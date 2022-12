Bộ đôi xe Honda đạt giải thưởng ô tô của năm 2022

Tại Lễ công bố và trao giải “Ô tô của năm 2022” (Car Awards 2022) do báo VnExpress tổ chức, Honda HR-V và Honda Civic vinh dự được nhận Giải thưởng “Ô tô của năm” phân khúc xe Crossover cỡ B và phân khúc xe gầm thấp cỡ C năm 2022 do Hội đồng chuyên môn và độc giả nhiều kinh nghiệm bình chọn.

Honda HR-V

Honda HR-V thế hệ thứ 2 được Honda Việt Nam giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 6/2022 với hai phiên bản RS & L cùng những thay đổi toàn diện nhằm đem đến trải nghiệm hoàn toàn mới cho khách hàng nhờ những giá trị nổi bật: “Vận hành thể thao vượt trội – Công nghệ tiên tiến – Tiện nghi, Thoải mái tối đa”.

Thiết kế mang dáng dấp của chiếc coupe SUV cùng kích thước lớn hơn phiên bản trước giúp làm tôn lên kiểu dáng đậm chất thể thao vốn có của các dòng xe Honda. Đặc biệt, lần đầu tiên, Honda HR-V có thêm phiên bản RS giúp nâng chất thể thao cho mẫu xe Crossover cỡ B lên một tầm cao mới. Ngoài ra trong tháng 12, Honda Việt Nam giới thiệu bổ sung phiên bản G với mức giá cực kì hấp dẫn mang đến sự lựa chọn đa dạng, đáp ứng những nhu cầu khác nhau của khách hàng trong phân khúc B.

Honda HR-V thế hệ thứ hai tiếp tục mang lại cảm giác phấn khích khi cầm lái cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội. Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING được áp dụng trên cả ba phiên bản của HR-V mới giúp chủ sở hữu HR-V yên tâm cầm lái để chinh phục mọi cung đường. Hệ thống kết nối viễn thông Honda CONNECT trên bản RS giúp chủ xe kết nối và quản lý phương tiện trong tầm tay.

Honda Civic

Chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 2/2022, Honda Civic thế hệ thứ 11 nhận được sự quan tâm đặc biệt cho một mẫu xe mang phong cách thể thao, tối giản, tập trung vào người lái đi cùng nhiều trang bị công nghệ và các tính năng an toàn vượt trội.

Mẫu xe trang bị động cơ động cơ xăng, dung tích 1.5L tăng áp, cho công suất 176 mã lực và mô men xoắn cực đại lên đến 240 Nm. Đi kèm hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước. Honda Civic thế hệ 11 được trang bị hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING cho tất cả các phiên bản và hệ thống kết nối viễn thông ưu việt Honda CONNECT trên phiên bản RS cho phép chủ xe dễ dàng kiểm soát xe mọi lúc, mọi nơi.

Giải thưởng “Ô tô của năm” là chương trình chuyên nghiệp ở Việt Nam về bình chọn và vinh danh những mẫu ô tô tiêu biểu của thị trường trong năm do báo VnExpress tổ chức. Giải thưởng do Ban giám khảo gồm các chuyên gia đánh giá xe hàng đầu như nhà báo, huấn luyện viên lái xe, nghiên cứu sản phẩm, kỹ thuật và các giám khảo độc lập bình chọn.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/bo-oi-xe-honda-at-giai-thuong-o-to-cua-nam-2022-a587911.html