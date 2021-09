Giá xe Ford EcoSport tháng 9/2021, ưu đãi 50 triệu đồng

Thứ Bảy, ngày 25/09/2021 15:30 PM (GMT+7)

Cập nhật giá niêm yết và lăn bánh mới nhất xe Ford EcoSport đầy đủ các phiên bản.

Ford Ecosport là mẫu Crossover/SUV cỡ nhỏ (subcompact Crossover/SUV) 05 chỗ của hãng xe Mỹ, ra đời lần đầu vào năm 2003 do Ford Brazil sản xuất. Thế hệ này dựa trên nền tảng của Ford Fiesta, Fusion (Ford B3 platform).

Ford Ecosport phiên bản facelift 2021 ra mắt thị trường Việt Nam với những nâng cấp trong công nghệ và thiết kế giúp chiếc xe linh hoạt, tiện nghi hơn. Ngoài ra, lốp treo sau cũng được lược bỏ.

Ford EcoSport 2021 được lắp ráp tại nhà máy ở Hải Dương với 5 phiên bản chính, gồm 2 bản Trend dùng động cơ 1,5L 5 xi lanh hút khí tự nhiên và 2 bản Titanium sử dụng phần cứng Ecoboost 1.0L tăng áp và 1.5L.

Tại Việt Nam, Ford Ecosport cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc SUV cỡ B như: Honda HR-V, Kia Seltos, Hyundai Kona,...

Các màu sơn ngoại thất của Ford EcoSport 2021 gồm (8 màu): Xanh dương, Đỏ đồng, Trắng kim cương, Bạc ánh kim, Nâu hổ phách, Đỏ ngọc ruby, Đen, Ghi ánh thép.

Tham khảo giá lăn bánh tạm tính xe Ford EcoSport 2021 tháng 9/2021

Phiên bản Giá niêm yết

(triệu VND) Giá lăn bánh (triệu VND) Ưu đãi Hà Nội TP. HCM Tỉnh/TP khác Ford Ecosport 1.5 AT 603 706 694 675 Ưu đãi

50 triệu đồng Ford Ecosport Titanium 646 755 742 723 Ford Ecosport 1.0 AT Titanium 686 800 787 768

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý (nếu có), giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Thông số kỹ thuật xe Ford EcoSport 2021

Thông số EcoSport 1.5L AT Trend EcoSport 1.5L AT Titanium Ecosport 1.0L AT Titanium Kích thước tổng thể (D x R x C) (mm) 4.096 x 1.765 x 1.665 Chiều dài cơ sở (mm) 2519 Khoảng sáng gầm xe (mm) 175 Dung tích bình nhiên liệu (L) 52 Động cơ 1.5L Duratec, DOHC 12 Van, I3 Ti-VCT 1.0L Ecoboost 12 Van I3 Dung tích xy-lanh (cc) 1498 998 Hộp số 6AT Dẫn động FWD Công suất cực đại (HP/vòng/phút) 120@6300 125@6300 Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) 151@4500 170@4500 Hệ thống phun nhiên liệu Điện tử đa điểm Trực tiếp kết hợp với turbo tăng áp Lưới tản nhiệt tự động đóng mở Không Có Hệ thống lái Trợ lực điện điều khiển điện tử Kích thước lốp xe 205/50 R17 Hệ thống treo trước McPherson với thanh cân bằng Hệ thống treo sau Thanh xoắn Hệ thống phanh trước/sau Đĩa/Tang trống Chất liệu ghế Nỉ Da Hệ thống loa 6 7 Tự động dừng/nổ máy thông minh Không Có Mức tiêu hao nhiên liệu trong đô thị (L/100km) 7.53 6.85 6.15 Mức tiêu hao nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) 6.28 5.62 4.85 Mức tiêu hao nhiên liệu đường hỗn hợp (L/100km) 9.69 8.90 8.34 Số túi khí 6

Tham khảo thiết kế xe Ford EcoSport 2021

Ngoại thất

Ford EcoSport 2021 có nhiều cải tiến so với thế hệ trước, tổng thể thiết kế trông khỏe khoắn và thể thao hơn. Khung xe bằng thép cải tiến giúp chống chịu lực cao.

Thiết kế đầu xe gồm logo thương hiệu Mỹ được kéo xuống thay vì tách biệt bên trên như trước, lưới tản nhiệt dạng tổ ong kết hợp đường viền mạ crom sáng bóng, vành xe với chi tiết hoa văn khác và lốp dự phòng phía sau có tạo hình góc cạnh hơn.

Đặc biệt, lưới tản nhiệt của Ford EcoSport 2021 có khả năng tự đóng mở để tối ưu nhiệt độ động cơ. Hai bên là cụm đèn pha Projector Halogen và đèn định vị ban ngày (Titanium 1.0 AT) liền mạch và sắc nét. Đèn sương mù phía dưới (Titanium) tích hợp cùng đèn báo rẽ. Lưới tản nhiệt màu đen và ốp cản trước màu đen trên phiên bản Ambiente và Trend.

Nội thất

Những nâng cấp của Ford EcoSport 2021 giúp người sử dụng cảm thấy thoải mái và tiện nghi hơn. Vị trí người lái được chú trọng với thiết kế đệm nghỉ tay trượt được.

Các trang bị tiện nghi trên Ford EcoSport 2021 bao gồm: Khóa cửa điều khiển điện từ xa, khóa cửa trung tâm, cửa kính điều khiển bằng điện. Điều hòa nhiệt độ với khả năng làm lạnh nhanh và sâu. Hệ thống giải trí AM/FM kết nối Bluetooth, USB và dàn âm thanh 4 loa. Phiên bản Titanium còn có thêm màn hình cảm ứng 8 inch, hệ thống SYNC 3 điều khiển bằng giọng nói.

Động cơ

Phiên bản Ford EcoSport Titanium được trang bị động cơ EcoBoost 1.0L đi kèm hộp số 6 cấp SelectShift mới. Hãng xe Mỹ công bố, so với thế hệ cũ, khối động cơ này giúp Ford EcoSport tiết kiệm nhiên liệu đến 20% và giảm lượng phát thải xuống 15%.

Các phiên bản còn lại dùng chung động cơ 1,5L hút khí tự nhiên. Đây là loại mới, được Ford nâng cấp với công suất 120 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn 151 Nm tại 4.500 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 6 cấp hoặc số sàn 5 cấp.

An toàn

Các trang bị an toàn trên Ford EcoSport 2021 gồm: công nghệ MyKey với một số tính năng như cảnh báo đeo dây an toàn, thiết lập cảnh báo tốc độ tối đa, âm thanh chất lượng hơn, các trang bị an toàn như 6 túi khí hay Auto Start Stop, hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA), cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảm biến lùi.

Đánh giá xe Ford EcoSport 2021

Ưu điểm:

+ Thiết kế gầm cao, thể thao, mạnh mẽ.

+ Nội thất sử dụng chất liệu cao cấp, tiện nghi đầy đủ và hiện đại

+ Hàng ghế sau có thể ngả phẳng tạo thành mặt sàn, tính năng mà các xe khác trong phân khúc không có.

+ Trang bị nhiều tính năng an toàn cùng cảm giác lái chắc chắn

+ Tiết kiệm nhiên liệ

+ Giá bán khá hợp lý so với các đối thủ.

Nhược điểm:

- Thiết kế đuôi xe không được đánh giá cao về tính thẩm mỹ.

- Giảm xóc hơi cứng.

- Thiết kế góc chữ A to dày khiến khả năng quan sát 2 góc này bị hạn chế.

- Không có số thể thao hoặc số tay, hơi đơn điệu cho người ưa cầm lái.

- Khi ép ga gây tiếng ồn lớn.

Nguồn: http://danviet.vn/gia-xe-ford-ecosport-thang-9-2021-uu-dai-50-trieu-dong-50202125915293611.htmNguồn: http://danviet.vn/gia-xe-ford-ecosport-thang-9-2021-uu-dai-50-trieu-dong-50202125915293611.htm