Andrea (An Tây) vén bức rèm hậu trường chụp thời trang

Andrea Aybar là một trong những người mẫu đắt show chụp hình nội y, đồ bơi tại thị trường Việt Nam.

Andrea Aybar cao 1,75m cùng số đo 3 vòng 82-60-90cm.

Bố ủng hộ và cho những lời khuyên đúng đắn

Andrea Aybar là người mẫu gốc Tây Ban Nha. Nhưng từ khi còn rất nhỏ, cô đã cùng gia đình chuyển tới Việt Nam sinh sống và làm việc. Vì thế, Việt Nam được coi như là quê hương thứ 2 của nàng mẫu xinh đẹp. Tên Việt Nam của cô là An Tây.

Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ nhiều khoảnh khắc mặc gợi cảm ở nhà mùa dịch. Là một người mẫu theo đuổi hình ảnh quyến rũ, phóng khoáng nên Andrea Aybar không tránh khỏi những bình luận khen chê từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, trước những bình luận đa chiều, cô không bị ảnh hưởng quá nhiều. Bởi, nàng mẫu cho rằng, mỗi người đều có quyền tự do ngôn luận và cô không thể cấm họ thể hiện.

"An sẽ xem xét lại những góp ý của người hâm mộ. Nếu đúng, An sẵn sàng sửa đổi vì những lời nhận xét giúp mình tốt hơn, thì tại sao lại cố chấp. Còn những lời bình luận đả kích, An sẽ bỏ qua. Hiện tại, An cảm thấy may mắn vì được mọi người yêu thương, cho An những lời khuyên nhiều hơn là những lời đả kích" - Andrea Aybar thuộc tuýp người có lối sống tích cực và luôn làm chủ cảm xúc vì thế sẽ không bị tác động quá nhiều từ bình luận của cư dân mạng.

Ngoài ra, nàng mẫu tiết lộ, có bố "chống lưng" nên cô càng tin tưởng vào lựa chọn và hướng đi trong sự nghiệp làm mẫu của bản thân. Andrea Aybar cho hay, bố cô là người có suy nghĩ hiện đại, thậm chí còn bắt trend theo giới trẻ khá nhạy bén. Vì thế, cô luôn nhận được sự ủng hộ và những lời khuyên tốt nhất từ bố.

Nguyên tắc làm việc để bảo vệ hình ảnh

Chân dài được nhiều nhãn hàng nội y, đồ bơi lựa chọn hợp tác.

Andrea Aybar trung thành với phong cách thời trang đẹp và quyến rũ.

Là một người mẫu nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, Andrea Aybar nhận được những ưu đãi nhất định. Ngoài ra, chiều cao 1,75m cùng số đo 3 vòng 82-60-90cm giúp cô luôn là cái tên được các nhãn hàng trong nước "chọn mặt gửi vàng". Ở thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp làm mẫu, cô xuất hiện liên tục trong nhiều bộ hình thời trang nội y, đồ ngủ quyến rũ.

Tuy nhiên, để gìn giữ hình ảnh trong mắt công chúng và tránh những sự cố ngoài ý muốn khi làm việc, Andrea Aybar đưa ra những nguyên tắc cụ thể. Cô chia sẻ: "Ví dụ như một buổi chụp hình với bikini, An sẽ báo trước với bên ê kíp sẽ làm việc với An về những vấn đề như: sẽ không được chụp hình hay quay (điện thoại, máy cơ) những gì không có trong công việc, kế hoạch định sẵn. Trang phục sẽ được cả 2 bên đồng ý thì mới tiến hành chụp hình. Và đặc biệt, những người không liên quan hoặc không thuộc ê kíp sẽ không được tham gia vào buổi chụp.

Mỗi concept chụp hình đều có những yêu cầu khác nhau. Sau khi thoả thuận được các yêu cầu về công việc thì 2 bên mới định giá cát xê. Nhưng hầu như, số tiền cát xê An nhận sẽ không chênh lệch quá nhiều" - Andrea Aybar tiết lộ tiền cát xê phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Là một người mẫu tiềm năng, trở lại đúng vào thời điểm làng giải trí bị "đóng băng" do ảnh hưởng từ dịch, Andrea Aybar bị huỷ rất nhiều dự án. Thế nhưng, cô và ê kíp đã phải xoay chuyển công việc để phù hợp với điều kiện chung. Andrea Aybar thích nghi và làm việc tại nhà trong nhiều tháng thực hiện giãn cách xã hội.

Sau khi hết dịch, Andrea Aybar vẫn duy trì công việc làm mẫu bởi đó là niềm đam mê của cô. Bên cạnh đó, cô cũng đang học thêm về kinh doanh và triển khai trong thời gian tới, với sự trợ giúp từ bố.

Nàng mẫu duy trì chế độ ăn và tập khoa học mùa dịch để đảm bảo cân nặng.

