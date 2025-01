Thích sedan hạng B nên mua Toyota Vios hay Hyundai Accent?

Toyota Vios 2024 đang được phân phối với 3 phiên bản khác nhau: Vios 1.5E MT; Vios 1.5E CVT; và Vios 1.5G CVT. Giá đề xuất của Vios 2024 dao động từ 458-553 triệu đồng.

Hyundai Accent cũng có nhiều phiên bản tùy chọn: Accent MT Tiêu chuẩn; Accent AT Tiêu chuẩn; Accent AT Đặc biệt; và Accent AT Cao cấp. Hiện nay Hyundai Accent có giá niêm yết dao động từ 439-569 triệu đồng. Mức giá này của Accent cũng rất cạnh tranh với Toyota Vios.

Đi vào cụ thể hơn, cả hai mẫu sedan hạng B này còn có nhiều điểm cạnh tranh mạnh mẽ với nhau.

Về ngoại thất

Toyota Vios 2024 sở hữu thiết kế trẻ trung, cá tính với phần đầu xe góc cạnh và các đường nét tinh tế tạo hiệu ứng 3D ấn tượng.

Những đường dập nổi dọc thân xe làm nổi bật sự khỏe khoắn, kết nối liền mạch phần đầu và đuôi. Đuôi xe với các đường dập nổi và cản dưới đồng điệu tạo dáng vẻ chắc chắn.

Cụm đèn LED trước và sau mang lại khả năng chiếu sáng tối ưu và phong cách thể thao. Gương chiếu hậu chỉnh/gập điện giúp tài xế dễ dàng quan sát và tránh va chạm.

Hyundai Accent 2024 là mẫu sedan hạng B thiết kế hiện đại, trẻ trung, phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng Việt Nam.

Xe sở hữu kiểu dáng đẹp, không gian nội thất rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu và hiệu suất cao. Lưới tản nhiệt hình thang ngược cùng đèn LED ban ngày và đèn Full LED tạo vẻ thể thao, cá tính.

Thiết kế khí động học giảm cản gió và tiết kiệm nhiên liệu. Đèn hậu LED 3D và dải đèn LED ngang thân xe mang lại vẻ sang trọng, hiện đại.

Về nội thất

Nội thất Toyota Vios 2024 có thiết kế trẻ trung, rộng rãi, với màu đen kết hợp các chi tiết crom bóng sáng, mang đến cảm giác thể thao.

Tay lái ba chấu bọc da (hoặc Urethane) tích hợp nút điều khiển âm thanh, đàm thoại và lẫy chuyển số trên phiên bản 1.5G-CVT. Ghế ngồi bọc da (hoặc PVC ở phiên bản 1.5E-MT) có thiết kế thể thao, thoáng khí, tạo sự thoải mái. Hàng ghế sau rộng rãi, gập 60:40 và có tựa tay kèm khay đựng cốc.

Tiện nghi bao gồm nút khởi động thông minh, hệ thống âm thanh 6 loa, màn hình cảm ứng 7 inch, kết nối điện thoại, sạc USB type C, và điều hòa tự động làm lạnh nhanh chóng, phân bổ đều không khí trong khoang nội thất.

Nội thất Hyundai Accent tùy theo các phiên bản, trong đó bản Đặc biệt tiếp tục áp dụng triết lý HMI, tập trung vào người lái với bảng điều khiển trực quan và không gian rộng rãi. Các đường nét trong nội thất cũng rất trẻ trung, hiện đại, sánh cạnh với Vios.

Bảng điều khiển trung tâm của Accent mới có màn hình cảm ứng 8 inch lớn hơn màn hình trong buồng lái của Vios. Accent có tích hợp camera lùi, hỗ trợ kết nối Bluetooth, USB, Apple Car Play, Android Auto không dây với màn hình. Hơn nữa màn hình giải trí của Accent còn được chia đôi nội dung, nâng cao trải nghiệm đa nhiệm.

Accent còn trang bị vô lăng bọc da, đồng hồ kỹ thuật số, màn hình LCD 4,2 inch, và tính năng khởi động từ xa giúp làm mát xe khi đỗ lâu dưới trời nắng.

Xe còn có các tiện nghi cao cấp như cửa gió điều hòa hàng ghế sau, ngăn chứa đồ làm mát, đèn pha tự động, gạt mưa tự động, gương chiếu hậu chống chói và cốp sau điều khiển điện thông minh.

Khả năng vận hành và an toàn

Toyota Vios 2024 mang đến khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với động cơ 1.5L 4 xi lanh, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Phiên bản 1.5G-CVT và 1.5E-CVT có hộp số tự động CVT, còn phiên bản 1.5E-MT sử dụng hộp số sàn MT cho cảm giác lái mạnh mẽ. Xe đạt công suất tối đa 79 kW (107 mã lực) tại 6000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 140 Nm tại 4200 vòng/phút.

Đi kèm với đó là hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control) mang lại sự thoải mái khi lái và giúp tiết kiệm nhiên liệu. Theo số liệu của nhà sản xuất, xe có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 7,74 lít/100 km ở đường đô thị và 4,85 lít/100 km ở đường ngoài đô thị.

Đảm bảo an toàn cho quá trình vận hành Toyota Vios 2024 là hệ thống an toàn nâng cấp với 7 túi khí (1.5G-CVT), chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử VSC, kiểm soát lực kéo TRC, và khởi hành ngang dốc HAC. Đối với phiên bản 1.5G-CVT, xe còn có thêm các tính năng như cảnh báo tiền va chạm và cảnh báo lệch làn.

Ở góc độ sức mạnh, Hyundai Accent 2024 nhỉnh hơn một chút Toyota Vios 2024, nhờ có trang bị động cơ SmartStream 1.5L MPI mới của xe cho công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 144Nm.

Động cơ được cải tiến với 2 kim phun nhiên liệu giúp giảm thiểu nhiên liệu không cháy hết và giảm ma sát, đồng thời tối ưu tiết kiệm nhiên liệu. Theo công bố của nhà sản xuất, Accent mới có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ từ 4,75-7,66 lít/100 km, tùy theo từng điều kiện đường đi và phiên bản, nhưng nhìn chung nổi bật hơn Toyota Vios.

Hệ thống làm mát và điều khiển nhiệt độ nước làm mát giúp Accent hoạt động hiệu quả, trong khi áp suất dầu và lượng dầu cung cấp được điều chỉnh để giảm ma sát khi vận hành. Cơ cấu CVVT và van khí nạp được tùy chỉnh để cải thiện hiệu quả nhiên liệu.

Hyundai Accent cũng sở hữu loạt trang bị an toàn: EBD, BA, cân bằng điện tử ESC, kiểm soát thân xe VSM, chống trộm Immobilizer, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, cảm biến lùi. Với bản cao cấp, Accent nổi trội hơn về các trang bị an toàn so với Toyota Vios G.

Nhìn chung, Toyota Vios 2024 và Hyundai Accent 2024 đều là các dòng sedan hạng B sáng giá tại thị trường Việt Nam hiện nay. Vios 2024 là lựa chọn lý tưởng cho những ai ưu tiên thương hiệu uy tín, thiết kế hiện đại, cùng chi phí sử dụng thấp và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, đi kèm với các chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Trong khi đó, Hyundai Accent 2024 phù hợp với những ai tìm kiếm một chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu, với giá bán hấp dẫn và có động cơ mạnh mẽ hơn.