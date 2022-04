Giá lăn bánh Mercedes-Benz C-Class mới ra mắt tại Việt Nam

Khách hàng tại Hà Nội mua Mercedes-Benz C-Class mới ra mắt tại Việt Nam cần từ gần 1,792 tỷ đồng để lăn bánh.

Mercedes-Benz C-Class mới chính thức ra mắt tại Việt Nam với 3 phiên bản lắp ráp CKD, gồm: C 200 AVANTGARDE giá 1,669 tỷ đồng; C 200 AVANTGARDE Plus có giá 1,789 tỷ đồng; C 300 AMG có giá 2,089 tỷ đồng.

Khách hàng tại Hà Nội mua Mercedes-Benz C-Class mới ra mắt tại Việt Nam cần từ gần 1,792 - 2,709 tỷ đồng để lăn bánh

Ngoài ra, còn có phiên bản giới hạn C 300 AMG First Edition nhập khẩu (CBU) có giá 2,399 tỷ đồng, với số lượng giới hạn chỉ 132 chiếc.

Với 3 phiên bản lắp ráp trong nước CKD, khách hàng mua xe Mercedes-Benz C-Class thời điểm hiện tại đến hết tháng 5/2022 sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ theo chính sách từ Chính phủ. Riêng phiên bản nhập khẩu không được hưởng lợi thế này.

Giá lăn bánh Mercedes-Benz C-Class mới ra mắt tại Việt Nam ĐVT: Đồng Phiên bản Giá niêm yết Mức giảm lệ phí trước bạ Giá lăn bánh C 200 AVANTGARDE 1.669.000.000 100.140.000 1.791.520.000 C 200 AVANTGARDE Plus 1.789.000.000 107.340.000 1.918.720.000 C 300 AMG 2.089.000.000 125.340.000 2.236.720.000 C 300 AMG First Edition 2.399.000.000 0 2.709.260.000 Giá lăn bánh = Giá niêm yết + Lệ phí trước bạ (6% x giá niêm yết đối với bản CKD và 12% x giá niêm yết đối với bản CBU) + Phí đăng ký biển số (20 triệu đồng) + Phí bảo trì đường bộ + Phí bảo hiểm TNDS 1 năm + Phí đăng kiểm 1 năm

Màn hình giải trí trung tâm 11.9” thiết kế dọc với tính năng cảm ứng trên C-Class mới

Điểm mới của ngoại thất là lưới tản nhiệt đi kèm ngôi sao ba cánh đặc trưng tạo điểm nhấn khác biệt cho mặt trước của xe. C-Class mới là thế hệ C-Class đầu tiên được trang bị đèn chào mừng với hình chiếu logo Mercedes-Benz.

Đây cũng là lần đầu tiên, tất cả các phiên bản của C-Class sedan (W206) đều được trang bị tiêu chuẩn động cơ 4 xi-lanh kết hợp cùng bộ đề kiêm phát điện ISG và bộ pin 48V.

C-Class mới trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số hiện đại, với màn hình màu hiển thị có kích thước lên đến 12.3 inch và độ phân giải tối đa lên đến 2400 x 900 pixels.

Giống như S-Class thế hệ mới, C-Class mới được trang bị hệ thống thông tin giải trí MBUX (Mercedes-Benz User Experience) thế hệ thứ hai...Màn hình cảm ứng trung tâm 11.9 inch và cùng hệ thống âm thanh vòm Burmester® 3D công suất hơn 700W.

Theo thời gian sử dụng, hệ thống sẽ tự động học hỏi theo các thói quen hằng ngày, các hành động lặp đi lặp lại nhiều lần, cũng như cách người lái vận hành xe, từ đó có những phản hồi tương ứng.

Khi mối nguy hiểm đe dọa, các hệ thống hỗ trợ có thể ứng phó với những va chạm sắp xảy ra tùy theo yêu cầu của tình huống.

