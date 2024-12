So kè khả năng giữ giá của bộ đôi MPV đắt khách hàng đầu Việt Nam

Tính cho hết tháng tháng 11/2024 thì Xpander và Toyota Veloz đang chia nhau vị trí số 1 và số 2 về doanh số trong phân khúc MPV. Xpander đã bán được 17.509 xe trong khi Toyota Veloz đạt 7425 xe bán ra thị trường sau 11 tháng và gần như "chắc cốp" ở vị trí quán quân và á quân ở phân khúc. Ngoài việc bán chạy trên thị trường xe mới thì đây cũng là 2 mẫu xe được trao đổi khá sôi động trên thị trường mua bán xe cũ.

Theo khảo sát của chúng tôi, Mitsubishi Xpander Premium 1.5AT bản 2023 với số ODO khoảng 16.000 - 35.000 km đang được rao bán lại với mức giá xung quanh 620 triệu đồng. Ở năm 2023, cộng cả khuyến mãi giảm phí trước bạ thì giá lăn bánh tại Hà Nội của Xpander Premium 1.5AT rơi vào khoảng 759 triệu đồng. Như vậy sau khoảng 1 năm lăn bánh, chủ xe Xpander Premium 1.5AT chịu lỗ khoảng 139 triệu đồng (mất giá khoảng 18,3%).

Trong khi đó, Toyota Veloz Cross TOP 1.5CVT bản 2023 cũng với số ODO khoảng 18.000 - 40.000 km hiện được rao bán giá xung quanh 630 triệu đồng. Ở năm 2023, giá lăn bánh tại Hà Nội của Veloz Cross TOP 1.5CVT rơi vào khoảng 804 triệu đồng. Như vậy, sau khoảng 1 năm lăn bánh thì chủ xe chịu lỗ khoảng 170 triệu đồng (mất giá khoảng 21,1%).

Như vậy, sau cùng khoảng thời gian sử dụng thì mẫu MPV nhà Toyota lại đang mất giá nhiều hơn so với Mitsubishi Xpander khoảng gần 3%. Điều này cũng dễ hiểu bởi lẽ nhu cầu về Mitsubishi Xpander luôn lớn hơn hẳn so với Toyota Veloz Cross, điều này giúp tính thanh khoản của mẫu xe nhà Mitsubishi tốt hơn so với đối thủ của mình.