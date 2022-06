Bảng giá xe Hyundai mới nhất tháng 06/2022 tại Việt Nam

Hyundai là tập đoàn sản xuất ô tô lớn thứ hai tại châu Á và đứng thứ tư trên toàn thế giới, được ra mắt từ năm 1947. Đến nay, các sản phẩm đến từ Hyundai luôn được người tiêu dùng tin tưởng và lựa chọn sử dụng, giúp thương hiệu này phổ biến rộng rãi hơn tại thị trường Việt Nam.

Hiện công ty cổ phần Thành Công Motor (TC Motor) và Thaco Trường Hải đang trở thành những đối tác phân phối độc quyền các sản phẩm xe Hyundai tại thị trường Việt Nam. Các công ty này đang ngày càng gặt hái nhiều thành công, lần lượt vượt mặt nhiều ông lớn trong giới sản xuất ô tô, để giúp Hyundai chiếm thị phần lớn và vững chắc tại thị trường Việt Nam.

Bảng giá xe Hyundai mới nhất tháng 06/2022

Trong tháng 6, TC Motor phối hợp với nhiều đơn vị nhằm tung ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, cùng với đó là mức giá phù hợp được cập nhật mới nhất dành cho các dòng xe Hyundai mà bạn có thể tham khảo ngay sau đây.

1. Giá xe Hyundai Grand i10 Sedan

Grand i10 là dòng xe vô cùng phổ biến bởi mức giá dễ chịu cùng với các tiện nghi đi kèm phù hợp đối với một dòng xe gia đình cỡ nhỏ. Sản phẩm sở hữu đường nét thể thao, sắc sảo, giúp làm nổi bật giữa các dòng xe khác. Ngoài ra Grand i10 Sedan đem đến sự rộng rãi trong khoang lái và khoang hành khách, kết hợp bộ túi khí vô cùng an toàn, màn hình giải trí 8 inch, cùng hàng loạt tiện nghi hấp dẫn khác, chắc chắn sẽ làm hài lòng sở thích của bạn và gia đình.

Xe được thiết kế dựa trên khối động cơ Kappa 1.2 MPI, cho công suất 83Hp cùng với mô men xoắn cực đại đạt 114Nm. Tuy không quá mạnh mẽ nhưng cũng đủ để vận hành trong điều kiện giao thông đô thị. Hộp số tự động 5 cấp cùng với hệ thống dẫn động chuyên nghiệp giúp khả năng vận hành xe trở nên tối ưu và dễ dàng hơn, kể cả bạn có là người lái mới.

Sau đây là bảng giá xe Hyundai Grand i10 Sedan mới nhất tháng 06/2022:

Dòng xe Hyundai Grand i10 Sedan Phiên bản xe Giá niêm yết Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn 380.000.000 VND Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT 425.000.000 VND Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 AT 455.000.000 VND

2. Giá xe Hyundai Grand i10 Hatchback

Cũng là thuộc dòng xe Grand i10, thế nhưng phiên bản Hatchback đem tới sự gọn gàng với phần đuôi tóm gọn, vuông góc với khoang để hành lý, thay vì kéo dài giống như dòng Sedan. Nhờ đó khiến xe trở nên linh hoạt, dễ dàng di chuyển, luồn lách hơn khi đi trong các đoạn đường nhỏ hẹp.

Grand i10 Hatchback được trang bị khối động cơ 1.2L với 83Hp cùng với momen xoắn cực đại đạt 114Nm giống như phiên bản Sedan. Sản phẩm vẫn đi kèm hộp số tự động 5 cấp, chìa khóa thông minh, màn hình hiển thị chất lượng, hệ thống định vị tối ưu giúp người lái xe dễ dàng di chuyển và tìm đường.

Sau đây là bảng giá xe Hyundai Grand i10 Hatchback mới nhất tháng 06/2022:

Dòng xe Hyundai Grand i10 Hatchback Phiên bản xe Giá niêm yết Hyundai Grand i10 Hatchback 1.2 MT Tiêu chuẩn 360.000.000 VND Hyundai Grand i10 Hatchback 1.2 MT 405.000.000 VND Hyundai Grand i10 Hatchback 1.2 AT 435.000.000 VND

3. Giá xe Hyundai Accent

Hyundai Accent là dòng Sedan hạng B mang phong cách thể thao trẻ trung nhưng không kém phần mạnh mẽ. Đây là sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với các dòng xe khác cùng phân khúc như Toyota Vios hay Honda City nhưng lại có mức giá cực kỳ hấp dẫn. Sản phẩm được thiết kế bởi hệ khung vô cùng vững chắc, đi kèm nhiều công nghệ vận hành giúp xe an toàn hơn khi lái. Ngoài ra nội thất của Accent cũng được thiết kế hiện đại, với màn hình cảm ứng 8 inch, cùng với hệ thống điều khiển thông minh, thuận tiện.

Hyundai Accent sở hữu khối động cơ 1.4L DOHC đem đến công suất 100Hp cùng với momen xoắn cực đại đạt 132Nm, đi kèm với đó là hộp số tự động 6 cấp, cửa sổ trời, phanh đĩa ABS,... Những công nghệ đó sẽ giúp xe vận hành trơn tru, đạt tốc độ tốt nhất khi lái.

Sau đây là bảng giá xe Hyundai Accent mới nhất tháng 06/2022:

Dòng xe Hyundai Accent Phiên bản xe Giá niêm yết Hyundai Accent 1.4L MT Tiêu chuẩn 426.100.000 VND Hyundai Accent 1.4L MT 472.100.000 VND Hyundai Accent 1.4L AT 501.100.000 VND Hyundai Accent 1.4L MT Đặc biệt 542.100.000 VND

4. Giá xe Hyundai Elantra

Hyundai Elantra là dòng xe Sedan hạng C, mới được nâng cấp tốt hơn so với các phiên bản cũ trước đó. Xe có phần mặt lưới tản nhiệt to hơn, gương chiếu hậu có khả năng gập chỉnh tích hợp đèn báo rẽ, phần lazang có kích thước 17 inch được đúc nguyên khối, đuôi xe thay đổi, phần đèn LED cải tiến với độ sáng tốt hơn,... Tất cả đã biến Elantra trở thành mẫu xe đáng mơ ước đối với nhiều gia đình.

Hyundai Elantra cung cấp cho bạn 4 phiên bản để bạn có thể lựa chọn, từ động cơ 1.6L cho đến 2.0L. Sau đây là bảng giá xe Hyundai Elantra mới nhất tháng 06/2022 như sau:

Dòng xe Hyundai Elantra Phiên bản xe Giá niêm yết Hyundai Elantra 1.6L MT 570.000.000 VND Hyundai Elantra 1.6L AT 643.000.000 VND Hyundai Elantra 2.0L AT 686.000.000 VND Hyundai Elantra Sport 1.6T-GDI 755.000.000 VND

5. Giá xe Hyundai Kona

Hyundai Kona là dòng xe SUV hạng B, được ra mắt tại thị trường Việt Nam kể từ năm 2018, sử dụng ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới, mang lại vẻ đẹp cuốn hút cho bất kỳ người ưa chuộng xe hơi khi lần đầu nhìn thấy. Kona được thiết kế với vẻ ngoài cá tính, sắc nét, giúp xe nổi bật giữa đám đông.

Hyundai Kona có phần đèn chiếu sáng được thiết kế phá cách, với cụm đèn chiếu sáng và đèn rẽ đều nằm ở trên cùng. Trong khi phần đèn sương mù nằm ở phía dưới, phần đèn hậu và báo rẽ phía sau lại nằm riêng rẽ. Nội thất trong xe cũng được tối ưu vô cùng hiện đại, với màn hình cảm ứng 8 inch, tích hợp sạc không dây, hệ thống cảnh báo va chạm, kiểm soát điểm mù, tránh chướng ngại vật phía sau,...

Sau đây là bảng giá xe Hyundai Kona mới nhất tháng 06/2022:

Dòng xe Hyundai Kona Phiên bản xe Giá niêm yết Hyundai Kona 2.0L AT 624.000.000 VND Hyundai Kona 2.0L AT Đặc biệt 686.000.000 VND Hyundai Kona 1.6L AT Turbo 736.000.000 VND

6. Giá xe Hyundai Tucson

Dòng xe Hyundai Tucson thế hệ mới nhất, hay còn được gọi là thế hệ All-new Tucson, mới được ra mắt vào cuối tháng 12/2021. Đây là mẫu xe SUV/Crossover được thiết kế đột phá, cải thiện đáng kể về kích thước, mang những đường nét mạnh mẽ, cứng cáp như dòng xe SantaFe mang lại.

Hyundai Tucson mang đến cho người tiêu dùng ba sự lựa chọn về động cơ, bao gồm 2 động cơ xăng và 1 động cơ dầu, cùng với đó là tùy chọn hộp số tự động 6AT, 7AT hoặc 8AT. Ngoài ra xe còn sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến, cho cảm giác lái xe an toàn, giải trí thư giãn, nội thất cao cấp,...

Sau đây là bảng giá xe Hyundai Tucson mới nhất tháng 06/2022:

Dòng xe Hyundai Tucson Phiên bản xe Giá niêm yết Hyundai Tucson 2.0L Tiêu chuẩn (động cơ xăng) 825.000.000 VND Hyundai Tucson 2.0L Đặc biệt (động cơ xăng) 925.000.000 VND Hyundai Tucson 2.0L Đặc biệt (động cơ dầu) 1.030.000.000 VND Hyundai Elantra 1.6L T-GDI Turbo Đặc biệt 1.020.000.000 VND

7. Giá xe Hyundai SantaFe

Hyundai SantaFe là một trong những dòng xe SUV 7 chỗ ăn khách nhất hiện nay, cạnh tranh trực tiếp với hàng loạt đối thủ cùng phân khúc như Ford Everest, Kia Sorento, Mitsubishi Pajero Sport,... nhưng lại có mức giá hấp dẫn hơn, cùng với hàng loại tiện ích, công nghệ tiên tiến nhất.

Hiện nay Hyundai đang cung cấp tới 6 phiên bản của SantaFe, bao gồm tùy chọn động cơ xăng hoặc động cơ dầu, cùng với đó là hai dạng phiên bản tiêu chuẩn hoặc đặc biệt, đem đến cho người tiêu dùng sự lựa chọn đa dạng và phù hợp.

Sau đây là bảng giá xe Hyundai SantaFe mới nhất tháng 06/2022:

Dòng xe Hyundai SantaFe Phiên bản xe Giá niêm yết Hyundai SantaFe 2.2 L Tiêu chuẩn (động cơ dầu) 1.130.000.000 VND Hyundai SantaFe 2.2 L Đặc biệt (động cơ dầu) 1.290.000.000 VND Hyundai SantaFe 2.2 L Premium (động cơ dầu) 1.340.000.000 VND Hyundai SantaFe 2.4 L Tiêu chuẩn (động cơ xăng) 1.030.000.000 VND Hyundai SantaFe 2.4 L Đặc biệt (động cơ xăng) 1.190.000.000 VND Hyundai SantaFe 2.4 L Premium (động cơ xăng) 1.240.000.000 VND

8. Giá xe Hyundai Creta

Dòng xe Hyundai Creta vốn được ra mắt tại thị trường Việt Nam kể từ năm 2015. Thế nhưng chỉ đến năm 2018, dòng xe này đã bị khai tử bởi doanh số ảm đạm, thiết kế không có gì đặc biệt, khó cạnh tranh đối với các sản phẩm khác cùng phân khúc SUV hạng B. Tuy nhiên đến đầu năm 2022, Hyundai bất ngờ hồi sinh Creta tại Việt Nam với diện mạo hoàn toàn mới, với vẻ ngoài cực kỳ thể thao, mạnh mẽ, đi kèm với đó là hàng loại nâng cấp về công nghệ.

Hyundai Creta sở hữu khối động cơ xăng Smartstream 1.5L, tạo ra công suất tối đa lên đến 115Hp, momen xoắn cực đại đạt 144Nm cho khả năng vận hành tối ưu.

Sau đây là bảng giá xe Hyundai Creta mới nhất tháng 06/2022:

Dòng xe Hyundai Creta Phiên bản xe Giá niêm yết Hyundai Creta Tiêu chuẩn 620.000.000 VND Hyundai Creta Đặc biệt 670.000.000 VND Hyundai Creta Cao cấp 730.000.000 VND

9. Giá xe Hyundai Starex

Hyundai Starex là dòng xe minivan 9 chỗ được chế tạo nhằm phục vụ mục đích chở hàng hoặc làm xe cứu thương. Xe sở hữu kích thước to lớn, không gian nội thất bên trong vô cùng rộng rãi, có thể hoán cải để phù hợp với chức năng sử dụng. Tuy vậy thì mẫu xe này không được đánh giá cao bởi ngoại hình không đẹp mắt, cùng với đó là mức giá khá cao không phù hợp với tính năng mà dòng xe này mang lại.

Sau đây là bảng giá xe Hyundai Starex mới nhất tháng 06/2022:

Dòng xe Hyundai Starex Phiên bản xe Giá niêm yết Hyundai Starex 9 chỗ (động cơ xăng) 898.000.000 VND Hyundai Starex 9 chỗ (động cơ dầu) 945.000.000 VND

11. Giá xe Hyundai Solati

Hyundai Solati là dòng xe Commuter 16 chỗ, được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam kể từ năm 2018. Đây là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Ford Transit hay Mercedes Benz Sprinter, Toyota Hiace. Tuy nhiên Solati không được nhiều người sử dụng do có giá thành cao hơn nhiều so với Transit và Hiace.

Mặc dù vậy, không thể phủ nhận đây là dòng xe có thiết kế mạnh mẽ, với khối động cơ 2.5L I4, mang đến công suất cực đại đạt 167 mã lực, momen xoắn tối đa lên đến 422Nm, cao hơn rất nhiều so với Transit và Hiace. Nhờ đó Solati cho khả năng vận chuyển hàng hóa, hành khách tốt hơn.

Sau đây là bảng giá xe Hyundai Solati mới nhất tháng 06/2022:

Dòng xe Hyundai Solati Phiên bản xe Giá niêm yết Hyundai Solati 1.068.000.000 VND

