Yaris Cross cạnh tranh tiềm năng với Kia Seltos và Hyundai Creta tại Việt Nam

Thị trường B-SUV tại Việt Nam hiện đang là “sân chơi” sôi động với sự cạnh tranh quyết liệt của những mẫu xe hàng đầu như Kia Seltos và Hyundai Creta.

Tuy nhiên, Toyota đã chính thức đưa Yaris Cross vào cuộc đua, và mẫu xe này nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ người dùng. Với những điểm mạnh về công nghệ, thiết kế, và độ bền bỉ, Yaris Cross được đánh giá là đối thủ tiềm năng của Seltos và Creta, hai "ông lớn" trong phân khúc SUV hạng B tại Việt Nam.

Thiết kế và ngoại thất

So với Kia Seltos và Hyundai Creta, Toyota Yaris Cross có thiết kế mang phong cách mạnh mẽ nhưng không kém phần sang trọng. Yaris Cross được đánh giá cao nhờ áp dụng ngôn ngữ thiết kế "Dynamic Shield" hiện đại với lưới tản nhiệt cỡ lớn, cụm đèn pha LED sắc sảo, và cản trước cơ bắp, tạo nên dáng vẻ khỏe khoắn.

Với Seltos và Creta, Yaris Cross nhỉnh hơn về tính đồng bộ trong tổng thể thiết kế, với các chi tiết liền mạch, tinh tế và đậm chất thể thao.

Trong khi đó, Hyundai Creta với thiết kế theo triết lý “Sensuous Sportiness” tập trung vào các chi tiết nổi bật như lưới tản nhiệt Parametric Jewel và đường nét góc cạnh, tạo nên sự trẻ trung, cá tính.

Kia Seltos lại ghi điểm với phong cách hầm hố, đậm chất SUV và đường viền crom mạ sáng bóng. Cả hai mẫu xe Hàn Quốc đều có phong cách khác biệt, nhưng Yaris Cross lại thiên về sự thanh lịch và ít phô trương hơn.

Nội thất

Về không gian nội thất, Yaris Cross sở hữu thiết kế đơn giản nhưng rất tinh tế với bảng điều khiển trung tâm gọn gàng, kết hợp các chi tiết kim loại sáng bóng.

Ghế ngồi bọc da cao cấp và các vật liệu hoàn thiện tạo cảm giác sang trọng. Một điểm mạnh của Yaris Cross là không gian rộng rãi cho cả hành khách trước và sau, đặc biệt là khu vực ghế sau có thể gập 60:40 để mở rộng khoang hành lý, cạnh tranh trực tiếp với Creta và Seltos.

Hyundai Creta nổi bật với màn hình giải trí 10.25 inch kết nối Apple CarPlay, Android Auto, hệ thống âm thanh Bose 8 loa và điều hòa tự động. Kia Seltos, với không gian nội thất khá tương đồng, cũng trang bị nhiều tiện nghi hiện đại nhưng không vượt trội so với Yaris Cross.

Vận hành

Về hiệu suất, Yaris Cross trang bị động cơ 1.5L hybrid kết hợp với động cơ điện, cho phép tiết kiệm nhiên liệu và cải thiện khả năng tăng tốc mượt mà hơn.

Đây là một điểm nổi bật mà cả Kia Seltos và Hyundai Creta đều không có trong phiên bản động cơ thông thường. Động cơ của Yaris Cross tạo sự cân bằng giữa hiệu suất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp, đây chính là lợi thế trong thời đại khi người dùng ngày càng quan tâm đến yếu tố tiết kiệm năng lượng.

Hyundai Creta và Kia Seltos, mặc dù trang bị động cơ 1.5L hút khí tự nhiên, vẫn thiên về sự ổn định và khả năng đáp ứng nhanh, nhưng không thể sánh bằng công nghệ hybrid tiên tiến của Toyota.

Trang bị an toàn

Yaris Cross nổi bật với hệ thống cảnh báo tiền va chạm và kiểm soát hành trình chủ động, trong khi Hyundai Creta có lợi thế với cảnh báo điểm mù và hỗ trợ giữ làn đường.

Kia Seltos trang bị cân bằng điện tử và hỗ trợ phanh khẩn cấp tự động như Creta, nhưng thiếu một số tính năng cao cấp so với Yaris Cross.

Yaris Cross tập trung vào các công nghệ an toàn chủ động hiện đại, còn Creta và Seltos cung cấp các trang bị an toàn cơ bản, phù hợp với phân khúc. Tổng thể, mẫu xe của Nhật Bản, Yaris Cross có hệ thống an toàn toàn diện hơn, nhưng mức giá cao hơn.

Giá bán và giá trị

Khi nói về giá bán, Toyota Yaris Cross 2024 có mức giá lăn bánh dự kiến từ khoảng 730 triệu VNĐ. So với Kia Seltos và Hyundai Creta, mức giá này cao hơn, nhưng sự chênh lệch lại đến từ những giá trị vượt trội mà Yaris Cross mang lại.

Cụ thể, Hyundai Creta phiên bản đặc biệt hiện có giá lăn bánh khoảng 624 triệu VNĐ, còn Kia Seltos dao động từ 704 triệu VNĐ. Sự chênh lệch giá từ 20 đến hơn 100 triệu VNĐ giữa Yaris Cross và các đối thủ không phải là con số nhỏ, đặc biệt khi cả ba mẫu xe đều thuộc phân khúc B-SUV phổ thông.

Tuy nhiên, với mức giá cao hơn, Yaris Cross không chỉ mang lại thiết kế tinh tế và cao cấp hơn mà còn nổi bật ở các trang bị công nghệ hybrid tiết kiệm nhiên liệu và hệ thống an toàn Toyota Safety Sense tiên tiến.

Nếu khách hàng chú trọng đến yếu tố giá cả và tìm kiếm một mẫu SUV tầm trung với các trang bị cơ bản, Kia Seltos và Hyundai Creta sẽ là lựa chọn hợp lý. Tuy nhiên, nếu muốn sở hữu một chiếc xe có công nghệ hiện đại, tiết kiệm xăng và an toàn vượt trội, Yaris Cross là sự đầu tư dài hạn xứng đáng.

Mẫu xe Nhật Bản với thiết kế sang trọng, công nghệ hybrid tiết kiệm nhiên liệu, cùng hệ thống an toàn vượt trội, hoàn toàn có khả năng trở thành đối thủ đáng gờm của Kia Seltos và Hyundai Creta.

Mặc dù có giá bán cao hơn, Yaris Cross sẽ thu hút đối tượng khách hàng tìm kiếm một chiếc SUV bền bỉ, tiết kiệm, và an toàn. Sự xuất hiện của mẫu xe này chắc chắn sẽ làm nóng thêm cuộc đua trong phân khúc B-SUV tại Việt Nam.

Bảng so sánh giữa 3 mẫu xe phân khúc B-SUV

Tiêu chí Toyota Yaris Cross Kia Seltos Hyundai Creta Giá niêm yết (VND) Từ 730 triệu – 850 triệu Từ 649 triệu – 769 triệu Từ 640 triệu – 740 triệu Động cơ 1.5L Hybrid và 1.5L xăng 1.4L Turbo và 1.6L xăng 1.5L xăng Công suất cực đại 110 mã lực (xăng), 91 mã lực (Hybrid) 138 mã lực (Turbo), 113 mã lực (xăng) 115 mã lực (xăng) Hộp số Tự động vô cấp CVT Tự động ly hợp kép 7 cấp Tự động vô cấp CVT Hệ thống dẫn động Dẫn động cầu trước (FWD), có AWD ở bản cao Dẫn động cầu trước (FWD) Dẫn động cầu trước (FWD) Kích thước (DxRxC) 4.310 x 1.770 x 1.615 mm 4.315 x 1.800 x 1.645 mm 4.315 x 1.790 x 1.630 mm Khoảng sáng gầm xe 210 mm 190 mm 200 mm Dung tích bình xăng 42L 50L 50L Trang bị an toàn 7 túi khí, Toyota Safety Sense, camera 360 6 túi khí, hệ thống cảnh báo điểm mù 6 túi khí, hỗ trợ phòng tránh va chạm Màn hình giải trí 10.1 inch, hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto 10.25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto 10.25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto Công nghệ hỗ trợ lái Hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, phanh tự động khẩn cấp Cruise Control thích ứng, cảnh báo va chạm Hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ đỗ xe Điều hòa Tự động 2 vùng Tự động 1 vùng Tự động 1 vùng Ghế ngồi Bọc da, chỉnh điện 8 hướng Bọc da, chỉnh điện 10 hướng Bọc da, chỉnh điện 8 hướng Cốp sau Cốp chỉnh điện, dung tích 418L Cốp chỉnh cơ, dung tích 433L Cốp chỉnh cơ, dung tích 416L

