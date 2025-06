Ngắm dòng MPV Mitsubishi Xpander 2025 AT Premium, giá từ 658 triệu đồng

Mitsubishi Xpander 2025 ra mắt với 4 phiên bản: MT, AT, AT Premium và Cross. Trong đó, Xpander AT Premium là phiên bản thu hút nhiều sự quan tâm nhất, nhờ hàng loạt nâng cấp toàn diện và tinh tế, mang đến trải nghiệm vượt trội trong phân khúc MPV 7 chỗ.

Sở hữu loạt điểm cải tiến đáng chú ý, phiên bản AT Premium 2025 được đánh giá cao về cả ngoại hình và công năng. Diện mạo xe trở nên mạnh mẽ, hiện đại hơn nhờ thiết kế mới theo ngôn ngữ Dynamic Shield, kết hợp đèn LED T-Shape thời thượng, tay nắm cửa mạ crom tích hợp nút mở khóa thông minh và thân xe được kéo dài thêm 120mm, tăng độ thanh thoát và rộng rãi cho cabin.

Không gian nội thất cũng là điểm cộng lớn. Bảng taplo mới tối giản nhưng tinh tế, chất liệu cao cấp, vô lăng 3 chấu bọc da tích hợp nút điều khiển tiện lợi, kết hợp với màn hình giải trí 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và hệ thống âm thanh 6 loa sống động – tất cả tạo nên khoang lái hiện đại, dễ chịu.

Đặc biệt, phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold, tính năng hiếm có trong phân khúc, cùng điều hòa Maxcool và ghế da cao cấp chống hấp nhiệt, đều là những chi tiết cho thấy Mitsubishi rất biết chiều lòng người dùng.

Về vận hành, Xpander AT Premium sử dụng động cơ 1.5L MIVEC, mang đến cảm giác lái mượt mà, ổn định và tiết kiệm nhiên liệu – rất phù hợp với điều kiện di chuyển đô thị cũng như đường trường.

Khả năng đánh lái linh hoạt, vô lăng nhạy và hệ thống an toàn đầy đủ như cân bằng điện tử, camera lùi, hỗ trợ khởi hành ngang dốc… giúp tài xế an tâm cầm lái trong mọi tình huống.

Dù giá bán cao hơn các phiên bản còn lại, Xpander AT Premium vẫn ở mức hợp lý so với các đối thủ cùng phân khúc. Với những gì được trang bị, đây là lựa chọn thông minh cho người dùng đang tìm kiếm một mẫu xe 7 chỗ tiện nghi, an toàn và vận hành ổn định.

Bảng thông số kỹ thuật của Mitsubishi Xpander 2025: