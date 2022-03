Ảnh thực tế Toyota Avanza Premio MT tại đại lý, giá 548 triệu đồng

Thứ Hai, ngày 28/03/2022 09:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Toyota Avanza Premio MT hứa hẹn sẽ là một lựa chọn đáng cân nhắc cho đối tượng khách hàng mua xe chạy dịch vụ vận tải.

Về ngoại thất, Toyota Avanza Premio MT gần như giống hệt phiên bản CVT với trang bị đèn pha và đèn hậu LED. Gương chiếu hậu gập điện. Mâm xe đa chấu, hai tông màu kích thước 16 inch. Phanh đĩa trước và phanh tang trống phía sau.

Kích thước dài x rộng x cao của xe lần lượt là 4.395 x 1.730 x 1.700 (mm). Trục cơ sở 2.750mm và khoảng sáng gầm 205mm.

Về nội thất, khoang cabin trên Toyota Avanza Premio phiên bản MT cũng tương tự như trên bản CVT, chỉ khác thiết kế cần số sàn đặc trưng. Màn hình giải trí trung tâm kích thước 8 inch, kết hợp dàn âm thanh 4 loa. Cụm đồng hồ dạng analog tích hợp màn hình đa thông tin TFT 4,2 inch. Dù là bản "base", nhưng xe vẫn giữ tính năng khởi động nút bấm và chìa khoá thông minh.

Ghế ngồi trên Toyota Avanza Premio MT là loại bọc nỉ, vô-lăng không được bọc da. Hàng ghế sau có khả năng gập phẳng để biến hàng ghế 2 và hàng ghế 3 thành chiếc ghế sofa cỡ lớn. Tiện ích cho khu vực này chỉ có cửa gió điều hoà riêng và tựa tay cho hàng ghế 2.

Về vận hành, động cơ trang bị trên Toyota Avanza Premio MT là loại 4 xy-lanh 1.5L, tên mã 2NR-VE, cho công suất 105 mã lực tại 6.000 v/ph và mô-men xoắn 138Nm tại 4.200 v/ph. Hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Cùng mức giá, Suzuki Ertiga Sport nhỉnh hơn vì sử dụng hộp số tự động 4 cấp.

Về an toàn, Toyota Avanza Premio MT ít trang bị an toàn hơn so với bản CVT. Cụ thể, xe không có cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và chỉ trang bị 2 túi khí cho hàng ghế trước. Phiên bản này giữ lại cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi và cảm biến lùi.

Tại Việt Nam, đối thủ cạnh tranh với Toyota Avanza Premio trong phân khúc MPV đa dụng gầm cao có thể kể đến Mitsubishi Xpander hay Suzuki XL7.

Ảnh: Đại lý

Nguồn: http://danviet.vn/anh-thuc-te-toyota-avanza-premio-mt-tai-dai-ly-gia-548-trieu-dong-5020222838591488.htm