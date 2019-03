Jaguar Việt Nam bổ sung thêm hai phiên bản đặc biệt F-Pace 300 Sport và Chequered Flag

Thứ Ba, ngày 19/03/2019 15:00 PM (GMT+7)

Tại thị trường Việt Nam, phiên bản F-PACE 300 SPORT được trang bị động cơ xăng 2.0L 300PS và phiên bản F-PACE động cơ xăng 2.0L 250PS. Giá bán lẻ cho hai phiên bản này sẽ được công bố trong thời gian tới.

Ô tô Land Rover Sự kiện:

Jaguar vừa thông báo ra mắt hai phiên bản đặc biệt được sẽ bổ sung vào dòng xe F-Pace bao gồm: F-Pace 300 Sport và F-Pace Chequered Flag. Hai phiên bản này làm phong phú thêm dải sản phẩm F-Pace, mẫu xe đã từng dành giải thưởng Xe của năm và Xe thiết kế đẹp nhất của năm (World Car of the Year and World Car Design of the Year).

Theo đó, phiên bản đặc biệt Jaguar F-Pace 300 Sport sẽ được trang bị 2 tuỳ chọn động cơ gồm: máy xăng 2.0L Ingenium và máy dầu V6 3.0L sản sinh công suất khoảng 300 mã lực. Phiên bản máy xăng đạt mức momen xoắn 400Nm, giúp xe tăng tốc từ 0-100km/h trong 6,1 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 233km/h.

Bản máy dầu V6 3.0L cho mức momen xoắn cao hơn 700Nm, tăng tốc từ 0-100km/h trong 6,4 giây và vận tốc tối đa đạt 241 km/h.

Phiên bản F-Pace 300 Sport sở hữu ngoại hình khác biệt với các chi tiết ngoại thất màu xám đen mờ Dark Satin Grey như: viền lưới tản nhiệt, viền kính cửa sổ, hốc gió hông xe, ốp kính chiếu hậu và ốp cửa cũng như là ốp cản sau. Huy hiệu 300 SPORT được gắn trên lưới tản nhiệt phía trước và phần phía sau xe, bao gồm các mã màu độc quyền: màu trắng Yulong, màu bạc Indus và màu đen Santorini.

Bước vào khoang nội thất của xe, tại khu vực cụm đồng hồ được trang bị chỉ khâu có màu vàng tương phản, bảng điều khiển trung tâm và ghế da mang lại cảm giác độc đáo cho phần nội thất. Logo 300 SPORT được gắn trên ốp bậc cửa, thảm trải sàn, vô-lăng cũng như được dập nổi trên tựa đầu ghế trước.

Các tính năng tiện nghi và thuận tiện bao gồm hệ thống Touch Pro Navigation với tính năng Connect Pro cho phép người lái điều khiển các tính năng thiết yếu từ xa. Màn hình điều khiển tương tác với người lái 12,3 inch của Jaguar cho giao diện điều khiển trực quan và tùy biến. Hệ thống âm thanh Meridian và ghế trước chỉnh điện 14 hướng là một phần của đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn.

Khách hàng khi mua phiên bản 300 SPORT sẽ có tùy chọn nâng cấp thông số kỹ thuật tiêu chuẩn với một số tính năng bổ sung. Bao gồm ghế điều chỉnh 18 hướng, với tùy chọn ghế trước và sau có chức năng sưởi ấm. Tính năng Adaptive Cruise Control and Adaptive Dynamics là một trong những tính năng có sẵn.

Ngoài 300 Sport, Jaguar còn bổ sung thêm phiên bản kỷ niệm Chequered Flag cho F-Pace, với gói ngoại thất đặc biệt bao gồm cản trước thể thao và hoàn thiện chi tiết Gloss Black nổi bật trên lưới tản nhiệt phía trước, ốp cửa, hốc gió hông xe và giá đỡ mui xe.

Bên trong cabin có sự pha trộn liền mạch bởi các vật liệu sang trọng và chi tiết hoàn thiện thủ công, hoàn thiện bằng vật liệu da, các chi tiết bằng nhôm có hình mắt lưới và huy hiệu Chequered Flag được gắn trên ốp bậc cửa. Người sử dụng cũng được hưởng lợi từ một loạt các tính năng tiêu chuẩn như ghế trước chỉnh điện 10 hướng, Gói hệ thống định vị Touch Pro Navigation Pack, Hệ thống âm thanh Meridian, Màn hình điều khiển tương tác 12,3 inch (Interactive Driver Display) có thể điều chỉnh lại cấu hình và hệ thống thông tin giải trí Touch Pro.

Tùy chọn động cơ 2.0 lít AWD được trang bị trên phiên bản Chequered Flag, bắt đầu bằng động cơ xăng Ingenium 2.0 lít AWD 250PS tập trung nhiều hơn vào hiệu suất giúp gia tăng năng lượng, cho khả năng tăng tốc của F-PACE từ 0 - 100km/giờ trong vòng 7,0 giây (0-60mph trong vòng 6,6 giây) và đạt tốc độ tối đa 217km/ giờ (135mph).

Tùy chọn động cơ dầu bao gồm phiên bản 240PS và 180PS, với phiên bản sau cho mức tiêu thụ nhiên liệu tới 49,6mpg (5,7L/100km).

Tại thị trường Việt Nam, phiên bản F-PACE 300 SPORT được trang bị động cơ xăng 2.0L 300PS và phiên bản F-PACE động cơ xăng 2.0L 250PS. Giá bán lẻ cho hai phiên bản này sẽ được công bố trong thời gian tới. Hiện tại, giá bán lẻ các phiên bản khác của dòng xe F-PACE đã bao gồm các tùy chọn thêm theo xe như sau:

F-Pace Pure, động cơ 2.0L 250PS: 3,189,000,000 Đồng

F-Pace Prestige, động cơ 2.0L 250PS: 3,359,000,000 Đồng

F-Pace Prestige, động cơ 2.0L 300PS: 3,629,000,000 Đồng

Pace R-Sport, động cơ 2.0L 250PS: 3,909,000,000 Đồng

F-Pace R-Sport, động cơ 2.0L 300PS: 3,999,000,000 Đồng