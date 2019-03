SUV Cadillac XT6 2020 có giá từ 1,24 tỷ đồng tại thị trường Mỹ

Thứ Ba, ngày 19/03/2019 06:00 AM (GMT+7)

Sau khi được giới thiệu lần đầu tiên tại triển lãm ôtô Bắc Mỹ hồi tháng 1/2019, Cadillac mới đây đã công bố giá bán cho mẫu SUV XT6 2020, sản phẩm này được định vị nằm giữa mẫu XT5 (5 chỗ) và Escalade (Full-size). Tại Mỹ, Cadillac XT6 có giá bán lẻ khởi điểm từ 53.690 USD (~1,234 tỷ đồng), cạnh tranh với các đối thủ như: Lexus RX-L, Audi Q7 hay Infiniti QX60.

​Với giá bán kể trên, biến thể XT6 Premium Luxury FWD (cầu trước) có giá cao hơn 11.000 USD so với XT5 nhưng thấp hơn 22.800 USD so với "khủng long" Escalade. Đặc biệt, so với các đối thủ cùng phân khúc, XT6 có giá cao hơn đáng kể như Infiniti QX60 (45.245 USD) và Lexus RX350 L (48.895 USD).

Cadillac XT6 được trang bị đèn pha LED tiêu chuẩn trên mọi phiên bản, ngoại thất khác biệt đôi chút như phiên bản Premium Luxury tiêu chuẩn có các điểm nhấn màu sáng Bright Galvano và phiên bản Sport thể thao được trang trí với những mảnh màu đen bóng mạnh mẽ. Trong khi đó, ‘’dàn chân’’ khác biệt với mâm kích cỡ tiêu chuẩn 20 và bản Sport là 21 inch,...​

​Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình hoạ tiết kim cương, tạo hình chữ “V” tương tự người đàn anh Escalade 2020, cụm đèn pha LED nhỏ gọn bên cạnh dải đèn định vị đặt dọc, các chi tiết chrome sang trọng cũng được bổ sung cho phần cản trước và các hốc hút gió.

Trái tim của Cadillac XT6 là khối động cơ V6 3.6L DOHC sản sinh công suất tối đa 310 mã lực và momen xoắn cực đại 373Nm, đi kèm với hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động cầu trước tiêu chuẩn. Biến thể XT6 Sport và XT6 Premium Luxury sẽ được trang bị hệ dẫn động 4 bánh (AWD). Hệ thống treo tiêu chuẩn sử dụng dạng 5 liên kết kết ở trục sau và kiểu McPherson ở phía trước, hoặc sử dụng hệ thống treo với 4 giảm chấn thích ứng hai trục trước và sau (tùy chọn).​

​Nội thất của XT6 được hoàn thiện bởi các chi tiết da cao cấp, gỗ và sợi carbon (bản Sport), hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 8inch, kết nối Wi-Fi 4G LTE, sạc điện thoại không dây, Apple Carplay và Android Auto. Hệ thống âm thanh với 14 loa hàng hiệu Bose Performance Series. XT6 có rất nhiều tùy chọn như: ghế ngồi bọc da cao cấp Semi-Aniline, điều hoà nhiệt độ ion hóa không khí, ghế trước có sưởi / thông gió,...​

​Về an toàn, XT6 trang bị đầy đủ công nghệ hỗ trợ người lái, bao gồm cảnh báo va chạm phía trước (chỉ báo theo khoảng cách), cảnh báo thay đổi làn đường, hỗ trợ giữ làn đường và hỗ trợ đỗ xe. Khách hàng có thể nâng cấp thêm qua gói hỗ trợ lái xe bao gồm: Kiểm soát hành trình thích ứng, thắt dây an toàn tự động, tự động phanh khẩn cấp tự động,...​

Phiên bản cao cấp XT6 Sport có giá bán lẻ 58.090 USD (khoảng 1,35 tỷ đồng) cho phiên bản sử dụng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD). Hãng xe sang Mỹ đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng từ tháng 03/2019.​