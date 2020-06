Cô dâu của Công Phượng chọn váy cưới có đặc điểm này nên được khen ngợi không ngớt

Thứ Bảy, ngày 06/06/2020 15:51 PM (GMT+7)

Không cần lựa chọn những thiết kế cầu kỳ, Viên Minh vẫn nổi bật với chiếc váy cưới giản đơn.

Mới đây, Công Phượng và Viên Minh đã tổ chức lễ đính hôn.

Câu chuyện tình ngọt ngào, âm thầm nhưng bền bỉ của Công Phượng và Viên Minh đã đi tới kết ngọt khi cùng về chung một nhà. Mới đây, cặp đôi đã tổ chức lễ đính hôn kín đáo, không hề phô trương dưới sự chứng kiến của những người thân yêu. Trang phục của cô dâu và chú rể cũng tối giản. Công Phượng mặc bộ vest đen truyền thống trong khi Viên Minh diện chiếc váy cưới trễ vai dáng đuôi cá không cầu kì nhưng được nhận xét là tinh tế, thanh lịch.

Chiếc váy của cô dâu Viên Minh được nhận xét là đơn giản nhưng tinh tế.

Dù có gia thế giàu sang nhưng Viên Minh chỉ chọn cho mình bộ trang phục đơn giản. Được biết đây là thiết kế của NTK Linh Nga được may theo số đo riêng của cô dâu. Chiếc váy cưới được tạo dáng trễ vai tôn lên vóc dáng mảnh dẻ của Viên Minh. Kiểu váy đuôi cá ôm sát từ thân đến đầu gối rồi xòe rộng tạo nên sự quyến rũ vừa phải. Hơn nữa phần đuôi váy không quá dài giúp cô dâu đi lại thuận tiện. Chiếc váy giản dị hơn rất nhiều nếu so với những chiếc váy nhiều tỷ đồng của vợ Văn Đức hay Duy Mạnh. Sự nhã nhặn và giản đơn nhưng vẫn đẹp của chiếc váy nhận được nhiều lời khen ngợi.

Dáng váy đuôi cá đem đến sự gợi cảm vừa đủ cho cô dâu trong ngày trọng đại.

Điểm nhấn của chiếc váy cưới là chiếc nơ to bản khéo léo nối kết với phần vai, to nhưng không hề bị thô. Viên Minh trang điểm nhẹ nhàng, cô tạo kiểu tóc búi làm nổi bật bờ vai thon gọn. Khi những hình ảnh trong lễ đính hôn được chia sẻ trên mạng xã hội rất nhiều người khen ngợi lựa chọn khéo léo của Viên Minh.

Điểm nhấn của chiếc váy là thiết kế nơ to bản phía sau được may một cách khéo léo.

Ngoài ra, Viên Minh và Công Phượng còn mặc thêm thiết kế áo dài truyền thống được thêu tinh tế. Cả hai lựa chọn gam màu trắng nhã nhặn mà không diện sắc đỏ như thường thấy. Kiểu dáng cũng không sa vào tiểu tiết cầu kỳ là đi theo đường may truyền thống. Nhiều người thường sử dụng màu đỏ trong ngày cưới với hi vọng may mắn nhưng cũng có những cặp đôi yêu màu trắng tinh khôi, thuần khiết.

Công Phượng và Viên Minh còn chọn mặc áo dài truyền thống đơn giản màu trắng.

Không nhất thiết phải khoác lên mình những bộ đầm lộng lẫy, dáng công chúng, đính nhiều kim sa bạn mới có thể nổi bật nhất trong ngày trọng đại. Những thiết kế đơn giản cũng rất được lòng các cô dâu hiện đại. Và bà xã Công Phượng đã có những lựa chọn được đánh giá là tinh tế.

Họa tiết của hai bộ áo dài được thêu nổi bằng chỉ cùng gam màu tạo vẻ nhã nhặn.

