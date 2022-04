Giá xe Elantra lăn bánh mới nhất 4/2022: Đánh giá nhanh kèm hình ảnh thực tế

Thứ Bảy, ngày 30/04/2022 13:30 PM (GMT+7) Chia sẻ

Giá xe Elantra lăn bánh, đánh giá nhanh, các ưu đãi và so sánh giá với các đối thủ cùng phân khúc. Cùng với thông số kỹ thuật, hình ảnh chi tiết từ ngoại thất đến nội thất xe Hyundai Elantra.

Hyundai Elantra là mẫu xe sedan hạng trung cỡ C, cùng phân khúc với Kia Cerato, Mazda 3, Toyota Altis và Honda Civic. Trước đây, Elantra không được đánh giá cao do thế hệ cũ kiểu dáng thô kệch, khoang nội thất chật. Tuy nhiên, Hyundai Elantra 2021 đã thay đổi với thiết kế thông minh, nhiều tiện ích, trang bị hiện đại. Sau đây hãy cùng tìm hiểu các phiên bản và giá xe Elantra bao nhiêu.

Bảng giá xe Elantra cập nhật cuối tháng 4/2022

Phiên bản Elantra tại Việt Nam là bản nâng cấp thế hệ thứ 6, được ra mắt từ tháng 05/2019. Với kích thước nhỏ gọn, giá cả hợp lý nên doanh số của Elantra hiện tại khá ổn định. Hyundai Elantra hiện có 4 phiên bản 1.6MT, 1.6AT, 2.0AT và Sport 1.6 T-GDi. Vậy giá xe Hyundai Elantra bao nhiêu?

* Lưu ý: Giá xe Elantra dưới đây đã bao gồm VAT nhưng chưa bao gồm các khoản thuế phí khi lăn bánh.

Bảng giá xe Elantra cập nhật tháng 04/2022 Phiên bản Giá niêm yết (đồng) Giá xe Elantra 1.6MT 580.000.000 Giá xe Elantra 1.6AT 655.000.000 Giá xe Elantra 2.0AT 699.000.000 Giá xe Elantra Sport 1.6 T-GDi 769.000.000

Các khoản thuế phí cần nộp khi lăn bánh xe Elantra

Khi muốn lăn bánh xe Hyundai Elantra trên đường bạn cần phải đăng ký xe tham gia giao thông, khi đó bạn cần phải nộp các khoản thuế, phí theo quy định. Cụ thể như sau:

- Căn cứ theo điều 8, khoản 5, nghị định 10/2022/NĐ-CP, kể từ 01/03/2022, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu cho xe chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống là 10% - 12% tùy từng địa phương (Hà Nội 12%, TP.HCM 10%).

- Phí đăng ký biển số ở Hà Nội, TP.HCM là 20.000.000 đồng, tại các tỉnh khác là 1 triệu đồng.

- Phí đăng kiểm đối với xe Elantra là 340.000 đồng

- Theo Thông tư 04/2021/TT-BTC, phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc cho xe Elantra không đăng ký kinh doanh dịch vụ là 480.700 đồng. Đối với xe có kinh doanh dịch vụ vận tải là 831.600 đồng.

- Phí đường bộ là 1.560.000 đồng/1 năm.

- Phí bảo hiểm vật chất là 1.65% giá trị xe dựa trên giấy giờ mua bán.

Giá xe Elantra lăn bánh

Giá xe Elantra lăn bánh = giá niêm yết + các khoản thuế phí theo quy định.

* Lưu ý: Giá xe Elantra lăn bánh bên dưới đây đã áp dụng chính sách giảm giá 50% thuế trước bạ. Giá đã bao gồm VAT và các khoản thuế phí theo quy định.

BẢNG GIÁ XE ELANTRA LĂN BÁNH TẠM TÍNH Phiên bản Giá niêm yết (đồng) Hà Nội (đồng) TP.HCM (đồng) Giá xe Elantra 1.6 MT 580.000.000 637.180.700 622.380.700 Giá xe Elantra 1.6 AT 655.000.000 716.680.700 701.130.700 Giá xe Elantra 2.0 AT 699.000.000 763.320.700 747.330.700 Giá xe Elantra Sport 1.6 T-GDi 769.000.000 837.520.700 820.830.700

Ưu đãi khi mua xe Elantra

Các showroom / đại lý Hyundai thường đưa ra rất nhiều ưu đãi cho khách hàng khi mua xe, nhằm kích cầu mua bán của thị trường. Sau đây là một số ưu đãi:

- Giảm tiền trực tiếp vào giá xe (số tiền được giảm tuỳ thuộc từng mẫu xe, từng đại lý).

- Hỗ trợ thuế trước bạ (hầu hết các đại lý đều đang hỗ trợ 50% thuế trước bạ).

- Hỗ trợ trả góp đến 80% giá trị xe với lãi suất chỉ từ 6.9%.

- Một số đại lý/showroom còn có các ưu đãi như sau: Tặng gói bảo dưỡng định kỳ, nâng gói bảo hành mặc định, tặng phụ kiện Hyundai chính hãng, bảo hiểm thân vỏ, cam lùi,....

Những ưu đãi trên đây chỉ mang tính tham khảo, để biết chính xác các ưu đãi khi mua xe Hyundai Elantra, bạn nên liên hệ trực tiếp với các đại lý để tham khảo.

So sánh giá xe Elantra với các đối thủ cùng phân khúc

Giá xe Elantra từ 580 triệu đồng đến 769 triệu đồng, khi so sánh với các đối thủ trong phân khúc xe sedan hạng C được đánh giá khá hợp lý. Khi so sánh giá xe Elantra với Kia Cerato, Elantra chỉ cao hơn một chút, giá xe Cerato từ 559 triệu đồng đền 675 triệu đồng.

Giá xe Elantra chỉ nhỉnh hơn một chút so với Kia Cerato

Khi so sánh với Mazda 3 và Toyota Corolla Altis thì giá xe Elantra thấp hơn tương đối. Giá xe Mazda 3 từ 669 triệu đồng, Toyota Corolla Altis có giá niêm yết từ 697 triệu đồng, bản cao cấp nhất giá niêm yết là 940 triệu đồng.

Giá xe Elantra thấp hơn tương đối so với Toyota Corolla Altis

Có thể nói, khi so sánh giá xe Elantra đối với các đối thủ cùng phân khúc thì Elantra nằm ở phân khúc tầm trung, giá thanh tương đối hợp lý với nhu cầu của người dùng.

Đánh giá xe Elantra

Sự quan tâm của người tiêu dùng với xe Hyundai Elantra ngày càng lớn sau bản nâng cấp giữa thế hệ thứ 6 tại Việt Nam. Sau đây hãy cùng chúng tôi đánh giá xe Elantra từ ngoại hình, động cơ cho đến các trang bị và khả năng vận hành của xe.

1. Thông số kỹ thuật Hyundai Elantra

Hạng mục Phiên bản Elantra 1.6 MT 1.6 AT 2.0 AT Sport 1.6 T-GDi Kích thước tổng thể (mm) 4.620 x 1.800 x 1.450 mm Chiều dài cơ sở (mm) 2.700 mm Trọng lượng (kg) 1.332 kg Bán kính quay đầu (m) 5.3 m Khoảng sáng gầm (mm) 150 mm Hệ thống treo trước - sau MacPherson - Thanh xoắn MacPherson - Độc lập đa điểm Phanh trước - sau Đĩa - Đĩa Hệ thống lái Trợ lực điện Kích thước lốp trước - sau 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 La-zăng (inch) 15 inch 16 inch 17 inch

So với phiên bản cũ, ở bản nâng cấp này, tổng thể chiều dài của xe Hyundai Elantra dài hơn 50 mm. Cùng thiết kế với kiểu dáng thể thao hơn nhưng vẫn không kém phần điềm đạm, chững chạc và được trang bị những công nghệ hiện đại, động cơ mạnh.

2. Đánh giá xe Elantra về ngoại thất

Tại Việt Nam, Hyundai Elantra có 6 options màu sắc cho khách hàng lựa chọn: Vàng be, vàng cát, bạc, trắng, đỏ và đen. Đối với phiên bản 2022 có 5 options màu sắc: đỏ tươi (PR2), đen (NKA), trắng (PW6), xanh dương (ZD6) và bạc (T8S).

Elantra có ngoại hình cá tính, thể thao hơn nhờ ngôn ngữ thiết kế Sensual Sportiness

Phiên bản Elantra nâng cấp này được phát triển dựa trên ngôn ngữ thiết kế Sensual Sportiness. Giúp chiếc Elantra có ngoại hình cá tính, thể thao hơn. Điểm thay đổi về ngoại hình rõ rệt nhất có lẽ là phần đầu xe. Với mặt calang được thiết kế theo dạng Cascading Grille hình lục giác quen thuộc nhưng được vuốt rộng sang hai bên. Mặt calang các phiên bản là các thanh ngang mạc chrome bóng, trong khi đó, bản Sport có thiết kế dạng lưới như trên chiếc SantaFe.

Mặt calang rộng hơn có thiết kế dạng lưới như chiếc SantaFe trên bản Sport

Nắp capo xe Elantra được chế tạo góc cạnh hơn với các gờ nổi, kết hợp cùng các gờ nổi trên thân xe mang đến cái nhìn thể thao, cơ bắp hơn.

Nắp capo xe Elantra được chế tạo góc cạnh hơn với các gờ nổi

Phía trước đầu xe là cụm đèn pha với thiết kế hình tam giác độc đáo được kéo dài vào mặt calang. Với công nghệ Bi-LED 4 projector hai bên cùng nhiều bóng led nhỏ mang đến vẻ hiện đại và sang trọng hơn. Ở phiên bản 1.6MT và 1.6AT vẫn sử dụng đèn pha halogen.

Cụm đèn pha với thiết kế hình tam giác độc đáo được kéo dài vào mặt calang

Hai bên thân xe là hai gờ nổi song song chạy dài theo thân xe cùng gương chiếu hậu gập/chỉnh điện được tích hợp đèn tín hiệu xi nhan.

Gương chiếu hậu gập/chỉnh điện được tích hợp đèn tín hiệu xi nhan

Phần đuôi xe có có thiết kế phần cánh gió nhô cao thanh thoát hơn. Cụm đèn hậu sử dụng công nghệ led hiện đại hơn, với tạo hình 2 chữ L nằm ngang độc đáo.

3. Đánh giá xe Elantra về nội thất

Ở phiên bản cũ năm 2016, Elantra không được người dùng đánh giá cao về không gian nội thất. Hyundai đã rất biết lắng nghe khách hàng, họ đã mở rộng không gian nội thất hơn. Tuy nhiên, khi so sánh với các đối thủ cùng phân khúc khác thì trần xe Elantra thấp hơn. Nguyên nhân là do thiết kế mui xe với phong cách thể thao nên trần xe sẽ thấp hơn chút.

Elantra đã được mở rộng không gian nội thất hơn nhưng trần vẫn thấp hơn các đối thủ cùng phân khúc

Hyundai vẫn áp dụng triết lý thiết kế HMI của mình vào chiếc Elantra, mang đến sự thân thiện, tiện lợi nhất cho người điều khiển.

Khoang nội thất rộng rãi với sự kết hợp giữa hai màu trắng be và đen cùng một số chi tiết được mạ Chrome bóng. Trên bản Sport nội thất full đen được tạo điểm nhấn bằng những đường chỉ đỏ, viền đỏ.

Tay nắm cửa Hyundai Elantra được mạ Chrome bóng thể thao hơn

Ghế lái của Elantra có 2 chế độ nhớ vị trí ghế cùng khả năng chỉnh điện 10 hướng, ghế phụ chỉnh điện 8 hướng. Cùng với đó, hàng ghế trước có tính năng sưởi rất tiện lợi khi trời trở lạnh. Phần bọc ngoài ghế trên các phiên bản xe Elantra khác nhau một chút. Ở phiên bản số sàn, ghế được bọc nỉ, trong khi đó, phiên bản số tự động có ghế bọc da với các lỗ thoáng khí.

Lazang 5 chấu kép thể thao trên chiếc Hyundai Elantra

Hàng ghế sau vẫn được thiết kế với 3 chỗ ngồi, phần tựa lưng ghế giữa có thể hạ xuống để làm tựa tay và khay để cốc nước cho hàng ghế sau. Có vẻ như Hyundai hướng tới hàng ghế sau chỉ 2 người ngồi nên phần ghế thứ 3 không có tựa đầu.

Vô lăng của Elantra là loại vô lăng 3 chấu bọc da, được tích hợp các nút chức năng hỗ trợ người lái trong quá trình di chuyển. Ở phiên bản Sport, vô lăng của Elantra là loại vô lăng 3 chấu vát đáy tích hợp lẫy chuyển số, với các hoạ tiết chỉ đỏ đẹp mắt. Cả 4 phiên bản Elantra 2022 đều được trang bị trợ lực lái C-MDPS hiện đại. Mang đến trải nghiệm lái dễ dàng và thoải mái.

Vô lăng của Elantra Sport là loại vô lăng 3 chấu vát đáy với các hoạ tiết chỉ đỏ đẹp mắt

Hyundai Elantra 2022 được trang bị màn hình trung tâm AVN 7 inch cảm ứng được tích hợp thêm bản đồ riêng ở Việt Nam và camera lùi. Hỗ trợ các chuẩn kết nối MP3, USB, Bluetooth, AUX, FM, Apple CarPlay, Android Auto. Ngoài ra, Elantra còn được trang bị sạc điện thoại không dây chuẩn Qi. Cùng với đó là hệ thống âm thanh 6 loa, mang đến cho bạn trải nghiệm lái xe thú vị nhất.

Hyundai Elantra 2022 được trang bị màn hình trung tâm AVN 7 inch cảm ứng

Ngoài ra, Elantra 2022 còn được trang bị rất nhiều tính năng hiện đại: màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD, điều hoà tự động 2 vùng độc lập, cốp điện thông minh, đèn tự động, gạt mưa tự động,....

4. Đánh giá xe Elantra về động cơ

Hyundai Elantra 2022 vẫn sử dụng 3 mẫu động cơ trên các phiên bản khác nhau:

- Phiên bản 1.6MT và 1.6 AT được trang bị động cơ Gamma 1.6 MPI số sàn 6 cấp hoặc số tự động 6 cấp giúp sản sinh công suất tối đa 128 mã lực tại vòng tua máy 6.300 vòng/phút, momen xoắn cực đại đạt 155 Nm tại vòng tua máy 4.850 vòng/phút.

- Trong khi đó, phiên bản 2.0AT sử dụng động cơ xăng Nu 2.0L hộp số tự động 6 cấp giúp sản sinh công suất tối đa 156 mã lực tại vòng tua máy 6.200 vòng/phút, momen xoắn cực đại đạt 196 Nm tại vòng tua máy 4.000 vòng/phút.

- Phiên bản Sport được trang bị động cơ tăng áp Turbo 1.6L hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp giúp sản sinh công suất tối đa 204 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút, momen xoắn cực đại đạt 265 Nm tại vòng tua máy 4.500 vòng/phút.

5. Đánh giá các trang bị an toàn trên xe Elantra

Là mẫu xe sedan hạng C, giá so với các đối thủ cùng phân khúc thấp hơn nhưng so về các tính năng an toàn trên Elantra 2022 thì không hề kém cạnh. Elantra 2022 được trang bị hệ thống kiểm soát thân xe (VSM), hệ thống phanh ABS-EBD-BA, hệ thống cân bằng điện tử (ESC), hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS), hệ thống cảm biến áp suất lốp (TPMS), hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), 8 cảm biến trước và sau, hệ thống chống trộm Immobilizer hiện đại, Airbag 6 túi khí (trên bản Sport 7 túi khí). Ngoài ra, trên bản Sport còn được trang bị điều khiển hành trình Cruise Control hiện đại.

Trên đây là giá xe Elantra lăn bánh, thông số kỹ thuật và những đánh giá nhanh mà chúng tôi đã chia sẻ đến quý bạn đọc. Hy vọng với những thông tin hữu ích trong bài viết này, bạn có thể lựa chọn cho mình được chiếc xe ưng ý nhất.

Nguồn: http://danviet.vn/gia-xe-elantra-lan-banh-moi-nhat-4-2022-danh-gia-nhanh-kem-hinh-anh-thuc-te-50...Nguồn: http://danviet.vn/gia-xe-elantra-lan-banh-moi-nhat-4-2022-danh-gia-nhanh-kem-hinh-anh-thuc-te-502022304132918218.htm