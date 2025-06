Top 5 sedan bán chạy nhất tháng 5/2025 tại thị trường Việt Nam

Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số thị trường ô tô tháng 5/2025 giảm nhẹ 1% so với tháng trước. Đáng chú ý, phân khúc xe sedan do các thành viên VAMA phân phối chỉ đạt 2.782 xe, giảm hơn 17% so với tháng 4/2025.

Đáng chú ý nhất là Toyota Vios với có màn “lội ngược dòng” ấn tượng khi đạt doanh số 1.148 xe, tăng 48,5% so với tháng trước, giữ vị trí đầu bảng nhóm sedan bán chạy tại thị trường Việt Nam tháng vừa qua.

Các vị trí tiếp theo trong top 5 sedan bán chạy đều là các mẫu xe hạng B, thứ tự lần lượt là Hyundai Accent, Mazda2 và Honda City.

Vị trí cuối cùng là một mẫu sedan cỡ D lọt top là Toyota Camry với doanh số bán ra 239 xe, trong đó có 150 xe hybrid.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu sedan bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 5/2025: