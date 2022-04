Mercedes-Benz C-Class thế hệ mới ra mắt thị trường trong nước, giá gần 1,7 tỷ đồng

Mẫu xe sedan Mercedes-Benz C-Class thế hệ mới vừa được ra mắt tại Việt Nam với mức giá từ 1,689 tỷ đồng

Hãng xe Đức giới thiệu C-Class thế hệ mới tới khách hàng Việt với 4 phiên bản, hai tùy chọn động cơ 1.5L và 2.0L EQ Boost. Mercedes-Benz C-Class 2022 sở hữu một “ngoại hình” trẻ trung, tinh tế và mạnh mẽ, là sự pha trộn khéo léo giữa dòng S-Class và A-Class, có nhiều trang bị mới hiện đại hơn, cụm đèn Digital Light phía trước (cao cấp hơn cả S-Class hiện tại).

Ngoài những thay đổi về trang bị, C-Class mở rộng về kích thước. C-Class thế hệ mới tăng 63,5 mm chiều dài và 10 mm chiều rộng. Chiều dài cơ sở tăng 25,4 mm. Nhờ đó, không gian ghế sau được mở rộng, khoảng đầu thêm 15mm và khoảng để chân thêm 20 mm. Đèn pha Digital Light cao cấp nhất.

Khoang nội thất có màn hình trung tâm 11.9 inch, màn hình hiển thị kỹ thuật số với màn hình kích thước 12,3 inch, các chi tiết như cửa gió điều hoà, khu vực táp-lô, các phím chức năng, ghế ngồi đều được thiết kế theo phong cách mới khác biệt so với trước đây.

Chưa hết, C-Class thế hệ mới là mẫu xe đầu tiên của hãng xe Mercedes-Benz được trang bị đèn công nghệ Digital Light. Và trong thời gian tới, những mẫu xe theo được ra mắt sẽ trang bị công nghệ đèn mới này.

Vẫn sử dụng câu lệnh “Hey Mercedes”, người dùng có thể điều khiển hệ thống MBUX để sử dụng dịch vụ âm nhạc trực tuyến, dẫn đường bằng video thực tế ảo (tùy chọn), màn hình HUD màu (tùy chọn), máy quét vân tay nhận diện chủ xe. Tất cả các phiên bản cập nhật của C-Class mới sẽ được MBUX gửi tới khách hàng thông qua ứng dụng Mercedes Me.

Tại Việt Nam, C-Class 2022 sẽ được phân phối 4 phiên bản bao gồm C200 Avantgarde, C200 Avantgarde Plus, C300 AMG và C300 AMG First Edition. Trong đó, phiên bản C300 AMG First Edition được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức và giới hạn chỉ 132 xe.

Hai phiên bản C200 sử dụng động cơ xăng, dung tích 1.5L và hai phiên bản C300 sử dụng động cơ xăng, dung tích 2.0L. Cả hai tùy chọn động cơ này đều đi kèm bộ pin điện của công nghệ EQ Boost. Mercedes C-Class 2022 tại Việt Nam vẫn sử dụng hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic.

Tại thị trường Việt Nam, giá bán của Mercedes-Benz C200 Avantgarde từ 1,669 tỷ đồng, C200 Avantgarde Plus từ 1,789 tỷ đồng, C300 AMG từ 2,089 tỷ đồng và C300 AMG (CBU) từ 2,399 tỷ đồng.

