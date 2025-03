Khám phá Toyota Yaris Cross - lựa chọn thân thiện môi trường

Vào năm ngoái, Toyota Việt Nam đã ghi nhận một cột mốc ấn tượng với 66.576 xe bán ra, trong đó Yaris Cross đóng góp 11.174 xe như là một minh chứng cho sự ưa chuộng của người tiêu dùng đối với dòng xe này, đặc biệt là phiên bản Hybrid.

Dòng Yaris Cross mang lại thành công lớn cho Toyota trong năm 2024.

Đối với những ai làm công việc liên quan đến môi trường, chắc chắn họ sẽ đánh giá cao lựa chọn di chuyển có tính bền vững. Trong khi trước đây, một trong những lựa chọn phổ biến nhất của người dùng hâm mộ dòng Hybrid chính là mẫu Toyota Corolla Cross HEV, việc Yaris Cross xuất hiện với phiên bản HEV thực sự mang đến lựa chọn thú vị hơn, đặc biệt đối với những ai cần một chiếc xe di chuyển hàng ngày để chở người nhà hoặc chạy dịch vụ trong khu vực đô thị đông đúc.

Trong số này, Yaris Cross HEV nhận được nhiều sự chú ý.

Toyota Yaris Cross không chỉ có kích thước nhỏ gọn để dễ dàng di chuyển trong đô thị mà còn sở hữu nội thất rộng rãi và thiết kế hiện đại. Một chủ nhân chia sẻ sau hơn 2.000 km di chuyển với chiếc Toyota Yaris Cross HEV trong gần nửa năm rằng đây thực sự là lựa chọn làm hài lòng bản thân và gia đình. Không chỉ có khả năng tiết kiệm nhiên liệu, xe cũng sở hữu thiết kế trẻ trung phù hợp với phong cách sống năng động.

Yaris Cross HEV rất phù hợp cho các gia đình di chuyển trong đô thị.

Điểm nổi bật nhất trên Toyota Yaris Cross HEV chính là mức tiêu hao nhiên liệu của xe. Vị chủ nhân này cho biết, khi so sánh với chiếc xe trước đó mà bản thân sở hữu, mẫu Yaris Cross HEV giúp tiết kiệm chi phí xăng hàng tháng lên đến 60%. Không chỉ giúp tiết kiệm chi phí nhiên liệu, mẫu xe này còn mang lại cảm giác thoải mái và an toàn nhờ vào các tính năng an toàn chủ động như hỗ trợ giữ làn, phòng tránh va chạm và camera 360 độ.

Khoang lái rộng rãi tạo cảm giác thoải mái khi lái xe.

Nhờ vào các tính năng an toàn trên xe, Yaris Cross HEV có thể tự động can thiệp phanh khi gặp tình huống nguy hiểm, giúp chủ nhân có thể tránh được các va chạm khi bất cẩn. Không gian bên trong xe cũng rất thoải mái, với cửa sổ trời toàn cảnh giúp cải thiện trải nghiệm di chuyển cho cả gia đình.

Sự gọn nhẹ dễ dàng di chuyển, kết hợp nhiều tính năng an toàn giá trị.

Mặc dù có nhiều ưu việt nhưng Yaris Cross HEV cũng gặp phải một số yếu điểm chưa hoàn hảo, như độ ồn khi chuyển đổi giữa chế độ chạy điện và xăng. Tuy nhiên, Yaris Cross vẫn có chất lượng tốt và nhiều khả năng Toyota sẽ cải thiện yếu điểm này trong các phiên bản nâng cấp sau.

Động cơ hybrid mang đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng.

Nhìn chung, Yaris Cross HEV được đánh giá cao, đặc biệt về thiết kế bắt mắt, trang bị phong phú và ưu điểm tiết kiệm nhiên liệu của động cơ hybrid. Với những mẫu xe như vậy, người tiêu dùng Việt Nam sẽ có thêm nhiều lựa chọn cho các giải pháp di chuyển xanh, góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng một tương lai tươi đẹp hơn cho thế hệ trẻ.