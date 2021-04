Ngân hàng đua nhau báo lãi lớn

Trong "mùa đại hội đồng cổ đông", các ngân hàng đua nhau báo lãi lớn. Cùng với đó, giới phân tích cũng nhận định lợi nhuận của ngành ngân hàng trong năm nay tiếp tục lạc quan với nhiều yếu tố hỗ trợ.

Theo đó, ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) đạt kết quả tích cực ngay trong quý đầu năm 2021. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 2.000 tỷ đồng, tăng 67,8% so với quý I/2020, trong đó lợi nhuận riêng lẻ đạt hơn 1.810 tỷ đồng, gấp gần 2 lần mức 964 tỷ đồng của quý I/2020.

Tại 31/3/2021, dư nợ đạt khoảng 198 nghìn tỷ đồng, tăng 5,2% so với 31/12/2020.

Ngân hàng HDBank đạt kết quả kinh doanh ấn tượng trong quý I/2021

Cùng với đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) cũng công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý 1/2021 với lãi trước thuế gần 267 tỷ đồng, gấp 12 lần cùng kỳ năm trước (22,2 tỷ đồng).

Tính đến ngày 31/03/2021, quy mô tài sản của SCB đạt 660.580 tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cho vay khách hàng đạt 351.386 tỷ đồng, tăng 5,5% so cùng kỳ năm trước. SCB vẫn kiểm soát tốt chất lượng tín dụng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 lan rộng, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu tại thời điểm cuối Quý I năm 2021 lần lượt là 1,10% và 0,79%. Bên cạnh đó, huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tiếp tục tăng trưởng tốt, đạt 598.458 tỷ đồng, tăng 19,7% so với Quý 01 năm 2020.

Nhờ thế mạnh trong mảng Bancassurance nói riêng cũng như nỗ lực trong việc kinh doanh và phát triển hoạt động dịch vụ nói chung, tính đến hết Quý I năm 2021, thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ của SCB đạt gần 420 tỷ đồng, tương đương 23,7% tổng thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ năm 2020, ghi nhận mức tăng 155,8% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động kinh doanh ngoại hối và kinh doanh chứng khoán cũng đạt kết quả tốt, đạt 419 tỷ đồng, tăng 157,8% và tương đương gần 60% tổng thu nhập của mảng này trong năm 2020, đóng góp phần lớn vào cấu phần thu nhập của ngân hàng.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB), mới đây, lãnh đạo ngân hàng cũng cho biết lợi nhuận trước thuế của ACB ước đạt 3.105 tỉ đồng trong quy 1 vừa qua, tăng hơn 61% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này tương đương với mức thức hiện được 29,2% kế hoạch của năm.

Dù còn nhiều ngân hàng chưa công bố kết quả kinh doanh quý I/2021, nhưng trong báo cáo mới đây, Khối nghiên cứu của Công ty chứng khoán SSI (SSI Research) đánh giá, ngành ngân hàng tiếp tục tăng trưởng vượt trội so với các ngành khác trong quý I nhờ tỷ suất lợi nhuận tương đối hấp dẫn và triển vọng tín dụng được cải thiện khi hầu hết các ngân hàng đã đẩy nhanh xóa nợ xấu và tăng cường trích lập dự phòng bao nợ xấu trong quý 4/2020.

Theo SSI các ngân hàng trong phạm vi nghiên cứu, so với cùng kỳ ước tính lợi nhuận trước thuế sẽ tăng khoảng 55% - 65%. Trong đó, các ngân hàng thương mại quốc doanh có khả năng sẽ đạt được mức tăng trưởng khoảng 75-85%, các ngân hàng thương mại cổ phần dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế khoảng 45-55%.

Trong năm 2021, nhiều ngân hàng tiếp tục đặt kế hoạch tăng trưởng cao. Ngân hàng VPBank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 16.654 tỉ đồng, tăng 27,9% so với năm 2020. Ngân hàng MB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế năm 2021 khoảng 20% so với năm 2020 lên 13.200 tỷ đồng. Tổng tài sản tăng 11%, vốn điều lệ tăng 38,2%,...

SSI ước tính lợi nhuận trước thuế ngành ngân hàng sẽ tăng 24% so với cùng kỳ, được thúc đẩy bởi tăng trưởng tín dụng 15% và chi phí tín dụng giảm 22 điểm cơ bản.

