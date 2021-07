Giá xe bán tải mới nhất tháng 7/2021

Thứ Năm, ngày 22/07/2021 11:00 AM (GMT+7)

Cập nhật giá xe bán tải mới nhất đầy đủ các phiên bản của các hãng đang phân phối tại thị trường Việt Nam như Mazda, Ford, Mitsubishi, Nissan, Chevrolet, Toyota, Isuzu và cả UAZ Pickup.

Sự đa năng của chiếc xe bán tải phục vụ nhu cầu chuyên chở hàng hóa ở mức vừa và nhẹ, vừa chở hàng, chở người với ưu điểm là động cơ và sức kéo khỏe, di chuyển dễ dàng trên các cung đường khó như đồi núi, bùn lầy khó di chuyển với các dòng sedan hay cả SUV.

Hiện nay, các dòng xe bán tải ở Việt Nam chủ yếu là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Ford Ranger, Toyota Hilux, Nissan Navara, Mazda BT-50, Chevrolet Colorado, Mitsubishi Triton và Isuzu D-Max. Giá xe bán tải trải khá rộng với nhiều lựa chọn cho khách hàng, thấp nhất từ 495 - 918 triệu đồng đến 1,202 tỷ đồng. Dưới đây là thông tin chi tiết về giá bán cập nhật mới nhất tháng 7/2021.

1. Giá xe bán tải Toyota Hilux

Thế hệ mới của bán tải Toyota Hilux đã chính thức trình làng tại Việt Nam vào giữa tháng 8 năm 2020. Bán tải Hilux 2021 đã có sự thay đổi mạnh mẽ về ngoại hình hầm hố hơn, hiện đại hơn và trông thể thao hơn.

Những cải tiến và trang bị cho thế hệ mới Hilux 2021 này có thể kể đến như gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense, hệ thống 7 túi khí, ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc,...

Giá xe Toyota Hilux 2.4L 4X2 MT niêm yết: 628.000.000 VND

Giá xe Toyota Hilux 2.4L 4x2 AT niêm yết: 674.000.000 VND

Giá xe Toyota Hilux 2.4L 4x4 MT niêm yết: 799.000.000 VND

Giá xe Toyota Hilux 2.8L 4x4 AT MLM niêm yết: 913.000.000 VND

Tuy nhiên, sức mạnh của chiếc bán tải nhà Toyota chỉ được nâng cấp nhẹ ở trang bị động cơ 2.8. Động cơ 2.4 không có gì thay đổi. Trong đó, động cơ 2.8L được tích hợp công nghệ điều khiển turbo biến thiên, cho ra công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Thông số này cao hơn lần lượt 27 mã lực và 50Nm so với đời cũ. Cả 4 phiên bản sử dụng động cơ dầu và trợ lực lái thuỷ lực biến thiên theo tốc độ. Tùy chọn hộp số tay 5 cấp hoặc tự động 6 cấp, dẫn động một hoặc 2 cầu.

2. Giá xe bán tải Mitsubishi Triton

Mitsubishi Triton có 5 phiên bản để khách hàng lựa chọn với giá thấp nhất từ 600 triệu đồng. Tính đến hết tháng 5/2021 thì doanh số của bán tải nhà “Mít” bán được 1.073 chiếc, xếp thứ 3 sau Toyota Hilux và Ford Ranger.

Có thể nói, những thay đổi và nâng cấp mới của dòng xe bán tải này đã mang lại thành công cho Mitsubishi. Ngoại thất sử dụng ngôn ngữ Dynamic Shield thế hệ mới nhất giúp ngoại hình xe bắt mắt hơn, nội thất trang bị nhiều tiện nghi như màn hình giải trí 6,75 inch tích hợp AUX, USB và radio, kết nối Android Auto và Apple CarPlay….

Giá xe Mitsubishi Triton 4.2 MT niêm yết: 600.000.000 VND

Giá xe Mitsubishi Triton 4×2 AT MIVEC niêm yết: 630.000.000 VND

Giá xe Mitsubishi Triton 4×4 MT MIVEC niêm yết: 675.000.000 VND

Giá xe Mitsubishi Triton 4.2 AT MIVEC Premium niêm yết: 740.000.000 VND

Giá xe Mitsubishi Triton 4×4 AT MIVEC Premium niêm yết: 865.000.000 VND

Động cơ của Mitsubishi Triton là loại diesel tăng áp MIVEC 2.4L, sản sinh công suất 179 mã lực tại 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn 430 Nm tại 2.500 vòng/phút. Xe đi kèm hộp số tự động 6 cấp với chế độ thể thao, tích hợp lẫy chuyển số trên vô-lăng. Triton 2020 có thêm tùy chọn động cơ kết hợp hệ truyền động 2 cầu Super Select 4WD-II với khóa vi sai trung tâm. Để tăng tính off-road của xe, Triton có 4 chế độ lái địa hình là sỏi, bùn, cát và đá.

3. Giá xe bán tải Ford Ranger

Nhắc đến xe bán tải, rất nhiều người nghĩ ngay đến “vua bán tải” Ford Ranger với doanh số luôn đứng vị trí số 1 trong những năm qua. Một vị trí mà khó có đối thủ nào xô đổ được, với ngoại hình đậm chất Mỹ, khả năng vận hành mạnh mẽ trên các địa hình đã được minh chứng, các trang bị tiện nghi hàng đầu phân khúc cả về nội thất, ngoại thất và công nghệ an toàn.

Ford Ranger 2021 hiện nay đã được lắp ráp trong nước và bán ra từ tháng 6 với 5 phiên bản và giá thành thấp hơn 5-10 triệu so với giá niêm yết tùy phiên bản và tùy từng đại lý bán ra. Dưới đây là giá bán niêm yết của Ford Ranger 2021 khách hàng có thể tham khảo.

Giá xe Ford Ranger XL 2.2L 4X4 MT: 616.000.000 VND

Giá xe Ford Ranger XLS 2.2L 4X2 MT: 630.000.000 VND

Giá xe Ford Ranger XLS 2.2L 4X2 AT: 650.000.000 VND

Giá xe Ford Ranger LTD 2.0L 4X4 AT: 799.000.000 VND

Giá xe Ford Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X4: 925.000.000 VND

Riêng bản cao cấp nhất là Ford Ranger Raptor có giá niêm yết 1,202 tỷ đồng, vẫn được nhập khẩu nguyên chiếc, được gọi là “siêu bán tải” và có sức mạnh lớn nhất trong anh em nhà Ford Ranger. Ford Ranger Raptor được phân loại là xe bán tải chở người, mức phí trước bạ tương tự xe con và không áp dụng niên hạn 25 năm.

Ford Ranger 2021 có đến 3 tùy chọn động cơ, bao gồm TDCi 2.2L (160 mã lực), turbo 2.0L (180 mã lực) và Bi Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi (213 mã lực). Ngoài ra, xe còn được trang bị khá nhiều công nghệ hỗ trợ lái an toàn như kiểm soát đổ đèo, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ đỗ xe… và các tiện ích giải trí bên trong xe. Khả năng cách âm tốt, chạy đầm xe khiến khách hàng cực kỳ thích thú.

4. Giá xe bán tải Nissan Navara

Nissan Navara quyết tâm vươn lên trong bảng xếp hạng doanh số xe bán tải khi cho ra mắt phiên bản mới 2021 vào tháng 5 vừa rồi. Sự thay đổi đột phá về thiết kế ngoại hình cực kỳ mạnh mẽ và quyết đoán trong từng đường nét, kiểu dáng xe hầm hố, trang bị hiện đại và thể thao hơn.

Nissan Navara 2021 có 4 phiên bản gồm tiêu chuẩn 2.5L 4x2 AT VE, hai bản cao cấp là 2.5L 4x2 AT VL, 2.5L 4x4 AT VL và bản đặc biệt sẽ cạnh tranh với đối thủ Ford Ranger Raptor là Navara 2.5L 4x4 AT PRO4X. Dưới đây là thông tin giá xe bán tải Navara niêm yết của từng phiên bản.

Giá xe Nissan Navara A-IVI EL 2020 (1 Cầu): 615.000.000 VND

Giá xe Nissan Navara VL A-IVI 2020 (2 Cầu): 750.000.000 VND

Giá xe Nissan Navara 2WD Tiêu Chuẩn 2021 (1 Cầu): 738.000.000 VND

Giá xe Nissan Navara 2WD Cao Cấp 2021 (1 Cầu): 835.000.000 VND

Giá xe Nissan Navara 4WD Cao Cấp 2021 (2 Cầu): 885.000.000 VND

Giá xe Nissan Navara Pro-4x 2021 (2 Cầu): 935.000.000 VND

Thế hệ mới của bán tải Nissan Navara 2021 được nhập khẩu về Việt Nam được trang bị động cơ không như mong đợi khi sử dụng hệ động cơ cũ giống với Navara 2021 tại thị trường Malaysia. Cả 4 phiên bản đều trang bị động cơ diesel 4 xy-lanh 2.5L tăng áp, công suất 187,4 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô men xoắn 450 Nm tại 2.000 vòng/phút. Hộp số tự động 7 cấp, hệ dẫn động một cầu hoặc 2 cầu.

5. Giá xe bán tải Mazda BT-50

Dòng bán tải của Mazda là BT-50 thế hệ mới nhất 2021 đã ra mắt tại Thái Lan và có lẽ sẽ sớm ra mắt thị trường Việt Nam trong thời gian tới. Mazda BT-50 2021 có thiết kế ngoại thất mới được cải tiến, sử dụng chung gầm với Isuzu D-Max mới, 2 tùy chọn động cơ diesel là 3.0 có công suất 190 mã lực và 1.9 có công suất 150 mã lực kết hợp với hộp số sàn hoặc số tự động 6 cấp.

Hiện tại, ở Việt Nam thì Mazda BT-50 vẫn đang ở thế hệ thứ 2, đã ra mắt hơn 2 năm và doanh số của mẫu xe này năm 2020 thuộc top bét bảng xếp hạng khi chỉ bán được 1.329 xe. Tuy nhiên, ưu điểm của mẫu xe ô tô bán tải này lại có giá bán khá rẻ. Dưới đây là thông tin chi tiết về giá bán niêm yết mới nhất.

Giá bán tải Mazda BT-50 2.2L STANDARD MT: 579.000.000 VND

Giá bán tải Mazda BT-50 2.2L DELUXE AT: 614.000.000 VND

Giá bán tải Mazda BT-50 2.2L LUXURY AT: 644.000.000 VND

Giá bán tải Mazda BT-50 3.2L PREMIUM AT: 749.000.000 VND

Bán tải Mazda BT-50 tại Việt Nam có 2 tùy chọn động cơ gồm loại 2.2L có công suất 148 mã lực đi kèm hộp số tự động hoặc sàn 6 cấp và hệ dẫn động 1 hoặc 2 cầu tùy bản. Loại động cơ 3.2L cho 197 mã lực đi kèm hộp số tự động 6 cấp và dẫn động 2 cầu.

6. Giá xe bán tải Chevrolet Colorado

Chevrolet Colorado là dòng xe bán tải có giá bán gần như thấp nhất phân khúc, phiên bản thấp nhất chỉ có giá khoảng 559 triệu đồng. Tuy nhiên, doanh số của mẫu xe này cũng đồng hạng cuối bảng với Mazda BT-50, hay Isuzu D-Max.

Thiết kế của Colorado cơ bắp và mạnh mẽ, nam tính đúng chất bán tải Mỹ. Nội thất được trang bị khá đầy đủ tiện nghi hỗ trợ người lái và các tính năng giải trí ở mức tốt. Xe được trang bị động cơ Turbo Diesel Duramax 2.5L VGT đạt 180 mã lực và Turbo Diesel Duramax 2.5L FGT đạt 161 mã lực.

Giá Chevrolet Colorado 2.5 VGT 4x2 AT: 558.900.000 VND

Giá Chevrolet Colorado 2.5 VGT 4x4 AT LTZ: 638.100.000 VND

Giá Chevrolet Colorado 2.5 VGT 4x4 AT HC: 665.100.000 VND

7. Giá xe bán tải Isuzu D-Max

Isuzu D-Max thế hệ mới 2021 chính thức trình làng thị trường Việt Nam vào tháng 4 năm 2021. Isuzu D-Max có thiết kế hoàn toàn mới, kiểu dáng xe vuông vắn gân guốc hơn rất nhiều, mặt trước có lưới tản nhiệt cực kỳ hầm hố, đèn chiếu sáng dạng bi-LED projector. Bên trong nội thất nổi bật với màn hình giải trí 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, dàn âm thanh 8 loa, điều hòa tự động 2 vùng có cửa gió sau...

Xe được nhập khẩu từ Thái Lan và phân phối với 3 phiên bản là Prestige MT, Prestige AT và Type Z AT 4x4

Giá xe Isuzu D-Max Prestige MT niêm yết: 630.000.000 VND

Giá xe Isuzu D-Max Prestige AT niêm yết: 650.000.000 VND

Giá xe Isuzu D-Max Type Z AT 4x4 niêm yết: 850.000.000 VND

Những tưởng rằng, thế hệ mới ra mắt sẽ kéo doanh số của bán tải D-Max đi lên, đối đầu với Hilux hay Ford Ranger nhưng điều đó lại không xảy ra. Nguyên nhân chính là do phiên bản tại Việt Nam được trang bị động cơ yếu nhất phân khúc, Isuzu D-Max chỉ có duy nhất 1 phiên bản động cơ động cơ diesel 1.9L có công suất 150 mã lực, không khác biệt gì so với đời trước.

Ngoài ra, các trang bị tiện nghi và công nghệ an toàn cũng chỉ ở mức tạm đủ chứ chưa thật sự đầy đủ như các đối thủ cùng phân khúc.

8. Giá xe bán tải UAZ Patriot Pickup

UAZ Patriot Pickup được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nga với thiết kế như chàng thanh niên cơ bắp nhưng không có ngoại hình hoa mỹ. Các trang bị cũng chỉ ở mức cơ bản như màn hình cảm ứng 7 inch, hệ thống âm thanh 4 loa, hỗ trợ kết nối USB, MP3, AM/FM, Bluetooth… không quá nhiều tiện nghi giải trí được tích hợp phần nào giúp giá bán rẻ hơn, dễ cạnh tranh hơn.

Giá xe Uaz Pickup Limited: 560.000.000 VND

Giá xe Uaz Pickup Comfort: 515.000.000 VND

Giá xe Uaz Pickup Standard: 495.000.000 VND

Bán tải UAZ Patriot Pickup sở hữu sức mạnh từ động cơ diesel ZMZ-51432 dung tích 2,2 lít, công suất 113 mã lực tại vòng tua máy 3.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 270 Nm từ 1.800 đến 2.800 vòng/phút. Hộp số sàn 5 cấp kết hợp hệ dẫn động 2 cầu 4×4, chế độ cài cầu điện tử chỉ bằng xoay nút.

9. Giá xe bán tải Hyundai Santa Cruz

Santa Cruz là dòng xe bán tải đầu tiên của Hyundai được ra mắt năm 2021. Xe được thiết kế ngoại hình khá giống với Hyundai Tucson 2021. Cấu trúc khung xe của bán tải Hyundai Santa Cruz là dạng thân liền khối chứ không làm dạng khung gầm rời (body on frame - thân trên khung) giống như SUV và các dòng bán tải thông thường khác.

Giá bán của dòng xe này vẫn chưa được công bố chính thức, giá dự kiến của Hyundai Santa Cruz có thể được bán với giá từ 30.000 USD và nếu đủ trang bị là 40.000 USD.

Động cơ của Hyundai Santa Cruz có 2 tùy chọn bao gồm động cơ tiêu chuẩn là loại 2,5 lít, 4 xi-lanh, công suất 190 mã lực với hộp số 8 cấp tự động, kết hợp hệ dẫn động cầu trước hoặc tùy chọn dẫn động 4 bánh. Phiên bản bản 2,5 lít, turbo có công suất 275 mã lực, hộp số 8 cấp ly hợp kép và hệ dẫn động 4 bánh.

