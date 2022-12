Car Awards 2022 tìm ra chủ nhân mới của danh hiệu xe của năm

Car Awards là chương trình bình chọn và vinh danh các mẫu xe tiêu biểu do Báo điện tử VnExpress tổ chức thường niên từ năm 2021 nhằm xây dựng nguồn tham khảo uy tín và mang tính hệ thống, được tổng hợp từ những đánh giá của các chuyên gia và người dùng nhiều kinh nghiệm.

Bước sang năm thứ hai tổ chức, Car Awards đảm bảo chặt chẽ tính chuyên nghiệp và khách quan, đồng thời phải thực sự gần gũi với người sử dụng, phản ánh sát nhất thói quen tiêu dùng của thị trường ôtô Việt Nam.

Ô tô của năm theo từng phân khúc được lựa chọn dựa vào điểm số mà Ban giám khảo đánh giá cho các mẫu xe. Ban giám khảo là những chuyên gia đánh giá xe như nhà báo, huấn luyện viên lái xe, nghiên cứu sản phẩm, kỹ thuật và các giám khảo độc lập.

Ban giám khảo sẽ chỉ chấm điểm các xe ra mắt trong 2022 (từ tháng 12/2021 đến tháng 11/2022), đó có thể là phiên bản mới, thế hệ mới hoặc một dòng xe mới hoàn toàn. Để đảm bảo việc trải nghiệm sản phẩm kỹ lưỡng, những xe ra mắt trong năm nhưng chưa có xe giao tới khách hàng, hoặc lượng xe giao rất ít, sẽ không nằm trong danh sách đề cử. Các mẫu xe này có thể xuất hiện ở Car Awards 2023.

Đồng thời, để đảm bảo tính cạnh tranh, năm nay, Car Awards sẽ chỉ vinh danh ôtô của năm ở các phân khúc có từ ba xe ra mắt trở lên. Đến hết tháng 11/2022, hiện thị trường Việt có 7 phân khúc đáp ứng được tiêu chí này, bao gồm: Xe gầm cao cỡ B; Sedan cỡ C; Crossover cỡ C; SUV/Crossover cỡ D; MPV phổ thông cỡ nhỏ; Xe sang gầm cao cỡ nhỏ và Xe sang gầm cao cỡ lớn. Các mẫu xe sẽ được chấm điểm dựa trên hơn 40 tiêu chí thuộc 7 nhóm gồm: Ngoại thất; Nội thất; Tiện nghi; Hỗ trợ lái; Vận hành; Công nghệ an toàn và Chi phí sử dụng.

Mỗi tiêu chí được chấm từ 1-5 điểm, sau đó tiếp tục nhân với “hệ số quan trọng”, giá trị 1-3. Hệ số quan trọng thể hiện cho sức nặng của các tiêu chí trong quyết định lựa chọn xe của người tiêu dùng. Trong đó, tiêu chí rất quan trọng nhân hệ số 3, quan trọng vừa phải nhân hệ số 2 và ít quan trọng nhân hệ số 1.

Các hệ số cho tiêu chí sẽ khác nhau ở các nhóm xe xăng/dầu - xe điện và xe sang - xe phổ thông. Ví dụ: công nghệ an toàn đóng góp hệ số 3 với mọi loại xe, trong khi chất liệu nội thất giữ hệ số 2 với xe phổ thông và hệ số 3 với xe sang.

Một mẫu xe sau khi được chấm điểm tất cả tiêu chí và nhân hệ số tương ứng sẽ nhận được tối đa 400 điểm. Mẫu xe cao điểm nhất sẽ trở thành Ôtô của năm ở từng phân khúc. Đây là giải thưởng chung cuộc của Car Awards 2022, do Ban tổ chức lựa chọn từ những mẫu xe đứng đầu các phân khúc xếp hạng, cùng các mẫu xe ở các phân khúc không xếp hạng (chỉ có 1-2 xe ra mắt trong năm).

Để đảm bảo các mẫu xe ra mắt trong năm đều có cơ hội cạnh tranh cho danh hiệu chung cuộc, các mẫu xe ở phân khúc không xếp hạng vẫn được Ban giám khảo chấm điểm, nhằm xem xét tương quan của sản phẩm đó trong phân khúc cũng như thị trường.

Sau khi tổng hợp các mẫu xe theo quy tắc phía trên, Ban giám khảo sẽ bỏ phiếu để lựa chọn ra mẫu Ô tô của năm dựa trên các tiêu chí sau: Mức độ vượt trội của sản phẩm trong phân khúc / Mức độ cập nhật xu hướng, gợi mở nhu cầu / Khả năng tiếp cận của khách hàng trong phân khúc / Ban Tổ chức giữ vai trò quyết định cuối cùng khi có từ hai mẫu xe trở lên nhận được số phiếu ngang nhau.

Danh sách các mẫu xe dành giải Ô tô của năm theo từng phân khúc:

Hạng giải thưởng Ô tô của năm Sedan cỡ C Honda Civic Crossover cỡ B Honda HR-V Crossover cỡ C Hyundai Tucson SUV/Crossover cỡ D Ford Everest MPV phổ thông cỡ nhỏ Mitsubishi Xpander Xe sang gầm cao cỡ nhỏ Volvo XC60 Recharge Xe sang gầm cao cỡ lớn Land Rover Range Rover Xe của năm Volvo XC60 Recharge

Gala trao giải ôtô tiêu biểu của năm 2022 (Car Awards 2022) được tổ chức vào ngày 22/12 tại TP.HCM với các hoạt động chính: Trưng bày mẫu xe có công nghệ tiên tiến nhất; Phần chia sẻ của những chuyên gia, đại diện doanh nghiệp trong lĩnh vực ôtô về những chủ đề được quan tâm nhất hiện nay và đặc biệt là Gala Trao giải Ôtô của năm 2022.

Chương trình có sự tham dự của đại diện các hãng xe, các chuyên gia về kỹ thuật, chuyên gia an toàn, người dùng nhiều kinh nghiệm, đại diện các doanh nghiệp trong lĩnh vực ôtô, nhân vật truyền cảm hứng, ngôi sao ca nhạc… Bên cạnh Giải thưởng Bình chọn ôtô của năm 2022, từ tháng 6/2022 đến tháng 12/2022, chuỗi hoạt động trong hệ sinh thái Car Awards đã được tổ chức và thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các chuyên gia trong lĩnh vực và cộng đồng người yêu xe.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/car-awards-2022-tim-ra-chu-nhan-moi-cua-danh-hieu-xe-cua-nam-a587299....Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/car-awards-2022-tim-ra-chu-nhan-moi-cua-danh-hieu-xe-cua-nam-a587299.html