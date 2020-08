Cận cảnh xe bán tải Toyota Hilux phiên bản nâng cấp vừa về đại lý

Sau khi ra mắt, Hilux 2020 đã bắt đầu có mặt tại các đại lý của Toyota Việt Nam. Dưới đây là hình ảnh phiên bản Hilux 2020 máy dầu 1 cầu số tự động mới có giá bán 674 triệu đồng để các bác tham khảo.​

Kiểu dáng thiết kế ngoại thất của phiên bản 2.4L trông “hiền” hơn so với phiên bản hàng đầu 2.8L Adventure mang thiết kế góc cạnh, mạnh mẽ. Phần đầu của mẫu bán tải Toyota Hilux 2020 mang cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn hình lục giác được bo tròn các cạnh, viền lưới tản nhiệt mang thiết kế dày dặn.​

Nội thất của Hilux phiên bản này sử dụng ghế Nỉ, trong đó ghế lái chỉnh tay 6 hướng, ghế hành khách chỉnh tay 4 hướng. Trang bị hệ thống điều hòa cơ. Cửa sổ điều chỉnh điện tự động, khóa cửa từ xa, gương chiếu hậu bên trong điều chỉnh tay 2 chế độ ngày/đêm.​

Trang bị giải trí trên Toyota Hilux 2020 gồm đầu DVD màn hình TFT 4.2 inch, đi kèm với hệ thống âm thanh 4 loa. Cụm vô lăng Toyota Hilux 2020 có thiết kế 3 chấu được bọc vật liệu urethane, hỗ trợ điều chỉnh 2 hướng, tích hợp điều khiển âm thanh và đàm thoại rảnh tay. Đối với phiên bản 2.4L số tự động, xe được tích hợp thêm chức năng điều khiển hành trình – Cruise control.​

Hilux phiên bản này sử dụng động cơ dầu 4 xy lanh thẳng hàng 16 van, DOHC, dung tích 2.4L tăng áp, phun nhiên liệu trực tiếp cho công suất tối đa 147 mã lực tại 3.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 400Nm từ 1.600 – 2.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD), thông qua hộp số tự động 6 cấp.​

Xe vẫn sử dụng trợ lực tay lái thủy lực. Bên cạnh hệ thống treo phía trước là loại tay đòn kép và hệ thống treo sau dùng loại nhíp lá.​​ Các trang bị an toàn có trên Toyota Hilux bao gồm phanh ABS, EBD, BA, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và 7 túi khí. Gói trang bị an toàn Toyota safety sense không được trang bị trên phiên bản này.​

Toyota Hilux 2020 bản động cơ dung tích 2.4L, 1 cầu số tự động (2.4L AT 4x2) này đang được phân phối với giá bán 674 triệu đồng, tăng 12 triệu đồng so với phiên bản cũ có giá 662 triệu đồng. Làm so sánh, Toyota Hilux 2020 bản một cầu số tự động có giá bán nhỉnh hơn so với các đối thủ như: Nissan Navara EL (669 – 679 triệu đồng) hay Mitsubishi Triton 4x2 AT MIVEC (630 triệu đồng).​

Nhìn chung, phiên bản này được trang bị dừng lại ở mức đủ dùng, hướng đến người dùng bán tải đề cao sự thực dụng. Nếu đang tìm kiếm một mẫu bán tải một cầu, số tự động, vận hành bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu, thì Toyota Hilux 2.4 AT 4x2 2020 này sẽ là lựa chọn rất đáng cân nhắc.​

