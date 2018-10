Audi giới thiệu R8 V10 Plus phiên bản đặc biệt

Chủ Nhật, ngày 28/10/2018 15:00 PM (GMT+7)

Xe Audi Sự kiện:

Phiên bản R8 đặc biệt được cắt giảm tôi đa trọng lượng, tối ưu khí động học

Audi R8 V10 Plus nay có thêm một phiên bản đặc biệt có tên gọi “Performance-Oriented”, xe được bộ phận Audi Sport đã cắt giảm trọng lượng, tối ưu hoá khí động học giúp tăng lực ép xuống mặt đường ở tốc độ tối đa nhằm cải thiện khả năng vận hành. ​

Bộ phận hiệu năng cao Audi Sport đã sử dụng rộng rãi vật liệu sợi carbon cho xe, bỗ sung các bộ phận giúp tối ưu hoá khí động học như: lip dưới cản trước, các cánh gió khuếch tán khí động học ở bên dưới cụm đèn pha trước, cánh gió sau cố định và bộ khuếch tán phía sau thể thao,... Nhờ những thay đổi này, Audi R8 V10 “Performance-Oriented” tăng 100kg lực nén xuống mặt đường (downforce) ở tốc độ tối đa 315 km/h​

Bên cạnh đó, xe sử dụng bộ mâm hợp kim Audi Sport 10 chấu có kích thước 20 inch lấy cảm hứng từ phiên bản đua R8 GT4 giúp giảm thêm 12 kg so với phiên bản tiêu chuẩn. Chưa hết, hệ thống phanh từ gốm carbon và tấm đệm titan (backing plates) giúp cắt giảm trọng lượng thêm 1kg.

Audi chưa cung cấp hiệu suất cụ thể của xe, ở phiên bản R8 V10 Plus thông thường xe sử dụng động cơ xăng V10 dung tích 5.2L FSI hút khí tự nhiên cho công suất tối đa 602 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 559 Nm. Sức mạnh truyền xuống bốn bánh - quattro® thông qua hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp (7 DCT), cho phép chiếc coupe tăng tốc từ 0 - 100km/h trong 3,2 giây.​

Audi R8 V10 Plus 2018 “Performance-Oriented” giá bán khởi điểm là 237.350 USD tại Mỹ (khoảng 5,5 tỷ đồng), mức giá này cao hơn đáng kể so với phiên bản tiêu chuẩn bắt đầu ở mức 194.400 USD (khoảng 4,53 tỷ đồng). Chỉ có 10 chiếc R8 V10 Plus 2018 phiên bản đặc biệt này dành riêng cho thị trường Mỹ với duy nhất một màu sơn Xám (Suzuka Grey) bao gồm gói trang bị ngoại thất với một số bộ phận sơn màu Đen (Black Optic). Audi R8 V10 Plus 2018 là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với những mẫu xe như: Ferrari 488 GTB, Lamborghini Huracan, McLaren 720S.