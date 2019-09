Mitsubishi Xpander sắp được lắp ráp tại Việt Nam

Thứ Bảy, ngày 14/09/2019 09:00 AM (GMT+7)

Tập đoàn Mitsubishi Motors đã đưa ra thông báo về việc đưa vào lắp ráp mẫu xe MPV 7 chỗ cỡ nhỏ Xpander tại Việt Nam trong năm sau.​

Hôm qua, 12/09/2019 là lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV), Đại diện cho hãng xe Mitsubishi đã công bố mẫu MPV 7 chỗ phổ thông Xpander sẽ được lắp ráp tại Việt Nam từ tháng 5/2020, qua đó giải quyết được tình trạng khan hàng và giá cả hấp dẫn hơn.

Mitsubishi Xpander là mẫu xe được ưa chuộng nhất trong phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ tại thị trường Việt Nam, gây chú ý kể từ khi ra mắt vào tháng 08/2018, với thiết kế ấn tượng, đẹp mắt, đa dạng phiên bản hộp số (5MT, 4AT) đáp ứng cho nhiều mục đích sử dụng cùng với giá bán hợp lý cho 2 phiên bản lần lượt: 550 và 620 triệu VNĐ.

Nhu cầu lớn từ thị trường và được nhập khẩu từ Indonesia khiến Xpander nhiều lần rơi vào tình trạng “Sold out”.

Từ khi xuất hiện tại Việt Nam, Xpander thường xuyên nằm trong top xe bán chạy của tháng. Có 5.494 chiếc Mitsubishi Xpander đã đến tay khách hàng trong 8 tháng đầu năm 2019.

Riêng tháng 8, doanh số mẫu xe này đã đạt mốc 1.326 xe, trong khi Toyota Innova có doanh số 501 chiếc. Sau tròn một năm có mặt tại Việt Nam, Mitsubishi đã bán được gần 10.000 chiếc Xpander.

Trước khi Xpander được phân phối tại Việt Nam, nhiều ý kiến cho rằng mẫu xe này sẽ thất bại. Doanh số kỷ lục của Xpander đã nói lên tất cả. Sự thành công của Xpander đến từ xu hướng thiết kế nổi bật trong phân khúc MPV 7 chỗ, vốn khá thực dụng và đa phần là không đẹp. Xpander có kiểu dáng lai giữa SUV và MPV, không gian nội thất đủ rộng và ngoại thất khá bắt mắt.

Mitsubishi Xpander 2019 là dòng xe được kết hợp giữa hai kiểu dáng thiết kế MPV và Crossover với ngôn ngữ Dynamic Shield ấn tượng, kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là: 4475 x 1750 x 1700mm, chiều dài cơ sở đạt 2775mm và khoảng sáng gầm 205mm.

Khoang nội thất của Mitsubishi Xpander 2019 thoáng và thân thiện với triết lý Omotenashi của Nhật Bản. Trang bị an toàn với 2 túi khí trước, camera lùi (bản AT), khung xe RISE thép siêu cường đặc trưng của Mitsubishi. Các công nghệ quan trọng khác gồm hệ thống cân bằng điện tử ASC; hệ thống phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cảnh báo phanh khẩn cấp ESS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAS.

Một trong những yếu tố làm nên sự thành công của Xpander là động cơ không mạnh mẽ nhưng tiết kiệm nhiên liệu - yếu tố tiên quyết đối với những mẫu xe giá rẻ. Mitsubishi Xpander được trang bị động cơ 4 xy-lanh 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141Nm tại 4.000 vòng/phút.

Ở thời điểm ra mắt, động cơ này từng gây tranh cãi vì có ý kiến cho rằng sức mạnh hơn 100 mã lực là quá yếu để kéo đi một thân xe MPV với 7 người ngồi bên trong. Tuy nhiên, người tiêu dùng chú ý đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu của Xpander hơn là sức mạnh động cơ, vì mẫu xe này chủ yếu hoạt động trong thành phố.

Với việc được chuyển sang lắp ráp trong nước, Xpander hứa hẹn sẽ có mức giá hấp dẫn hơn con số 550-620 triệu đồng hiện nay. Bên cạnh đó, tình trạng khan hàng của mẫu xe này cũng sẽ được giải quyết với dây chuyền lắp ráp 10.000 xe/năm. Hiện tại, các đơn hàng của Xpander đang xếp dài tại các đại lý Mitsubishi và khách hàng phải chờ hàng tháng trời để được nhận xe.

Thành công của Xpander khiến ngay cả Mitsubishi Việt Nam cũng bất ngờ. Trong 25 năm lịch sử, Mitsubishi Việt Nam chưa từng có một mẫu xe thành công như Xpander đang có, mà phần lớn là những mẫu xe không nổi bật trên thị trường và doanh số cũng chỉ ở mức vừa phải.

Tóm lại, việc chủ động nguồn cung khi chuyển về lắp ráp trong nước có thể giúp hãng xe Nhật chủ động hơn về linh phụ kiện. Mức giá của Xpander sau khi được lắp ráp tại Việt Nam được dự đoán sẽ khó giảm so với nhập khẩu từ Indonesia hiện nay.