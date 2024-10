Cuộc đua MPV 7 chỗ tại Việt Nam, ai đang dẫn đầu?

MPV (Multi Purpose Vehicle - Xe đa dụng) 7 chỗ là dòng xe ô tô thiết kế với mục đích chở được nhiều người và hành lý, thường có 3 hàng ghế và chở được tối đa 7 người.

MVP là loại xe rất phổ biến tại Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á vì tính linh hoạt và khả năng sử dụng đa dạng. Model 7 chỗ không chỉ phù hợp cho các gia đình đông thành viên mà còn lý tưởng cho việc di chuyển đường dài hay sử dụng cho dịch vụ vận tải.

Trong vài năm qua, phân khúc xe MPV 7 chỗ tại Việt Nam trở thành một cuộc đua cạnh tranh gay gắt giữa các hãng xe lớn, đặc biệt với những tên tuổi nổi bật như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross, Kia Carnival, Hyundai Stargazer, và Suzuki XL7. Mỗi dòng xe có những thế mạnh riêng, góp phần tạo nên bức tranh toàn diện về nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam.

Xpander dẫn đầu về số lượng người dùng tại Việt Nam

Mitsubishi Xpander: Xây chắc ngôi vương

Không có gì ngạc nhiên khi Mitsubishi Xpander tiếp tục thống trị thị trường MPV 7 chỗ trong thời gian qua. Với doanh số đạt 1.817 xe trong tháng 8 và 1.640 xe trong tháng 9/2024, Xpander chứng minh sức hút vượt trội của mình.

Xpander có mức giá rẻ bậc nhất trong phân khúc MPV. Xe được trang bị động cơ xăng 1.5L, tiết kiệm nhiên liệu và hiệu suất ổn định, phù hợp với điều kiện đường sá Việt Nam. Thiết kế ngoại thất thể thao, không gian nội thất rộng rãi là điểm cộng lớn, giúp xe có thể chở đủ 7 người lớn và nhiều hành lý.

Dòng xe tới từ Nhật Bản, Xpander cũng được trang bị các tính năng an toàn cơ bản và đủ để đáp ứng các nhu cầu hàng ngày, nhưng chưa thật sự nổi bật về công nghệ so với một số đối thủ mới hơn. Tuy nhiên, với một mức giá cạnh tranh và độ tin cậy cao, Xpander vẫn là lựa chọn hàng đầu của nhiều khách hàng.

Dù người dùng đánh giá Xpander cao về tính tiện dụng và tiết kiệm nhiên liệu, đặc biệt phù hợp cho các chuyến đi gia đình. Tuy nhiên, một số phản hồi về việc xe có thể thiếu sức mạnh khi chở đầy tải hoặc vận hành trên các địa hình khó.

Toyota Veloz Cross: Sự lựa chọn cân bằng

Veloz Cross là đối thủ mạnh trong phân khúc MPV 7 chỗ với doanh số 1.165 xe vào tháng 8 và 1.147 xe trong tháng 9/2024.

Veloz Cross có vị thế số 2 dòng MPV 7 chỗ tại Việt Nam

Mặc dù không thể vượt qua Xpander về số lượng bán ra, nhưng Veloz Cross vẫn có sức hút lớn nhờ sự uy tín của thương hiệu Toyota. Mẫu xe này có thiết kế trẻ trung, trang bị nhiều tính năng an toàn và công nghệ hỗ trợ lái hiện đại như hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn đường.

Veloz Cross nhắm đến đối tượng khách hàng cần một chiếc MPV 7 chỗ tiện nghi nhưng vẫn phải an toàn cho gia đình. Tuy nhiên, mức giá của Veloz Cross thường cao hơn Xpander, điều này có thể là một rào cản đối với những người tiêu dùng có ngân sách hạn hẹp.

Nhiều người dùng đánh giá cao cảm giác lái mượt mà và các tính năng an toàn trên xe. Nhưng mức giá cao hơn so với Xpander khiến nhiều khách hàng phải cân nhắc kỹ lưỡng về giá trị mang lại so với mức đầu tư.

Kia Carnival: Lựa chọn sang trọng trong phân khúc

Kia Carnival nổi bật là một mẫu MPV 7 chỗ cao cấp với doanh số lần lượt là 477 xe trong tháng 8 và 489 xe trong tháng 9/2024. Carnival nhắm đến đối tượng khách hàng có yêu cầu cao về sự sang trọng, tiện nghi và không gian rộng rãi. Kia Carnival nổi bật với kích thước lớn và không gian nội thất sang trọng, thích hợp cho gia đình đông người hoặc nhu cầu kinh doanh dịch vụ cao cấp.

Carnival là lựa chọn hạng sang

Xe được trang bị động cơ xăng 2.2L hoặc diesel 3.5L, mang lại hiệu suất mạnh mẽ, đặc biệt khi chở đầy tải. Ngoài ra, mẫu xe Hàn Quốc có hệ thống giải trí và tiện nghi đẳng cấp, như màn hình cảm ứng lớn, hệ thống âm thanh cao cấp, và các ghế ngồi điều chỉnh linh hoạt.

Dù có giá thành cao hơn so với các mẫu MPV thông dụng khác, Kia Carnival vẫn thu hút một lượng khách hàng ổn định nhờ tính năng vượt trội và chất lượng cao. Tuy nhiên, so với các đối thủ giá rẻ hơn, Carnival có thể không phải là lựa chọn phổ biến cho những khách hàng cần xe thực dụng hơn là sự sang trọng.

Carnival đem đến cảm giác lái thoải mái, đặc biệt trên các chuyến đi dài. Tuy nhiên, kích thước lớn khiến xe khó xoay trở trong các khu vực đô thị đông đúc.

Hyundai Stargazer: Tân binh có tiềm năng lớn

Stargazer là một cái tên mới trong phân khúc nhưng đã nhanh chóng ghi dấu với doanh số 489 xe trong tháng 8 và 453 xe trong tháng 9/2024.

Stargazer tân binh dần chiếm tình cảm của người dùng Việt Nam

Với thiết kế trẻ trung và công nghệ hiện đại, Stargazer mang đến cho người dùng những trải nghiệm lái thú vị và tiện nghi. Stargazer có thiết kế táo bạo và trang bị công nghệ tiên tiến như màn hình cảm ứng lớn 10.25 inch, hệ thống điều khiển bằng giọng nói, và nhiều tiện nghi cao cấp. Động cơ 1.5L và hộp số CVT giúp xe vận hành mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu. Xe cũng tích hợp nhiều tính năng an toàn, phù hợp với tiêu chuẩn hiện đại.

Dù doanh số của mẫu xe này chưa thực sự bùng nổ, nhưng với mức giá hợp lý và thương hiệu Hyundai nổi tiếng về độ bền, Stargazer có tiềm năng lớn trong tương lai.

Người dùng đánh giá cao thiết kế nội thất hiện đại và khả năng vận hành mượt mà của Stargazer. Nhưng đây là mẫu mới, nên xe cần thêm thời gian để khẳng định chất lượng so với các đối thủ lâu năm.

Suzuki XL7: Lựa chọn tiết kiệm

Suzuki XL7 có doanh số khiêm tốn hơn với 401 xe trong tháng 8 và 390 xe trong tháng 9/2024. XL7 nổi bật nhờ mức giá rẻ nhất trong phân khúc, nhưng lại có thiết kế và trang bị khá đơn giản so với các đối thủ.

Suzuki XL7 nổi bật với mức giá cạnh tranh

Suzuki XL7 được biết đến với mức giá cạnh tranh nhất trong phân khúc. Dù giá thấp, xe vẫn đảm bảo không gian rộng rãi cho 7 người và trang bị các tính năng cơ bản cần thiết. Động cơ 1.5L của XL7 được đánh giá là đủ mạnh mẽ cho các nhu cầu di chuyển hàng ngày và tiết kiệm nhiên liệu.

Mặc dù không nổi bật về công nghệ hay hiệu suất, XL7 vẫn giữ được một nhóm khách hàng trung thành nhờ tính thực dụng và độ bền bỉ.

Người dùng hài lòng với mức giá và tính tiết kiệm của xe, nhưng một số phàn nàn về việc xe không quá nổi bật về hiệu suất hay tiện nghi so với các đối thủ.

Xếp hạng số lượng xe bán ra các dòng xe MPV 7 chỗ tại Việt Nam trong 3 năm:

Mẫu xe 2022 (đơn vị: xe) 2023 (đơn vị: xe) 2024 (tính hết tháng 9, đơn vị: xe) Mitsubishi Xpander 21,238 20,200+ 17,230 Toyota Veloz Cross 14,104 12,500+ 10,785 Kia Carnival 7,482 6,500+ 5,290 Hyundai Stargazer 1,300 (ra mắt cuối 2022) 3,600+ 2,950 Suzuki XL7 5,177 4,900+ 3,850

Bảng so sánh các mẫu MPV 7 chỗ nổi bật nhất tại Việt Nam:

Mẫu xe Giá (triệu VND) Động cơ Công suất (HP) Trang bị an toàn Tiện nghi nổi bật Ưu điểm nổi bật Nhược điểm Mitsubishi Xpander 555 - 698 1.5L 104 Hệ thống ABS, EBD, BA Màn hình cảm ứng 7 inch Tiết kiệm nhiên liệu, vận hành ổn định Hệ thống cách âm chưa tốt Toyota Veloz Cross 658 - 698 1.5L 105 Cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn Màn hình giải trí 9 inch Trang bị an toàn vượt trội Giá bán cao hơn so với đối thủ Kia Carnival 1.199 - 1.839 2.2L - 3.5L 199 - 268 Cảnh báo chệch làn, điều khiển hành trình thích ứng Ghế da cao cấp, hệ thống giải trí đa phương tiện Không gian rộng rãi, sang trọng Chi phí vận hành cao Hyundai Stargazer 575 - 685 1.5L 115 Cảnh báo va chạm trước, hỗ trợ đỗ xe Màn hình cảm ứng 10.25 inch Giá hợp lý, công nghệ hiện đại Động cơ chưa thực sự mạnh mẽ Suzuki XL7 600 - 640 1.5L 104 Hệ thống an toàn cơ bản Ghế ngồi êm ái, không gian rộng Thiết kế thể thao, giá hợp lý Trang bị chưa phong phú

