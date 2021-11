Chân dài gợi cảm hàng đầu thế giới diện bikini tự thiết kế khoe vóc dáng thần Vệ Nữ

Thứ Bảy, ngày 27/11/2021 10:40 AM (GMT+7)

Khi diện áo tắm 2 mảnh, vóc dáng hoàn hảo của bà mẹ 2 con vẫn khiến nhiều người trầm trồ.

Candice Swanepoel luôn được xếp hạng là một trong những phụ nữ hấp dẫn nhất hành tinh.

Mới đây, một lần nữa Candice Swanepoel khiến giới yêu thời trang phải mê mẩn khi tung loạt ảnh áo tắm lên trang cá nhân Instagram, phô đường cong thể hình hoàn hảo. Trong những bức ảnh, Candice Swanepoel diện những thiết kế áo tắm 2 mảnh mang thương hiệu Tropic of C do chính cô sáng lập.

Không còn ở độ tuổi đôi mươi hay ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp nhưng siêu mẫu đình đám một thời của Victoria's Secret vẫn khiến người ta choáng váng bởi những đường cong nuột nà. Ở tuổi 33, cô vẫn được khen ngợi là đẹp xuất sắc khi giữ được cho mình một body săn chắc, ít mỡ thừa cùng một gương mặt gợi cảm trứ danh. Kể từ khi ly hôn chồng, trở lại làm quý cô độc thân, có vẻ như nàng mẫu gốc Nam Phi này đã biết dành nhiều thời gian chăm chút bản thân hơn.

Những hình ảnh mới nhất được cô đăng tải trên trang cá nhân.

Bên cạnh công việc làm mẫu cho các thương hiệu đình đám, Candice Swanepoel đã mở hướng kinh doanh các dòng thời trang riêng như nhiều người đẹp khác. Cô sở hữu thương hiệu áo tắm hoạt động được gần 3 năm nay.

Để duy trì vóc dáng mỹ miều ở tuổi ngoài 30, Candice Swanepoel chia sẻ cô thích tập yoga vì bộ môn này giúp người đẹp tĩnh tâm. Ngoài ra, nàng mẫu còn theo đuổi bộ môn ba lê từ nhỏ. "Ba lê giúp tôi trở thành một người mẫu quyến rũ hơn, giúp các cơ xương khớp khỏe hơn và định hình cho tôi một vóc dáng đẹp thanh mảnh." - Candice cho biết.

Vóc dáng hoàn hảo của bà mẹ 2 con vẫn khiến nhiều người trầm trồ.

Candice Swanepoel sáng lập thương hiệu đồ bơi Tropic Of C vào năm 2018 với phương châm phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Người đẹp cũng từng bày tỏ: "Điều khó khăn nhất để giữ dáng là động lực. Tôi luôn cập nhật danh sách nhạc của mình bằng những ca khúc truyền cảm hứng và mua những bộ đồ tập mới khiến tôi cảm thấy mình quyến rũ".

Ngoài ra, chế độ ăn của cô cũng rất khoa học. Siêu mẫu này cho biết cô thuộc tạng người không dễ tăng cân nên có thể ăn bất cứ thứ gì mình muốn mà không lo ngại vấn đề cân nặng. Nhưng ưu tiên của Candice là các món ăn giàu protein, carbohydrates và chất béo tốt. Bữa sáng cô thường ăn bánh sừng bò, trứng, thịt xông khói và bánh mỳ Brazil. Candice uống cà phê không đường với hỗn hợp protein sau bữa sáng.

Người đẹp chăm chỉ tập yoga, múa ba lê để duy trì vóc dáng.

Bữa trưa của Candice nhẹ nhàng hơn với salad trộn thịt gà nướng với quinoa, trong khi bữa tối là thịt bò bít tết hoặc cá hồi nướng. Cô cũng thích ăn đồ ăn Nhật vì chúng đủ chất mà không gây béo.

Nàng "thiên thần Nam Phi" sinh năm 1988 hiện tại đã bước sang tuổi 33 nhưng vẫn giữ được thân hình chuẩn đẹp cùng diện mạo trẻ trung.

Người đẹp chú trọng chăm sóc bản thân một cách toàn diện từ việc chăm sóc da đến ăn uống, luyện tập.

Candice Swanepoel (sinh năm 1988) tại Mooi River, Nam Phi. Người đẹp được biết đến với tư cách người mẫu nội y của Victoria's Secret. Cô cũng chính là người mặc bộ Fantasy Bra trị giá 210 tỷ đồng trong show diễn của thương hiệu nội y triệu đô vào 2013. Trước đó, năm 2012, người đẹp được tạp chí Forbes thống kê trong "top 10 người mẫu có thu nhập cao nhất". Ngoài ra, Candice Swanepoel còn từng có mặt trong danh sách "100 người phụ nữ quyến rũ nhất hành tinh" hay là "tình trong mộng" của nam giới tạp chí đàn ông Maxim. Trong một buổi phỏng vấn vào năm 2012, người mẫu thẳng thắn chia sẻ gợi cảm là một khía cạnh của bản thân cô.

