Veloz Cross "giá cao, dịch vụ chưa tương xứng Xpander" vẫn gây sốt

Sự trổi dậy ấn tượng trong phân khúc MPV

Tại Việt Nam, Toyota Veloz Cross nhanh chóng trở thành tên tuổi đáng chú ý trong phân khúc MPV dù chỉ mới ra mắt từ năm 2022. Trong tháng 11/2024, mẫu xe này đã bán được 1.061 xe, giữ vừng vị trí thứ hai sau “ông vua doanh số” Mitsubishi Xpander. Tuy nhiên, những bước tiến đáng kể của Veloz Cross trong thiết kế, công nghệ và chiến lược giá đang tạo áp lực lớn lên Xpander, khiến nó trở thành ứng cử viên nặng ký cho vị trí dẫn đầu trong năm 2025.

Những yếu tố giúp Veloz Cross vươn lên

Thiết kế hiện đại, phù hợp xu hướng. Toyota Veloz Cross sở hữu thiết kế ngoại thất đầy phong cách và tự tin, nhất là các chi tiết như đèn pha LED nối liền, lưới tản nhiệt lớn và cản trước thể thao. Dải đèn hậu LED thanh mảnh càng tăng thêm tính đồng bộ, khiến mẫu xe này được lựa chọn bởi nhiều khách hàng trẻ tuổi.

Nội thất rộng rãi, đa dạng tiện nghi. Nội thất của Veloz Cross được đánh giá cao với khoang cabin rộng và chế độ ghế Sofa độc đáo, mang đến độ linh hoạt cho gia đình. Hàng ghế thứ hai và thứ ba có khả năng gập phẳng hoàn toàn, giúp tăng diện tích chứa hàng khi cần thiết.

Tính năng an toàn vượt trội. Gói Toyota Safety Sense của Veloz Cross gồm nhiều tính năng an toàn như cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn và cảnh báo điểm mù. Những tính năng này góp phần quan trọng trong việc thu hút khách hàng ưu tiên sự an toàn.

Chiến lược giá và ưu đãi linh hoạt. Dù giá bán tương đối cao (638 - 668 triệu đồng), Toyota hỗ trợ 100% phí trước bạ trong tháng 12/2024, tạo đà cho doanh số bán. Việc chuyển sang lắp ráp trong nước cũng giúp Toyota tăng tính chủ động trong cung ứng.

Ý kiến của người dùng và chuyên gia

Nguyễn Hoàng Anh, một khách hàng sử dụng Veloz Cross, chia sẻ: “Tôi đánh giá cao thiết kế và tính năng an toàn của xe. Tuy nhiên, hệ thống cách âm còn chưa tốt khi di chuyển ở tốc độ cao”.

Trần Quang Huy, một chủ xe Xpander, nhận định: “Xpander thực sự đáp ứng tốt nhỏ giá bán hợp lý và không gian nội thất rộng rãi. Tuy nhiên, tôi mong một phiên bản nâng cấp với nhiều tính năng an toàn hơn”.

Chuyên gia xe hơi Minh Trung nhận định: “Sự cạnh tranh giữa hai mẫu xe này là minh chứng cho thị trường MPV sôi động tại Việt Nam. Mỗi mẫu xe đáp ứng tốt những nhu cầu khác nhau của khách hàng, nhưng Veloz Cross đang tỏ ra đáng gờm nhờ các công nghệ mới và chiến lược khác biệt”.

Mitsubishi Xpander: Vị vua doanh số vẫn đối mặt với thách thức

Với doanh số 2.422 xe trong tháng 11/2024 và tổng cộng 17.509 xe trong cả năm, Xpander không chỉ là mẫu xe MPV bán chạy nhất mà còn là biểu tượng của sự ổn định trong phân khúc này. Những con số ấn tượng này cho thấy Xpander vẫn duy trì được lòng tin từ người tiêu dùng nhờ chiến lược giá cả cạnh tranh, thiết kế thực dụng và khả năng vận hành phù hợp với nhu cầu sử dụng đa dạng.

Xpander nổi bật ở mức giá bán hợp lý, chỉ từ 560 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn, trong khi phiên bản cao cấp nhất cũng chỉ đạt 658 triệu đồng. Điều này giúp mẫu xe dễ tiếp cận với đa số gia đình Việt Nam, đặc biệt là những người mua xe lần đầu. Không gian nội thất rộng rãi, khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt, và chi phí bảo dưỡng hợp lý cũng là những điểm mạnh khiến Xpander luôn đứng đầu danh sách lựa chọn của nhiều khách hàng.

Tuy nhiên, với sự gia tăng cạnh tranh từ Veloz Cross và các mẫu xe khác, Xpander cũng không tránh khỏi áp lực. Một số khách hàng đã chỉ ra rằng hệ thống túi khí chỉ có 2 túi khí là một nhược điểm lớn, đặc biệt khi các đối thủ trong phân khúc đã cung cấp từ 4 đến 6 túi khí. Khả năng cách âm còn hạn chế, đặc biệt khi di chuyển trên cao tốc, cũng là một điểm yếu cần được khắc phục nếu Mitsubishi muốn duy trì vị thế dẫn đầu.

Ngoài ra, dù trang bị hệ thống Cruise Control và camera 360 độ trên các phiên bản cao cấp, Xpander vẫn chưa thực sự tạo ra sự khác biệt lớn về công nghệ so với các đối thủ. Điều này khiến mẫu xe có thể gặp khó khăn trong việc thu hút nhóm khách hàng trẻ yêu thích công nghệ hiện đại.

Chuyên gia ô tô Minh Tuấn nhận xét: "Mitsubishi Xpander là một lựa chọn an toàn và thực dụng trong phân khúc MPV. Tuy nhiên, với áp lực từ Toyota Veloz Cross và các dòng xe mới đang gia nhập thị trường, Xpander cần nâng cấp mạnh mẽ hơn về công nghệ và an toàn để giữ vững ngôi vương".

Bảng so sánh Toyota Veloz Cross và Mitsubishi Xpander

Tiêu chí Toyota Veloz Cross Mitsubishi Xpander Giá bán (triệu đồng) 638 - 668 560 - 658 Hỗ trợ phí trước bạ 100% 50% Động cơ 2NR-VE 1.5L (105 mã lực, 138 Nm) MIVEC 1.5L (104 mã lực, 141 Nm) Hộp số CVT Số tự động 4 cấp Khoảng sáng gầm xe (mm) 205 225 Tính năng nổi bật Toyota Safety Sense, màn hình 9 inch Camera 360 độ, Cruise Control Nhược điểm Không Cruise Control, cách âm kém Ít túi khí, cách âm chưa tốt Doanh số tháng 11/2024 1.061 2.422 Tổng doanh số năm 2024 7.425 17.509

Toyota Veloz Cross đang chứng tỏ rằng sự tăng trưởng bền vững và khả năng cạnh tranh dài hạn. Tuy nhên, Mitsubishi Xpander vẫn là lựa chọn hàng đầu với các yếu tố về giá bán và khả năng thích nghi cao.