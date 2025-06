Ra mắt Suzuki Swift động cơ lai Hybrid, giá từ 569 triệu đồng

Xe mang trên mình một chuẩn mực mới cho dòng xe đô thị và mang đến trải nghiệm lái mới cho khách hàng. Kế thừa tinh hoa từ các phiên bản tiền nhiệm, thế hệ thứ tư - New Swift ra mắt được cải tiến với những nâng cấp đáng giá nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng Việt

Suzuki Swift có thiết kế ngoại thất thể thao với 5 lựa chọn màu sắc đa dạng, bao gồm 2 phiên bản tone màu: Xanh x Đen; Đỏ x Đen và 3 phiên bản một tone màu trắng; Bạc và Đen để phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu.

Cụm lưới tản nhiệt piano đen bóng nổi bật, cụm đèn pha và đèn hậu LED hình chữ L đặc trưng liền mạch với thân xe. Những đường gân dập nổi mạnh mẽ chạy dọc thân xe, kết hợp cùng hốc bánh xe mở rộng và thiết kế mui xe nổi không chỉ tăng dáng vẻ hiện đại mà còn cải thiện khí động học của xe.

Phần đuôi xe cá tính hơn với cụm đèn hậu LED sắc sảo, kết hợp cùng cản sau bản rộng, tạo hiệu ứng mạnh mẽ về mặt thị giác. Khoang hành lý được tối ưu hóa với dung tích 265L, cửa khoang hành lý mở rộng giúp việc sắp xếp hành lý trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn bao giờ hết. Nhờ đó, New Swift trở thành lựa chọn lý tưởng cho cả nhu cầu di chuyển hằng ngày lẫn những chuyến đi dài.

Với chiều dài tổng thể được tăng lên 3.860mm, New Swift được mở rộng không gian nội thất và có tỷ lệ tổng thể hài hoà hơn. Ngoại thất mới mang phong cách cá tính, thể thao, tôn lên bản sắc riêng của người cầm lái. Màu sơn mới Frontier Blue Pearl Metallic góp phần làm nổi bật nét trẻ trung, năng động của xe, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm đầy cảm xúc và đậm chất cá nhân.

Xe còn sở hữu không gian nội thất rộng rãi, được thiết kế hướng đến sự thoải mái cho cả người lái và hành khách. Bảng điều khiển trung tâm kiểu nổi, viền táp-lô tinh gọn cùng bố cục các nút chức năng hợp lý giúp người lái dễ dàng thao tác mà không bị xao nhãng khi di chuyển. Màn hình cảm ứng HD 9 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay® không dây và Bluetooth®, kết nối Android Auto™ có dây và cổng USB/Wi-Fi®, đồng thời cũng hiển thị hình ảnh từ camera lùi.

Các tiện ích thiết thực được bổ sung bao gồm nhiều ngăn chứa đồ tiện dụng, khay để ly riêng cho từng vị trí ghế ngồi, hệ thống điều hoà tự động với bảng điều khiển kỹ thuật số, dàn âm thanh 6 loa cho trải nghiệm sống động. Ngoài ra, cổng sạc USB.

Type-A/Type-C cũng được trang bị cho hàng ghế trước, mang đến sự thoải mái, ngăn nắp và tiện nghi cho khách hàng trong suốt chuyến đi. Suzuki Swift mới trang bị động cơ xăng I3, dung tích 1.2L công suất tối đa 82 mã lực và mô-men xoắn 112Nm; kết hợp cùng motor điện có công suất 3,1 mã lực và mô-men xoắn 60 Nm và gói pin dung lượng nhỏ. Swift mới trang bị hộp số tự động CVT hoặc số sàn 5 cấp, nhưng khả năng cao Suzuki Việt Nam chỉ nhập khẩu bản số tự động.

Suzuki kết hợp động cơ Z12E hoàn toàn mới, hệ thống SHVS 12V mild hybrid và hộp số CVT giúp tiết kiệm nhiên liệu vượt trội. Nhờ vào hệ truyền động tiên tiến và thân thiện này, New Swift đạt mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ 4,26 lít/100km trên đường hỗn hợp, cải thiện 18% so với mức 5,19 lít/100km của thế hệ trước.

Hệ thống mild hybrid của Suzuki không yêu cầu người dùng phải sạc điện hay thay đổi thói quen lái xe thông thường, song vẫn mang đến một giải pháp tiết kiệm, đơn giản và hiệu quả hơn về mặt nhiên liệu và chi phí. Đây là một bước đi thông minh và thiết thực, hướng tới xu hướng xanh hoá khi vừa mang lại lợi ích cho môi trường, vừa tiết kiệm nhiên liệu hàng ngày mà không phát sinh chi phí khi sở hữu xe.

Bên cạnh những cải tiến tổng thể về sản phẩm, New Swift còn đi kèm chính sách bảo hành mở rộng cho pin Lithium-Ion, với thời hạn lên đến 8 năm hoặc 160.000 km (tùy điều kiện nào đến trước). Đây được xem là chính sách bảo hành cho pin dài nhất trong số các thương hiệu ô tô Nhật Bản tại Việt Nam, với mong muốn mang lại sự an tâm tuyệt đối và sự tự tin lâu dài cho khách hàng trong suốt quá trình sở hữu và sử dụng xe.

New Swift được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn Suzuki (ADAS), sở hữu nhiều tính năng hiện đại. Với cam kết về chất lượng Nhật Bản uy tín toàn cầu, mẫu xe được tăng cường trang bị lên đến 6 túi khí cùng nhiều công nghệ an toàn chủ động nhằm hỗ trợ tối đa cho người lái, qua đó thiết lập nên chuẩn mực mới về an toàn trong phân khúc xe đô thị, mang đến sự an tâm cho cả người lái lẫn hàng khách đi cùng.

Hệ thống an toàn Suzuki Safety Support (ADAS) với các tính năng nổi bật, bao gồm: Phanh khẩn cấp tự động (DSBS II) / Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) / Hỗ trợ giữ làn đường (LKA) / Cảnh báo lệch làn đường (LDW) và Hỗ trợ phòng tránh lệch làn đường (LDP) / Cảnh báo phương tiện di chuyển không ổn định / Đèn chiếu xa tự động / Hệ thống Cảnh báo điểm mù (BSM) / Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA)

Ngoài ra, New Swift còn được trang bị 6 túi khí SRS (bao gồm túi khí trước, túi khí hông và túi khí rèm), Hệ thống Cân bằng Điện tử (ESP), Hỗ trợ Khởi hành Ngang dốc, cùng camera lùi và cảm biến lùi, mang đến sự an tâm tối đa cho người lái khi vận hành.

New Swift được phân phối tại Việt Nam với mức giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT) như sau: