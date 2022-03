Điểm danh những chiếc Rolls-Royce từng "qua tay" bà Nguyễn Phương Hằng

Thứ Hai, ngày 28/03/2022 19:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Bà Nguyễn Phương Hằng - CEO Công ty Cổ phần Đại Nam là người sở hữu khối tài sản kếch xù nên dàn xế hộp đưa đón cũng có giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Thông tin bà Nguyễn Phương Hằng bị Công an Tp.HCM bắt giữ với cáo buộc về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, theo điều 331 bộ luật Hình sự đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trước khi bị tạm giam 3 tháng, bị can Nguyễn Phương Hằng nổi tiếng là 1 tay chơi xe thứ thiệt tại Việt Nam.

Trong các livestream gây xôn xao dư luận, bà Hằng từng cho biết, tài sản của vợ chồng bà "kim cương và sổ đỏ tính bằng cân" hay đi những chiếc xe 40-50 tỷ đồng là chuyện thường. Mặc dù không ai biết con số cụ thể, nhưng việc CEO Nguyễn Phương Hằng sở hữu bộ sưu tập xe hơi triệu đô đã được nhiều người biết đến. Trong đó, nhiều nhất chắc phải kể đến loạt SUV siêu sang Rolls-Royce.

Chiếc Rolls-Royce đầu tiên thuộc sở hữu của bà Nguyễn Phương Hằng là Phantom, đây cũng là chiếc xe đắt tiền đầu đời mà 2 vợ chồng doanh nhân nổi tiếng tậu về garage cách đây hơn 5 năm.

Chiếc Rolls-Royce Phantom đầu tiên của bà Nguyễn Phương Hằng cũng là chiếc Rolls-Royce Phantom đầu tiên mang biển số tỉnh Bình Dương.

Ban đầu, chiếc Rolls-Royce Phantom đầu tiên của tỉnh Bình Dương có màu sơn đen bóng, nhưng sau đó đã được vợ chồng đại gia Dũng "Lò Vôi" sơn lại bằng màu đỏ tươi.

Một số nguồn tin khi đó cho rằng, có thể vì không hợp mệnh màu đen nên vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng đã sơn đổi màu xe và sau đó còn âm thầm bán lại.

Rolls-Royce Phantom từng thuộc sở hữu của vợ chồng ông Dũng "Lò Vôi" sở hữu khối động cơ V12, dung tích 6.75L, sản sinh công suất tối đa 453 mã lực tại vòng tua máy 5.350 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 720Nm ở vòng tua 3.500 vòng/phút. Xe đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Giá xe Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 tại Việt Nam hiện có giá ước tính trên 46,2 tỷ đồng dành cho phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản trục cơ sở dài có giá từ 54,3 tỷ đồng. Trong khi đó, chiếc xe Rolls-Royce Phantom lúc mới về tay bà Nguyễn Phương Hằng có giá trên 18 tỷ đồng.

Chiếc Rolls-Royce tiếp theo “qua tay” bà Nguyễn Phương Hằng là Ghost Series II. Xe được mua lại từ một công ty bán xe ở Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh và được dán lại decal ngoại thất màu cam nổi bật. Màu áo này được nữ đại gia giữ lại hơn 1 năm trước khi cho xe về mẫu nguyên bản là đen.

Rolls-Royce Ghost Series II trang bị khối động cơ V12 như Phantom nhưng có dung tích chỉ 6.6L, tăng áp kép, sản sinh công suất tối đa 592 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 780 Nm. Chiếc xe siêu sang cần đến 4,9 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt vận tốc tối đa 250km/h.

Hiện tại, giá xe Rolls-Royce Ghost Series II trên thị trường dao động từ 13 tỷ đồng đến hơn 21 tỷ đồng.

Rolls-Royce Wraith là chiếc xe siêu sang thứ 3 đến từ thương hiệu Anh Quốc thuộc sở hữu của bà Nguyễn Phương Hằng. Màu xe nguyên bản là màu trắng nhưng sau đó đã được chủ nhân dán decal lại thành màu hồng.

Khác với Rolls-Royce Phantom và Rolls-Royce Ghost, Rolls-Royce Wraith chỉ có 2 cửa và mở ngược và phần mui vát về sau khá đẹp mắt. Bên cạnh đó, dòng xe Rolls-Royce Wraith là biến thể Coupe thiên về tốc độ nên chủ nhân thường là người cầm lái để trải nghiệm chân thật nhất khối động cơ V12, dung tích 6.6L, sản sinh công suất tối đa 623 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 800 Nm của xe.

Khối động cơ trên kết hợp với hộp số tự động ZF 8 cấp cùng hệ dẫn động cầu sau, nhờ đó, chiếc Coupe siêu sang chỉ mất thời gian 4,6 giây là có thể tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt tốc độ tối đa 250km/h.

Giá xe Rolls-Royce Wraith lúc mới về Việt Nam là gần 20 tỷ đồng và hiện có trên 35 chiếc đang lăn bánh tại dải đất hình chữ S.

Ngoài 3 chiếc Rolls-Royce kể trên, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng còn sở hữu nhiều chiếc xe sang, xe siêu sang khác như: Bentley Mulsanne EWB, Bentley Continental GTC, Mercedes-Maybach S600, Toyota Alphard,...

Ảnh:: FBNV, facebook,...

Nguồn: http://danviet.vn/diem-danh-nhung-chiec-rolls-royce-tung-qua-tay-ba-nguyen-phuong-hang-502022283...Nguồn: http://danviet.vn/diem-danh-nhung-chiec-rolls-royce-tung-qua-tay-ba-nguyen-phuong-hang-502022283185913943.htm