Giá xe SantaFe mới nhất T5/20202 đầy đủ các phiên bản

Thứ Sáu, ngày 01/05/2020 12:00 PM (GMT+7)

Cập nhật đầy đủ giá tiền của các phiên bản Hyundai SantaFe máy dầu và máy xăng mới nhất bao gồm giá lăn bánh và giá niêm yết và ưu nhược điểm của SantaFe máy dầu và máy xăng.

Hiện nay, theo cập nhật mới nhất từ Hyundai Thành Công thì hiện nay, SantaFe được phân phối tại thị trường Việt Nam gồm 3 phiên bản máy dầu và 3 phiên bản máy xăng với giá từ 995 triệu cho bản thấp nhất và 1 tỷ 245 triệu đồng cho bản cao cấp nhất. Hyundai SantaFe thuộc phân khúc SUV hạng D, được trang bị 100% hộp số tự động và khá nhiều các tính năng và tiện ích hỗ trợ người lái và đảm bảo an toàn.

Dưới đây là thông tin chi tiết về bảng giá xe Hyundai SantaFe được cập nhật mới nhất

Giá xe Hyundai SantaFe niêm yết mới nhất tại hãng

- Hyundai SantaFe 2.4 Xăng giá 995 triệu đồng

- Hyundai SantaFe 2.4 Xăng Đặc biệt giá 1,135 tỷ đồng

- Hyundai SantaFe 2.4 Xăng Cao cấp giá 1,185 tỷ đồng

- Hyundai SantaFe 2.2 Dầu giá 1,055 triệu đồng

- Hyundai SantaFe 2.2 Dầu Đặc biệt giá 1,195 tỷ đồng

- Hyundai SantaFe 2.2 Dầu Cao cấp giá 1,245 tỷ đồng

Giá lăn bánh Hyundai SantaFe bản máy xăng (Đơn vị tính: Đồng)

Phiên bản Giá lăn bánh tại Hà Nội (VNĐ) Giá lăn bánh tại TP. HCM (VNĐ) Giá lăn bánh tại tỉnh khác (VNĐ) Hyundai SantaFe 2.4 Xăng 1,138 tỷ 1,118 tỷ 1,099 tỷ Hyundai SantaFe 2.4 Xăng Đặc biệt 1,294 tỷ 1,272 tỷ 1,253 tỷ Hyundai SantaFe 2.4 Xăng Cao cấp 1,350 tỷ 1,327 tỷ 1,308 tỷ

Giá lăn bánh Hyundai SantaFe bản máy dầu (Đơn vị tính: Đồng)

Phiên bản Giá lăn bánh tại Hà Nội (VNĐ) Giá lăn bánh tại TP. HCM (VNĐ) Giá lăn bánh tại tỉnh khác (VNĐ) Hyundai SantaFe 2.2 Dầu 1,205 tỷ 1,185 tỷ 1,165 tỷ Hyundai SantaFe 2.2 Dầu Đặc biệt 1,362 tỷ 1,338 tỷ 1,319 tỷ Hyundai SantaFe 2.2 Dầu Cao cấp 1,418 tỷ 1,393 tỷ 1,374 tỷ

Cách tính giá xe Hyundai SantaFe lăn bánh

Giá xe lăn bánh được tính = Giá niêm yết + Lệ phí trước bạ + Phí cấp biển số + Phí đăng kiểm + Phí bảo trì ĐB + Bảo hiểm TNDS

Trong đó:

- Chi phí Thuế trước bạ từ 10% - 12% tùy theo địa phương

- Phí đăng ký biển số xe tại Hà Nội, HCM là 20 triệu đồng, tỉnh thành khác từ 200.000 - 1.000.000 vnđ

- Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự tùy theo chỗ ngồi và mục đích sử dụng từ 480.000 - 873.000 vnđ

- Phí đăng kiểm 340.000 vnđ

- Phí đường bộ 130.000/tháng - đăng ký cá nhân ; 180.000/tháng - đăng ký doanh nghiệp

Ngoài ra khách hàng khi mua xe có thể mua thêm bảo hiểm thân vỏ, bảo hiểm đâm đụng ngập nước,...

Giá xe Hyundai SantaFe nhập khẩu

- Hyundai Santafe 2019 nhập khẩu máy xăng bản thường giá 25.000 USD

- Hyundai Santafe 2019 nhập khẩu máy dầu bản thường giá 27.000 USD

- Hyundai Santafe 2019 nhập khẩu máy xăng bản đặc biệt giá 26.000 USD

- Hyundai Santafe 2019 nhập khẩu máy dầu bản đặc biệt giá 27.500 USD

Giá trên chưa bao gồm các loại thuế phí khi nhập khẩu và chưa bao gồm thuế và các loại phí lăn bánh tại Việt Nam.

Màu sơn của Hyundai SantaFe

Hyundai SantaFe có 6 màu sơn cho khách hàng lựa chọn bao gồm: Trắng, bạc, nâu, xanh dương, đen, đỏ.

Hyundai SantaFe màu xanh dương

Hyundai SantaFe màu trắng

Hyundai SantaFe màu đen

Hyundai SantaFe màu nâu

Hyundai SantaFe màu đỏ mận

Hyundai SantaFe màu bạc

Đánh giá Hyundai SantaFe: Lựa chọn ưu việt

Hyundai SantaFe được cho là mẫu xe SUV hấp dẫn nhất thị trường hiện tại với doanh số bán ra hơn 5000 xe trong tháng 3, tăng 17% so với tháng trước chứng tỏ sức hút mẫu xe này mặc dù đang trong thời gian kinh tế chững lại do dịch bệnh.

Ngoại thất hầm hố

Thiết kế ngoại thất của SantaFe mang đậm dấu ấn thể thao, mạnh mẽ và cuốn hút như gã đàn ông lịch lãm, sang trọng. Kích thước xe lần lượt là: 4.770mm (D) x 1.890mm (R) x 1.680mm (C), khoảng sáng gầm 185mm, chiều dài cơ sở 2.765mm dài hơn 80mm so với thế hệ trước đem đến một không gian rộng rãi, thoải mái cho tất cả các vị trí ngồi.

Tổng thể xe Hyundai SantaFe

Mặt trước xe nổi bật với lưới tản nhiệt lưới tổ ong dạng thác nước Cascading Grill mạ crom sáng bóng, cụm đèn pha Full-LED mới sử dụng thấu kính hội tụ Projector tăng cường khả năng chiếu sáng. Thân xe “gân guốc” hơn với những đường dập nổi, vuốt về phía đuôi, phần vòm bánh xe dập khuôn vuông vức hơn. Cụm đèn hậu LED 3D, lazang thiết kế kiểu mới ấn tượng, bắt mắt hơn với khả năng hiển thị ấn tượng và có chiều sâu.

Phần đuôi xe Hyundai SantaFe

Nội thất tiện nghi sang trọng

Nội thất Hyundai SantaFe áp dụng Nguyên lý thiết kế HMI (Human Machine Interface) toát lên sự sang trọng hơn. Các tiện nghi bên trong xe bao gồm màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch Fly-Monitor, hỗ trợ Apple Carplay, bản đồ định vị dẫn đường vệ tinh dành riêng cho thị trường Việt Nam, dàn âm thanh cao cấp với 6 loa, hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập tích hợp khử ion; cửa sổ trời toàn cảnh Panorama; sạc không dây chuẩn Qi; hệ thống ghế chỉnh điện và nhớ ghế 2 vị trí, đèn chiếu sáng tự động; gạt mưa tự động; kính trước chống mù, đọng nước tự động; cổng sạc hiệu suất cao trên các hàng ghế; hệ thống sấy vô lăng; sấy và thông gió hàng ghế trước.

Nội thất SantaFe

Công nghệ an toàn đỉnh cao

Hyundai SantaFe được tích hợp hàng loạt các công nghệ và trang bị an toàn hiện tại. Hệ thống khóa an toàn thông minh SEA cảnh báo và khóa cử đảm bảo an toàn khi mở cửa xe. Hệ thống cảnh báo chống bỏ quên ROA giúp phát hiện người ngồi hàng ghế sau còn trong xe đặc biệt là trẻ em, ngoài ra còn có các trang bị khác như:

- Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS

- Hệ thống ổn định chống trượt thân xe VSM

- Hệ thống cân bằng điện tử ESC

- Hệ thống chống bó cứng phanh ABS

- Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA

- Hệ thống phân bổ lực phanh EBD

- Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC

- Hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC

- Hệ thống cảnh bảo điểm mù BSD

- Hệ thống cảnh báo lùi phương tiện cắt ngang RCCA

- Hệ thống hỗ trợ đỗ xe PDW

- Hệ thống chống trộm Immobilizer

- Hệ thống an toàn 6 túi khí

Động cơ vận hành mạnh mẽ

Hệ động cơ Động cơ xăng Theta II 2.4L phun xăng trực tiếp, động cơ dầu Diesel R 2.2L CRDi hộp số tự động 8 cấp mới vận hành êm ái với nhẹ nhàng êm mái ở chế độ Eco; thể thao mạnh mẽ Sport hay thông minh học hỏi thói quen của người lái ở chế độ Smart.

SantaFe được ứng dụng các công nghệ để xử lí triệt để NVH - Noise, Vibration, Harshness giảm độ ồn, độ rung và độ xóc từ mặt đường và khi tăng tốc, triệt tiêu độ rung khi lái, đồng thời tăng cường sự ổn định và chắc chắn khi vận hành ở tốc độ cao.

Ưu điểm động cơ máy xăng

- Hyundai SantaFe động cơ xăng vận hành êm, cách âm tốt, tiếng ồn thấp hơn so với động cơ máy dầu

- Khả năng bứt tốc nhanh hơn

Nhược điểm của động cơ máy xăng

- Tiêu tốn nhiên liệu hơn bản máy dầu

- Các sự cố cháy về nhiên liệu dễ xảy ra so hơn với máy dầu

Ưu điểm của động cơ máy dầu

- Tiết kiệm nhiên liệu

- An toàn, ít hỏng vặt

- Động cơ khỏe, chịu tải tốt

- Vận hành tốt trên đường đèo, địa hình khúc khoải

Nhược điểm của động cơ máy dầu

- Sửa chữa tốn chi phí hơn so với máy dầu

- Trọng lượng nặng hơn máy dầu

- Tăng tốc chậm hơn máy dầu

Nguồn: http://danviet.vn/xe360/gia-xe-santafe-moi-nhat-t5-20202-day-du-cac-phien-ban-1083775.htmlNguồn: http://danviet.vn/xe360/gia-xe-santafe-moi-nhat-t5-20202-day-du-cac-phien-ban-1083775.html