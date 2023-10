Isuzu Mu-X giảm giá bán cực sâu lên đến 140 triệu đồng

Mặc dù được đánh giá khá cao và bán chạy tại nhiều thị trường nhưng Isuzu Mu-X không mấy ăn khách tại thị trường Việt Nam và hiện có giá thực tế chỉ từ 854 triệu đồng. Thị trường ô tô có phần trầm lặng và sau một thời gian thì Isuzu Mu-X cũng gia nhập cuộc chơi giảm giá trăm triệu.

Tuy nhiên đây chỉ là chính sách tại một số đại lý và chỉ áp dụng cho phiên bản B7 Plus có số Vin 2022, nhờ đó sau ưu đãi xe chỉ còn từ 854 triệu đồng, thấp hơn 144 triệu đồng so với giá đề xuất. Isuzu Mu-X phiên bản B7 Plus là phiên bản số tự động rẻ nhất cũng là mẫu xe được nhiều người quan tâm, tuy nhiên đa phần tệp khách này đều tận dụng xe để chạy dịch vụ hoặc xe công ty cấp cho nhân viên bởi mức giá khá rẻ.

Isuzu Mu-X B7 Plus có thông số dài x rộng x cao lần lượt 4.850 x 1.870 x 1.875 mm, trục cơ sở 2.855 mm. Xe có thiết kế mềm mượt hơn so với đời cũ, đèn pha trước và đèn hậu sau đều là loại Led, lưới tản nhiệt vẫn mang truyền thống của Isuzu.

Dù là phiên bản tiêu chuẩn nhưng Isuzu Mu-X phiên bản B7 Plus vẫn có màn hình trung tâm 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động nhưng chỉ có hệ thống âm thanh 6 loa thay vì 8 loa trên các phiên bản cao cấp.

Phiên bản B7 Plus này được trang bị động cơ dầu, dung tích 1.9L tăng áp, cho mức công suất 150 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 350 Nm kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và dẫn động cầu sau. Vì chỉ là phiên bản 2022 nên vẫn có chuẩn khí thải Euro 4, phiên bản 2023 được nâng cấp nhẹ không đáng kể chỉ khác biệt ở tiêu chuẩn Euro 5.

Tuy đã có nâng cấp đáng kể cũng như hỗ trợ giá nhưng Isuzu Mu-X vẫn khó có thể lấy được thị phần bởi các đối thủ khác cũng có các ưu đãi mạnh hơn đáng kể. Tại một số thị trường doanh số của mẫu SUV này khá tốt nhưng tại Việt Nam thì lại không mấy ấn tượng và thường xuyên có mặt trong top những mẫu xe bán chậm của tháng và tính từ đầu năm 2023 đến nay chỉ có 120 xe được bàn giao tới tay người dùng.

