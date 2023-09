Kia Morning sụt giảm doanh số và những số liệu thực tế

Trong 8 tháng của năm 2023, doanh số Kia Morning chỉ đạt tổng cộng hơn 1.043 xe, sụt giảm đến gần 70% doanh số so với cùng kỳ năm ngoái. Theo thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số Kia Morning tháng 8 vừa qua đạt doanh số chỉ 72 xe, giảm mạnh 26,5% so với tháng trước (bán 98 xe), và giảm đến 66% so với lượng bán tháng 8 năm 2022 (bán 212 xe).

So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số cộng dồn Kia Morning đến hết tháng 8/2023 chỉ đạt 1.043 xe, tỉ lệ giảm là 69,8% (8 tháng đầu năm ngoái bán 3.454 xe). Trong năm nay, Kia Morning chưa có tháng nào bán quá 200 chiếc/tháng.

Doanh số bán ra so với đối thủ Toyota Wigo được nhập khẩu từ Indonesia, Morning có lợi thế hơn hẳn khi được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ chính phủ dành cho xe lắp ráp trong nước. Tuy vậy, kể từ thời điểm Wigo xuất hiện, Kia Morning liên tục để đối thủ vượt lên.

Hiện, doanh số cộng dồn năm 2023 của Wigo đã gần đuổi kịp Kia Morning (đạt 882 xe) dù chỉ mới có mặt từ tháng 6 năm nay. Kia Morning hiện sở hữu 6 phiên bản bao gồm Standard MT, Standard AT, Deluxe, Luxury, GT-Line và X-Line. Xe được niêm yết giá từ 344 - 474 triệu đồng.

Thực trạng doanh số của toàn bộ các mẫu xe cỡ A giá rẻ đều sụt giảm doanh số so với tháng trước liền kề. Trong đó, Hyundai Grand i10 với 385 xe bán ra, giảm 25,2% so với tháng 7 (515 xe) và giảm 11,7% so với cùng kỳ năm ngoái (436 xe). Dù vậy, đây vẫn là chiếc xe dẫn đầu phân khúc xe. Cộng dồn 8 tháng năm 2023, Grand i10 giao 4.758 xe đến tay khách hàng, giảm 29,4% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 6.740 xe) nhưng vẫn chiếm 70% thị phần.

Toyota Wigo vẫn duy trì ở thứ hạng hai trong phân khúc dù sụt giảm 28,3% doanh số so với tháng trước,. Ba tháng liên tiếp sau khi ra mắt, Toyota Wigo xếp trên Kia Morning. Hiện doanh số cộng dồn năm của Toyota Wigo là 882 xe. Toyota Wigo là mẫu xe duy nhất không được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ chính phủ do là xe nhập khẩu. Xe có hai phiên bản, bản E giá 360 triệu và G là 405 triệu đồng.

Tháng 8/2023 trùng với tháng 7 âm lịch, nhu cầu mua xe giảm tác động đến toàn thị trường ô tô Việt Nam. Phân khúc xe cỡ A cũng chịu ảnh hưởng dù có 2/3 cái tên được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ chính phủ. Tổng kết doanh số toàn phân khúc tháng 8/2023 chỉ đạt 682 xe, giảm 26% so với tháng trước (đạt 927 xe).

