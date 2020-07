Tín dụng bán lẻ trở thành "gà đẻ trứng vàng" của Vietcombank sau ảnh hưởng của Covid-19

Thứ Bảy, ngày 18/07/2020 19:00 PM (GMT+7)

Chiếm tới hơn 50% tổng dư nợ, tín dụng bán lẻ tiếp tục trở thành điểm sáng của Vietcombank trong 6 tháng đầu năm 2020.

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế cả nước, trong đó hàng loạt doanh nghiệp đã phải đóng cửa hoặc thu hẹp hoạt động kinh doanh. Theo Tổng cục Thống kê, tính đến tháng 6 năm 2020, cả nước có 30,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 bao gồm những người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập,… Ảnh hưởng do giảm thu nhập chiếm tỷ trọng cao nhất với 57,3% tổng số người bị ảnh hưởng (tương ứng 17,6 triệu người).

Vietcombank để trống chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế cho năm 2020.

Trong tổng số 30,8 triệu người bị ảnh hưởng, có 28,7 triệu người có việc làm; 897,5 nghìn người thất nghiệp và 1,2 triệu người nằm ngoài lực lượng lao động (không tham gia hoạt động kinh tế). Khu vực Dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19 với 72,0% lao động bị ảnh hưởng, tiếp đến là khu vực Công nghiệp và xây dựng với 67,8% lao động bị ảnh hưởng; tỷ lệ lao động bị ảnh hưởng trong khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản là 25,1%...

Dù nhiều ngành, nhiều lĩnh vực của nền kinh tế đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây ra nhưng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Viecombank) vẫn đạt được những kết quả khả quan. Nguồn vốn huy động thị trường I đạt trên 1 triệu tỷ đồng, tăng 5,6% so với năm 2019. Dư nợ tín dụng đạt trên 772 nghìn tỷ đồng, tăng 5% so với 2019. Trong đó tín dụng bán lẻ tiếp tục trở thành “gà đẻ trứng vàng” của ngân hàng khi tăng trưởng cao ở mức 7,4%, chiếm 51,8%/tổng dư nợ, tăng thêm 1,2 điểm % so với 2019.

Theo các chuyên gia tài chính, tín dụng bán lẻ có ý nghĩa quan trọng đối với ngân hàng, các khách hàng và cả nền kinh tế. Trước đó, trong năm 2019, tín dụng bán lẻ của Vietcombank đã tăng tới 32,3%. Theo Công ty chứng khoán SSI, mảng bán lẻ chiếm khoảng 40% lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng này.

Năm 2020, Vietcombank đề ra chỉ tiêu tổng tài sản tăng gần 7%, lên hơn 1,3 triệu tỷ đồng. Dư nợ tín dụng dự kiến tăng 10%, đạt 815,525 tỷ đồng. Huy động vốn đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, tăng 8% so với cuối năm trước. Tỷ lệ nợ xấu dự kiến dưới 1,5%. Tuy nhiên, Vietcombank lại để trống chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế cho năm 2020.

