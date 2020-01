Hàng loạt ngân hàng dồn dập báo lãi trước Tết

Thứ Năm, ngày 23/01/2020 08:31 AM (GMT+7)

Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2020, một loạt các doanh nghiệp niêm yết công bố kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2019, trong đó đáng chú ý là khối ngân hàng gồm: Vietcombank, Vietinbank, MB, Eximbank,…

Trong số các ngân hàng, Vietcombank vẫn luôn được người trong ngành và giới đầu tư dõi theo với sự quan tâm đặc biệt. Quý 4/2019, ngân hàng này công bố mức thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự đạt 17.454 tỷ đồng, tăng 13% so với quý 4/2018. Lũy kế năm 2019 đạt 67.724 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2018.

Kết thúc quý 4, lợi nhuận sau thuế của Vietcombank giảm 16% so với cùng kỳ, đạt 4.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, lũy kế cả năm 2019 ngân hàng đạt kỷ lục 18.527 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 26,7% so với năm trước đó.

Kết thúc năm 2019, Vietcombank đã trích lập 6.790 tỷ đồng dự phòng rủi ro (cùng kỳ năm trước là 7.398 tỷ đồng).

Cũng theo báo cáo của Vietcombank, tại ngày 31/12/2019, ngân hàng có các số dư trọng yếu với các bên liên quan gồm: Tiền gửi của Bộ Tài chính tại Vietcombank 89.288 tỷ đồng; Vay của Bộ Tài chính 1.000 tỷ đồng; Tiền gửi của Vietcombank tại NHNN 34.404 tỷ đồng; Tiền gửi và tiền vay của Vietcombank từ NHNN 3.000 tỷ đồng.

Vietcombank tiếp tục là ngân hàng dẫn đầu về kết quả kinh doanh.

Một ngân hàng thuộc nhóm “big 4” là Vietinbank cũng đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 với mức lợi nhuận trước trích lập dự phòng đạt 5.444 tỷ đồng. Lãi trước thuế là 3.324 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái ngân hàng lỗ 1.037 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2019, Vietinbank lãi thuần 33.199 tỷ đồng, tăng 49% so với 2018. Trừ chi phí dự phòng rủi ro 13.002 tỷ đồng, ngân hàng lãi trước thuế 11.780 tỷ đồng, tăng 79,6%, tương đương 124 % kế hoạch năm. Lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 9.461 tỷ đồng, tăng 79%.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) là ngân hàng mới nhất công bố báo cáo tài chính quý 4 với kết quả ấn tượng. Theo đó, mức thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự trong quý 4/2019 của MB là 8.252 tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2019 đạt 31.196 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2018.

Lợi nhuận sau thuế quý 4 của MB đạt 1.926 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế của cả năm 2019 là 8.068 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2018.

Với Eximbank, ngân hàng công bố mức lợi nhuận sau thuế quý 4 âm 8,5 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2018 lãi 62 tỷ đồng). Lũy kế năm 2019 mức lợi nhuận sau thuế âm 229 tỷ đồng (lợi nhuận sau thuế năm 2018 âm 166 tỷ đồng).

Trước đó, một số nhà băng cũng đã công bố kết quả kinh doanh năm 2019 như Techcombank, ACB, TPBank, và VietCapital Bank.

Trong đó, Techcombank tiếp tục khẳng định vị thế với lợi nhuận năm 2019 đạt 12.838 tủy đồng, tăng 20% so với năm 2018, qua đó nắm giữ ngôi vị quán quân về lợi nhuận trong số các ngân hàng tư nhân ở Việt Nam.

Với TPBank, lũy kế 2019, lãi thuần đạt 5.633 tỷ đồng, tăng 29% so với năm trước. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 1.072 tỷ đồng, tăng 59% so với năm 2018, từ các hoạt động khác cũng tăng đáng kể, gấp 6,6 lần năm trước, đạt 928 tỷ đồng.. Kết thúc năm 2019, nợ xấu của TPBank là 1.235 tỷ đồng, tăng 43% so với năm 2018. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,1% đầu năm lên 1,3% tại thời điểm 31/12/2019.

Trong khi đó, ACB công bố thu nhập lãi thuần quý 4/2019 là 3.329 tỷ đồng, tăng 13% cùng kỳ 2018. Thu nhập dịch vụ tăng 15% lên 485,8 tỷ đồng. Lợi nhuận trước trích lập đạt 2.066 tỷ đồng, tăng 10%. Lãi sau thuế đạt 1.594 tỷ đồng, tăng 14%.

Cả năm 2019, tổng thu nhập hoạt động của ACB đạt 16.067 tỷ đồng, tăng 14% nhưng chi phí tăng 24% khiến lợi nhuận trước trích lập chỉ tăng 6%, lên 7.789 tỷ đồng. Chi phí dự phòng giảm 71% còn gần 274 tỷ đồng, giúp lãi trước thuế tăng 18% đạt 7.515 tỷ đồng, vượt 3% kế hoạch năm. Lãi sau thuế đạt 5.997 tỷ đồng, tăng 17%. Với VietCapital Bank, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng trong năm 2019 là 158 tỷ đồng, tăng 36%. Trong khi đó, lãi thuần đạt 932 tỷ đồng, tăng 16,5%.

