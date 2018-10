Chevrolet tung bản đặc biệt Colorado Storm tại VMS 2018: Giá bán 819 triệu

Thứ Sáu, ngày 26/10/2018 15:00 PM (GMT+7)



Colorado Storm được phát triển dựa trên phiên bản cao cấp Colorado High Country bổ sung thêm gói phụ kiện ngoại thất.

Tham gia Triển lãm Ô tô Việt Nam 2018 (VMS 2018), GM Việt Nam đang trưng bày những dòng sản phẩm mới nhất của hãng gồm hai phiên bản đặc biệt của mẫu bán tải Colorado và SUV Trailblazer đang bán khá chạy trên thị trường. Theo đó, phiên bản đặc biệt Colorado Storm được ra mắt tại thị trường Việt Nam đầu tháng 10 với giá bán lẻ 819 triệu đồng, giới hạn chỉ 100 chiếc.

Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, Colorado Storm được phát triển dựa trên phiên bản cao cấp Colorado High Country bổ sung thêm gói phụ kiện ngoại thất nhằm mang lại cho chiếc bán tải một diện mạo hầm hố hơn với chất lượng kỹ thuật cao, động cơ mạnh mẽ, vận hành bền bỉ, an toàn hàng đầu phân khúc.

Được phát triển từ phiên bản cao cấp nhất Colorado High Country, chiếc xe được bổ sung thêm gói phụ kiện ngoại thất gồm: nắp capo đen, ốp lưới tản nhiệt đen, tấm dán trang trí thân xe phiên bản đặc biệt Storm.

Ngoài ra, vị trí cột A còn được đính logo phiên bản đặc biệt "STORM", gương chiếu hậu bên ngoài màu đen, tay nắm cửa và tay nắm mở thùng xe màu đen, ốp viền chân kính cửa sổ sau màu đen, thanh trang trí thùng xe thể thao màu đen, la zăng hợp kim nhôm màu đen 18 inch, và ốp cản sau màu đen.

Hệ động lực và truyền động của xe vẫn được giữ nguyên, khối động cơ dầu Duramax Diesel 2.5L tăng áp 4 xy lanh, tích hợp điều khiển cánh biến thiên (VGT) sản sinh công suất 180 mã lực tại vòng tua máy 3.600 vòng/ phút và mô-men xoắn cực đại đạt 440 Nm tại vòng tua 2.000 vòng/ phút.

Động cơ đạt chuẩn khí thải Euro 4 với 2 tuỳ chọn hộp số tự động 6 cấp 2 tùy chọn 2WD và 4WD phù hợp với mọi điều kiện địa hình. Công suất được truyền tải linh hoạt qua chế độ lái tự động hoặc bán tự động để kiểm soát vận hành tốt hơn.

Phiên bản Storm mới cũng được trang bị hệ thống thông tin giải trí MyLink thế hệ mới nhất của Chevrolet, cho phép người dùng kết nối các thiết bị, truy cập danh sách các bài hát yêu thích, đồng bộ và hiển thị danh bạ điện thoại trên màn hình trong xe cùng chức năng rảnh tay nhờ kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh. MyLink cho phép người dùng có thể giữ cả hai tay trên vô lăng và mắt nhìn trên đường khi kết nối.

Những tính năng an toàn cơ bản trên xe bao gồm: túi khí cho người lái, túi khí cho hành khách phía trước, Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS), Hỗ trợ phanh khẩn cấp (PBA), Phân phối lực phanh điện tử (EBD), Hệ thống cân bằng điện tử (ESC), Hỗ trợ xuống dốc (HDC) và Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA).

Những công nghệ an toàn tiên tiến khác xuất hiện trên phiên bản Storm như: Khóa an toàn 2 nấc, Cảnh báo va chạm phía trước, Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau, Cảnh báo xe lệch làn đường, Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), Hệ thống kiểm soát áp suất lốp (TPMS) và camera lùi. Nhằm tăng cường hơn nữa sự an toàn và vận hành của Colorado, tính năng khóa an toàn 2 nấc được bổ sung thêm trên tất cả các phiên bản Colorado nhằm ngăn chặn các tình huống tắt động cơ đột ngột do chìa khóa bị xoay không chủ đích.

Phiên bản thế thao này được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan với giá bán từ 819 triệu đồng và được sản xuất giới hạn chỉ 100 chiếc, có tổng cộng 5 màu sắc cho khách hàng lựa chọn: Đen đẳng cấp, Trắng lịch lãm, Đỏ quyền lực, Xanh cá tính, và Cam phong cách thời thượng.