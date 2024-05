Omoda triệu hồi loại xe tại Malaysia sau lỗi gãy trục sau

Từ sự cố Omoda C5 bất ngờ gãy rời trục sau tại Malaysia khi đang di chuyển, nhà sản xuất đã phát đi lệnh triệu hồi để kiểm tra và đảm bảo sự an toàn khi vận hành. Không lâu sau khi một chiếc Omoda C5 gặp sự cố gãy trục phía sau trong khi đang di chuyển trên đường, Chery Malaysia đã nhanh chóng ban hành lệnh triệu hồi đối với 600 mẫu xe này để đảm bảo an toàn do lo ngại vấn đề về trục xe.

Hãng xe từ Trung Quốc cho biết đã xác định được vấn đề, đồng thời xác nhận bộ phận trục sau của các xe bị ảnh hưởng sẽ được thay thế hoàn toàn, thời gian khắc phục dự kiến khoảng 2 giờ. Các chủ sở hữu xe bị ảnh hưởng sẽ được liên hệ trực tiếp.

Chery Malaysia cho biết các xe ảnh hưởng do dùng cùng một lô linh kiện, biết lỗi ở lô linh kiện này có thể xuất phát từ hoạt động nâng cấp cơ sở sản xuất của một nhà cung cấp. Hãng cũng cam kết toàn bộ 600 xe Omoda C5 thuộc diện triệu hồi lần này tại Malaysia hoàn toàn đủ an toàn để vận hành trên đường.

Với các xe Omoda C5 không nằm trong diện phải triệu hồi, Chery Malaysia cho biết chủ xe vẫn có thể liên hệ với đường dây nóng của hãng để được kiểm tra và nhận về bảng báo cáo đầy đủ. Đồng thời chiếc xe gặp sự cố vừa rồi cũng đã hoàn tất việc giải quyết thành công.

Omoda C5 ra mắt thị trường Malaysia vào tháng 7 năm ngoái với mức giá quy đổi khoảng 574 triệu đồng, đây cũng là mẫu xe chiếm đến 80% doanh số của hãng tại thị trường này. Theo các thống kế đã có 3.703 xe được bán ra trong 3 tháng đầu năm 2024 và hơn 7.000 xe Omoda C5 kể từ khi mở bán.

Tại Việt Nam, Omoda C5 cùng với Jaecoo J7 cũng đã có kế hoạch ra mắt thị trường. Đây cũng là thương hiệu xuất khẩu ôtô lớn nhất Trung Quốc, xếp trên BYD hay nhiều thương hiệu lớn khác.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]