaris Cross cũ bán ra thường chỉ mới sử dụng được khoảng 1 năm, và là xe cá nhân nên về cơ bản nội ngoại thất gần như không khác biệt với xe mới. Đương nhiên, xe cũng vẫn còn trong chế độ bảo hành chính hãng nên khách hàng cũng sẽ yên tâm như khi mua sử dụng.

Vấn đề khó duy nhất là lượng Yaris Cross Hybrid cũ bán lại không nhiều nên sẽ hơi khó cho khách hàng lựa chọn. Do đó, theo đánh giá của chúng tôi thì nếu đang có nhu cầu mua Yaris Cross Hybrid mà có người thân hoặc bạn bè bán lại thì chắc chắn đây là lựa chọn khá tốt.

Hoặc nếu không mua xe cũ thì hiện Yaris Cross cũng vẫn đang có khá nhiều ưu đãi dành cho khách hàng khi Toyota đưa ra chương trình ưu đãi phí trước bạ tới 50% tương đương tối đa 38 triệu đồng. Ngoài ra, các đại lý cũng sẽ hỗ trợ khách hàng có thể mua trả góp với lãi suất ưu dãi nên việc sở hữu Yaris Cross Hybrid cũng không quá khó khăn.

Hiện tại Yaris Cross Hybrid vẫn giữ nguyên các trang bị và động cơ giống như phiên bản trình làng năm 2023. Xe được trang bị động cơ kết hợp giữa máy xăng và động cơ điện. Động cơ xăng 1.5L I4 sản sinh ra công suất 90 mã lực và mô men xoắn cực đại 121 Nm. Mô tơ điện có công suất 79 mã lực và mô men xoắn 141 Nm. Tổng công suất tạo ra 110 mã lực. Hộp số e-CVT, đi kèm bộ pin lithium-ion, mẫu xe này có chế độ chạy thuần điện (EV Mode).

Xen cũng sở hữu các trang bị an toàn thuộc hàng tốt nhất phân khúc với hệ thống 6 túi khí cùng gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense.